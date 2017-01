Заметка из блога EurasiaNet «В коконе»

Узбекистан оказался на 2-м месте в списке горячих направлений для туризма в 2017 году, по версии издания Financial Times. Рейтинг был подготовлен на основе опроса лидеров туристической индустрии, включая владельцев и руководителей Wild Frontiers, KE Adventure Travel, Discover the World, Ampersand Travel, Oetker Collection, Red Savannah и Cazenove and Loyd.