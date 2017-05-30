США планируют резко сократить финпомощь странам Центральной Азии и Кавказа

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили (в центре) на встрече с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом в Вашингтоне в начале мая. (Фото: Пресс-служба премьер-министра Грузии)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Прошедшие в начале мая в Вашингтоне встречи премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили с президентом США Дональдом Трампом и другими высокопоставленными американскими чиновниками преподносились как подтверждение стойкой поддержки со стороны Соединенных Штатов.

«Мы получили твердые заверения в партнерстве со стороны США по всем направлениям, – сказал Квирикашвили 9 мая. – США, как крупный стратегический партнер Грузии, будут продолжать поддерживать Грузию, и эти отношения будут только укрепляться».

Но за кулисами Белый дом уже готовил бюджет, в котором расходы на это партнерство сокращались более чем наполовину. Согласно бюджетным документам, опубликованным 23 мая, финансирование программ Госдепартамента США в Грузии будет сокращено с 80,6 млн долларов в этом году до 34,1 млн в 2018 году. Будет урезана практически вся военная помощь Грузии. Программы под рубрикой «Справедливое и демократичное управление» будут сокращены на 60%, а под рубрикой «Экономический рост» – на 37%.

Сокращения коснулись не только Грузии. Если предлагаемый администрацией Трампа бюджет будет принят, расходы на страны Кавказа и Центральной Азии сократятся более чем наполовину – с 218,1 млн долларов в 2016 году до 93,1 млн в 2018 году.

Но сначала бюджет должен быть одобрен Конгрессом, и некоторые законодатели уже выразили тревогу по поводу резких сокращений, затрагивающих не только Евразию, но и большую часть остального мира. В этой связи в окончательной версии бюджета, скорее всего, многие сокращенные Белым домом статьи расходов могут быть восстановлены. Тем не менее, предложенный администрацией Трампа бюджет дает яркое представление о намерениях новой администрации.

«Это плохо для региона, это плохо для отношений США с регионом, – сказал EurasiaNet.org Пол Стронски, ранее занимавший должности в Госдепартаменте и Белом доме, а ныне являющийся старшим научным сотрудником Программы по России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир. – Китай и Россия сейчас проявляют там повышенную активность, а мы, похоже, сворачиваемся».

Кыргызстан, второй по объемам получатель американской помощи в регионе после Грузии, также столкнется с сокращением финансирования с 48,4 млн до 17,5 млн долларов. Программы помощи Азербайджану, Казахстану и Туркменистану будут почти полностью ликвидированы.

В общей сумме внешнеполитического бюджета, составляющего 37,6 млрд долларов, экономия на помощи государствам Центральной Азии и Кавказа «просто капля в море», сказал Люк Кофи, директор Центра внешнеполитических исследований им. Дугласа и Сары Эллисон при вашингтонской аналитической организации Heritage Foundation. «Между тем, эта помощь очень неплохо окупалась с точки зрения американских интересов в регионе, – добавил он. – В период, когда Россия, Китай, и в некоторых случаях Иран, вкладывают сотни миллионов долларов в Южный Кавказ и Центральную Азию, столь драконовское сокращение финансирования для региона со стороны США представляется очень близорукой политикой».

Очень значительно урезается финансирование программ помощи в оборонной сфере. Программа зарубежного военного финансирования, по линии которой США предоставляют другим странам средства для приобретения американской военной техники, была упразднена практически для всех стран мира, в результате чего предполагается сэкономить 900 млн долларов. Исключение было сделано только для четырех крупнейших получателей помощи – Египта, Израиля, Иордании и Пакистана, которые вкупе получат 4,85 млрд долларов. Согласно предложенному бюджету, Госдеп учредит новую программу с бюджетом в 200 млн долларов, которые он будет распределять между различными странами мира по своему усмотрению.

В 2016 году Грузия была самым крупным в регионе получателем военной помощи по линии Госдепартамента, получив 30 млн долларов в рамках Программы зарубежного военного финансирования. В 2018 году эту сумму предполагается довести … до нуля.

«Естественно, урезание средств – это не очень хорошо, особенно средств на двусторонние военные программы», – отметил Бату Кутелия, бывший грузинский посол в Вашингтоне, ныне занимающий должность вице-президента Атлантического совета Грузии. Но для оценки потенциальных последствий потребуется больше информации, «особенно если эти сокращения компенсируются другими двусторонними договоренностями (в сфере экономики, безопасности и обороны, или демократизации)», сказал он EurasiaNet.org.

Между тем в проекте бюджета практически неизменным осталось финансирование программ военной помощи по линии Пентагона, а именно по этой линии предоставляется большая часть военной помощи Азербайджану, Таджикистану и Узбекистану.

Кстати, единственной страной в регионе, которой не урежут, а увеличат финансирование по линии Госдепартамента, может стать Узбекистан (средства предполагается увеличить с 10,1 млн в 2016 году до 10,6 млн в 2018).

«В Узбекистане сменилось правительство и, на мой взгляд, в США ожидают, что оно будет более нацелено на реформы и налаживание сотрудничества с соседями, – сказал Стронски. – Поэтому на узбекском направлении это время надежд».

По словам Стронски, проект бюджета явно отражает отсутствие у администрации Трампа интереса к региону. «Мне кажется, что [администрация] не демонстрирует особого стратегического мышления относительно этого региона», – сказал он. Новая администрация пока не определилась со своими внешнеполитическими приоритетами, особенно касательно России, а именно от этого будет зависать политика в отношении Кавказа и Центральной Азии. «Когда мы узнаем, какой будет политика в отношении Китая, Афганистана, Ирана и России, тогда мы сможем составить более четкое представление о политике касательно этого региона», – добавил Стронски.