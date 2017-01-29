Аборты из-за нежелательного пола будущего ребенка в Грузии привлекли внимание международного сообщества. Как следует из опубликованной в 2013 году статьи в издании The Economist и появившегося в 2015 году доклада ООН, проблема с селективными абортами в Грузии стоит острее, чем в абсолютном большинстве других стран мира. Но более детальный анализ данных указывает на то, что ситуация на самом деле не так мрачна, как кажется.