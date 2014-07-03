Афганистан: Сказ об американском футболисте в Кабуле

24-летний Ник Пульезе из Рочестера (штат Нью-Йорк) выступал в Афганистане за профессиональный футбольный клуб «Ферузи», играющий в Премьер-лиге Кабула. (Фото Футбольной федерации Афганистана и Ника Пульезе)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Американским футболистам, движимым мечтой поиграть в профессиональном клубе, не привыкать отправляться за рубеж. Правда, кое-кто может счесть, что 24-летний Николас Пульезе (Nicholas Pugliese) из города Рочестер, штат Нью-Йорк, зашел в этом своем желании слишком далеко, подписав контракт с кабульским футбольным клубом «Ферузи» в Афганистане.



Николас Пульезе играл в футбольной команде Уильямс Колледжа, но в Кабул он изначально отправился не за тем, чтобы сделать карьеру профессионального футболиста. Окончив учебное заведение, он поступил на работу в ведущую телекоммуникационную компанию Афганистана Roshan Telecommunications, где сначала занимался разработкой мобильного банковского приложения, а потом получил место в отделе разработки корпоративной стратегии. Одновременно молодой человек в свободное от работы время играл для удовольствия в футбол.



Однако проработав в занимаемой должности девять месяцев, Николас Пульезе, по его словам, начал уставать от слишком строгой, на его взгляд, политики компании в сфере безопасности. «Мои передвижения и деятельность ограничивались и отслеживались», – объясняет он. Молодой человек стремился обрести большую свободу действий, чтобы познакомиться с Кабулом, и такую возможность предоставил ему футбол. Поворотный момент настал, когда один из афганских коллег помог организовать для Николаса Пульезе приглашение поиграть в пробном порядке в команде «Ферузи» Премьер-лиги Кабула, представленной исключительно клубами, базирующимися в афганской столице. «Когда я услышал, что мне могут предложить контракт в ФК «Ферузи», я ушел с работы, чтобы полностью посвятить себя футболу», – рассказывает Николас Пульезе.



В финансовом смысле этот шаг был не слишком оправдан: базовая зарплата молодого человека в команде «Ферузи» составляла 300 долларов в месяц. Еще он перебрался в маленький гостевой дом клуба, получив комнату рядом с двумя своими товарищами по команде. «Имея заплату и жилье, можно было как-то существовать, – говорит футболист. – Что касается моих одноклубников, то 300 долларов в месяц для них – не слишком большая сумма. Большинство афганцев большую часть жизни живут с родственниками, так что их 300 долларов дополняются доходами других членов семьи. Семья может выжить, сложив все свои капиталы в один котел, но для одного человека 300 долларов – это совсем немного. Откладывать из этой суммы не получится».



Чтобы заработать дополнительные деньги, Николас Пульезе поступил на работу в отдел по связям с общественностью Премьер-лиги Афганистана – высшего дивизиона в системе футбольных лиг страны. Основанная в 2012 году, лига состоит из восьми команд, представляющих по региону Афганистана.



Учитывая тот факт, что талибы по-прежнему активно действуют в Кабуле, столица Афганистана может оказаться весьма опасным местом для иностранцев, особенно тех, кто отваживается передвигаться по городу самостоятельно. Однако опасность не удерживала Николаса Пульезе в пределах дома, где проживала команда. Полный решимости вести такой же образ жизни, как и его афганские одноклубники, он ездил по Кабулу на велосипеде, сам покупал продукты в бакалейной лавке, гулял по улицам и изучал дари –язык, на котором в основном говорят жители Кабула. Помогал ему еще и тот факт, что матчи кабульской лиги не транслируются по телевидению, что резко сокращало возможность быть узнанным болельщиками на улицах Кабула.



«Я свел дружбу с людьми, которым я мог доверять, и я не доверялся тем, в ком хоть чуточку сомневался, – рассказывает Николас Пульезе. – Я часто путешествовал по городу со своими друзьями-афганцами, которые ориентировались в городе и могли общаться с горожанами лучше меня, и они следили, чтобы я спокойно добрался в нужное мне место. Я также учил местный язык (дари), что очень помогло мне ориентироваться на местности».



«Афганской культуре свойственны доброта и приветливость, и несть числа людям, которые всячески старались, чтобы мне было в их городе комфортно, – добавляет он. – Если возникала какая-то проблема, я всегда мог позвать на помощь друзей».



Уровень игры команд Кабульской Премьер-лиги примерно соответствовала уровню игры хорошей команды американского колледжа, отмечает Николас Пульезе. «Афганские футболисты как правило очень техничны – подвижны и быстры – однако командным компонентам игры уделяется не слишком много внимания, – отмечает он. – Каждый игрок играет скорее сам по себе, чем в связке с командой. Кроме того, из-за отсутствия физических упражнений и силовых тренировок игроки не слишком мускулисты. Мой рост 177,8 см, вес – 81,5 кг, и при этом я был одним из самых мощных футболистов на поле».



«В Кабуле имеется лишь несколько хороших тренеров. Квалификация большинства тренеров не слишком высока, они не имеют опыта тренировки команд и проведения игр за пределами Кабула», – добавляет Николас Пульезе.



ФК «Ферузи» добился значительных успехов с Николасом Пульезе в своем составе, который играл на позиции опорного полузащитника. Весной 2013 года команда принимала участие в Кубке Кабула, но в конце осеннего сезона уступила в матче за звание чемпиона со счетом 0:1. Николас Пульезе забил в сезоне единственный, но очень важный гол, выполнив во время полуфинальной игры пенальти, давший его клубу возможность выйти в финал и побороться за чемпионское звание.



После завершения ФК «Ферузи» сезона Николас Пульезе вернулся в Соединенные Штаты. Его пригласили поиграть минувшей весной за кабульский клуб в Премьер-лиге Афганистана, но он предпочел не возвращаться в Кабул, сочтя, что ситуация в сфере безопасности будет довольно опасной в связи с бурной подготовкой к президентским выборам. Предварительные результаты состоявшегося 14 июня тура голосования за кандидатуры Абдуллы Абдуллы и Ашрафа Гани Ахмадзая станут известны не раньше конца июля. Однако уже сейчас обвинения в подтасовке результатов голосования бросили серьезную тень на избирательный процесс.



Николас Пульезе хотел бы продолжить свою футбольную карьеру в Афганистане, но не уверен, что ему представится еще такая возможность. «В настоящее время я живу в Нью-Йорке и не уверен, когда вернусь в Кабул», – говорит он.



От редактора: Эммануэле Джулианелли является независимым спортивным журналистом из Италии.