1 декабря 2016 года исполнилось 25 лет со дня всеукраинского референдума о независимости. Тогда гражданам Украинской ССР предложили поддержать или отклонить Акт о провозглашении независимости от 24 августа 1991 года, и большинство во всех регионах, включая Крым, проголосовало за независимость. С тех пор мнение украинцев о своем новом государстве, своем месте в нем и его месте в мире менялось довольно часто и в определенные исторические моменты – драматично.