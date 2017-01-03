Кыргызстан: Суд оставил в силе пожизненный приговор Азимжану Аскарову
Анна Лелик

Кыргызстан

Объявляя о решении оставить приговор Аскарову в силе, судебная коллегия в Чуйском областном суде заявила, что утверждения о плохом обращении с Аскаровым не соответствуют действительности.

Заключенный активист Азимжан Аскаров в Чуйском областном суде 24 января. Надежды на то, что власти Кыргызстана проявят к Аскарову снисхождение, разбились вдребезги, когда суд оставил в силе пожизненный приговор активисту. Правозащитники выразили крайнюю обеспокоенность по поводу вердикта, назвав его нарушением взятых на себя Кыргызстаном международных обязательств. (Фото: Анна Лелик)
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