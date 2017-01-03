Россия-США: Каково будущее отношений Трампа с Путиным?

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Путин надеется, что новая администрация в Вашингтоне будет способствовать усилиям Москвы по изменению мирового порядка, но приход к власти Трампа скорее создаст для Путина проблемы как во внутренней, так и во внешней политике, считают видные экспе...

Российский лидер Владимир Путин считает, что выборы в США обернулись для него удачно, но он вполне может пожалеть о том дне, когда Дональд Трамп стал американским президентом. (Коллаж EurasiaNet: Официальный сайт избирательного штаба Дональда Трампа и официальный сайт президента РФ)
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