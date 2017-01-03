Азербайджан: Показательный суд закончился длительными сроками для исламских активистов
Майк Рани

Азербайджан

Подсудимых – 16 членов умеренного исламского объединения «Мусульманское единство» и одного светского оппозиционера – признали виновными в целом ряде преступлений, от торговли оружием до заговора с целью свержения правительства.

Люди молятся в мечети в Нардаране. Суд над консервативными шиитскими религиозными активистами в рамках так называемого «Нардаранского дела» закончился длительными приговорами для всех 17 подсудимых. (Фото: Владик Равич)
RSS-материал

Статьи

2000-2016 © EurasiaNet.org