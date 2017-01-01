Кадеты главной военной академии Армении не сразу привыкли к тому, что за партами рядом с ними оказались Лусине Погосян и несколько других молодых женщин. Эти девушки были первой группой кадетов женского пола, принятых на учебу в Военный институт им. Вазгена Саркисяна два с половиной года назад.