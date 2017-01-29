Таджикистан испытывает притяжение со стороны Евразийского союза

Россия

Таджикистан

В последнее время активизировались разговоры о том, что Душанбе может согласиться вступить в возглавляемый Москвой и переживающий непростые времена Евразийский экономический союз.

Заместитель премьер-министра РФ Игорь Шувалов на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе 27 января. Развитие событий в последнее время указывает на то, что часто непростые отношения между Россией и Таджикистаном переживают подъем. (Пресс-служба президента Таджикистана)
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