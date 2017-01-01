Узбекистан: Многочисленность женщин-мардикеров отражает ситуацию с безработицей в стране

Узбекистан

Каждый день рано утром несколько десятков женщин разных возрастов собираются на одном из двух мардикер-базаров (неформальных рынков труда) в городе Коканд в Ферганской долине.

Женщины-мардикеры (поденщицы) на одном из неформальных рынков труда в Ферганской долине спешат к припарковавшемуся автомобилю, в котором сидит потенциальный клиент. Из-за нескончаемых экономических трудностей многим женщинам в Узбекистане приходится перебиваться подобным неквалифицированным трудом. (Фото: EurasiaNet)
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