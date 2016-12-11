Китай: Уйгуров заставляют сдавать паспорта полиции «на сохранение»
Гэри Сэндс

Китай

Этнические уйгуры – народ, говорящий на языке тюркской группы и исповедующий ислам – давно сталкиваются в Китае с ограничениями, в основном в сфере свободы вероисповедания. А прошлой осенью власти ввели новые правила, ограничив их свободу передвиж...

Вид на деловой район Урумчи, столицы Синьцзяна, с названиями улиц и магазинов на китайском и уйгурском языках. Уйгуры, которые стали в Синьцзяне этническим меньшинством, подвергаются дискриминации, включая языковые и религиозные ограничения, экономическую маргинализацию и ограничение свободы передвижения. (Фото: Азиатский банк развития)
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