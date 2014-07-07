Правительства стран Центральной Азии «крышуют» наркоторговлю и зарабатывают на ней – отчет

На фото: изъятые во время рейда наркотики. Основными игроками в торговле наркотиками по всей Центральной Азии являются правительственные чиновники, офицеры силовых служб и члены мафии. По всей Центральной Азии торговля наркотиками глубоко переплелась с экономическими, социальными, политическими и правоохранительными структурами, говорится в новом отчете. (Фото: ISAF)

Заметка из блога EurasiaNet «The Bug Pit»



НОВОСТИ / БЛОГИ. Связи между Афганистаном и постсоветскими странами Центральной Азии, несмотря на многолетние усилия западных чиновников, остаются на очень низком уровне, за бросающимся в глаза исключением сферы перевозки и торговли наркотиками. К такому выводу пришли авторы детального нового отчета «Между сотрудничеством и изоляцией: отношения Афганистана с республиками Центральной Азии».



«Трансграничная торговля наркотиками между Афганистаном и Центральной Азией – поддерживаемая, управляемая или крышуемая государственными чиновниками и силовиками по обе стороны границы – является единственной сферой непрерывающихся экономических связей, продемонстрировавшей устойчивость со времен падения Талибана, а также обещающей сохраниться и в будущем. Торговля наркотиками – единственный настоящий вид трансграничной экономической деятельности, по-настоящему поддерживаемый соответствующими государственными и негосударственными игроками», – пишут авторы отчета Кристиан Блер (Christian Bleuer) и Саид Реза Каземи (Said Reza Kazemi)



По этой причине, по словам авторов, усилия западных стран по борьбе с торговлей наркотиками сталкиваются с одной фатальной проблемой – их партнеры в данном начинании, правительства стран Центральной Азии, наживаются на этой торговле:



Риски в сфере безопасности, связывающие Афганистан с постсоветскими странами Центральной Азии, сильно преувеличены, особенно в том, что касается предполагаемой связи между торговлей наркотиками и радикальными исламистскими группировками. В действительности, основными игроками в торговле наркотиками по всей Центральной Азии являются правительственные чиновники, офицеры силовых служб и члены мафии. По всей Центральной Азии торговля наркотиками глубоко переплелась с экономическими, социальными, политическими и правоохранительными структурами, завязав взаимовыгодные связи. Могущественные правительственные чиновники и силовики используют государственные ресурсы и структуры для оказания содействия или осуществления контроля над торговлей наркотиками в сотрудничестве с могущественными главарями мафиозных групп.



Это означает, что государственные службы по борьбе с наркотиками – службы, получающие оборудование и проходящие обучение за счет западных правительств, – по сути выполняют функцию обеспечения безопасности поддерживаемой правительствами торговли наркотиками, уничтожая конкурентов:



В Центральной Азии большую часть наркотиков перевозят защищаемые государственными структурами торговцы или даже сами госчиновники, в то время как правоохранительные структуры разбираются с конкурентами – более мелкими независимыми контрабандистами. Отобранные у последних наркотики часто не уничтожаются, а попросту перепродаются. Иногда, вследствие конкурентной борьбы или сведения счетов в рамках крышуемой государством сети наркоторговли, могут арестовать ранее крышуемого торговца. Также время от времени заводят дела по обвинениям в торговле наркотиками против политических фигур или бывших офицеров, ставших слишком влиятельными, проблемными или независимыми от центральной власти. Но к людям на самом верху это не относиться. Благодаря этим близким связям, с 1991 года в Центральной Азии не был арестован ни один крупный наркобарон и не была разгромлена ни одна крупная группировка (картель) наркоторговцев.



Вышесказанное касается всех соседствующих с Афганистаном государств Центральной Азии, но наиболее очевиден этот процесс в Таджикистане:



Некоторые считают работу Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана успешной. Возглавляет его Рустам Назаров, считающийся компетентным и честным лидером. Но возможности АКН ограничены. Оно является изолированной структурой с ограниченными возможностями по сдерживанию других силовых ведомств или проведению арестов крупных наркоторговцев. Любые попытки арестовать могущественных наркобаронов в лучшем случае стоили бы Назарову карьеры. Иногда ловят торговцев средней руки, включая сотрудников силовых структур. Но торговцев и сотрудников силовых ведомств с хорошими связями трогать нельзя. Несколько сотрудников АКН, включая главу управления по проведению операций, поняли это, когда в 2012 году арестовали ряд лиц в машине, наполненной героином. Эти конкретные лица крышевались влиятельными офицерами КНБ Таджикистана и, когда сотрудники АКН отказались оставить задержанных в покое, КНБ инициировал арест самих сотрудников АКН по обвинению в торговле наркотиками, которые затем получили примерно по 20 лет тюрьмы.



У сложившейся ситуации есть и положительные стороны, если можно так сказать, в том смысле, что наркоторговля привела к установлению определенной стабильности в Центральной Азии, утверждают авторы отчета:



С 2001 года рост наркоторговли по всех Центральной Азии не привел к нестабильности и росту преступлений, совершаемых бандами наркоторговцев, как опасались многие, включая ООН. Вместо этого, правительства Центральной Азии воспользовались торговлей наркотиками для укрепления власти в своих государствах и обществах. Доходы от наркоторговли и назначения на доходные (т.к. коррумпированные) должности в силовых ведомствах использовались для обеспечения верности власти…



Теперь, даже если правительство Таджикистана и попытается арестовать крупных наркобаронов или их покровителей в силовых структурах, сопротивление с их стороны может привести к нестабильности и кровопролитным конфликтам. Перспектива дестабилизации Таджикистана вызывает опасения у многих центральноазиатских игроков. Как говорит Хиллари Эванс (Hillary Evans), проводящая исследования сферы наркоторговли, «вот мое заключение: без доходов от наркоторговли Таджикистан станет недееспособным государством (failed state), в чем никто не заинтересован». Иностранные доноры и поддерживающие правительство Таджикистана стороны отлично это понимают, особенно в той части, что касается необходимости наличия дружественного и стабильного государства на северной границе Афганистана. Как без обиняков заявил один западный чиновник, попросивший не называть его имени, инициативы по борьбе с торговлей наркотиками в Таджикистане «являются смехотворными. Запад смирился с тем, что наркотики являются ценой, которую приходится платить за относительную стабильной на северной границе Афганистана».



В отчете также описываются многие другие аспекты отношений между Афганистаном и странами Центральной Азии. Вот полный текст документа.