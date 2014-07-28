Азербайджан хранит молчание по поводу изъятия партии героина на грузинской границе

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Правительство Азербайджана даже в лучшие времена не отличалось излишней разговорчивостью, но его каменное молчание после того, как северная соседка Грузия торжествующе изъяла на грузино-азербайджанской границе партию жидкого героина на сумму почти в 175 млн долларов, заставляет задаться вопросом о причинах подобной сдержанности властей.

11 июля пограничная полиция Грузии обнаружила в направлявшемся из Азербайджана в Грузию грузовике 93 тридцатилитровых контейнера средства для мытья рук с рекордным грузом жидкого героина в количестве 2,79 тонн. В видеоматериале, распространенном МВД Грузии, на канистрах значатся грузинский флаг и надпись «Georgia Clean». На грузовике просматривается слегка размытое название «GB» или «G3» и надпись «Internationale Spedition».

Выступая 25 июля перед парламентским комитетом Грузии министр внутренних дел республики Александр Чикаидзе заявил, что груз принадлежал афганским талибам, которые, по его утверждению, профинансировали его транспортировку в Европу, сообщил журнал «Табула». В связи с фактом незаконной транспортировки задержаны двое граждан Грузии.

Как заявил ранее Чикаидзе, груз прибыл в Азербайджан из Афганистана транзитом через Иран и направлялся в Турцию и далее в страны Европы. Предоставить более подробную информацию министр отказался, сославшись на незаконченное расследование.

Тот факт, что по территории Азербайджана и Грузия проходит коридор наркотрафика из Афганистана и Ирана в страны Европы, установлен уже давно. Оба государства взаимодействуют с ООН и Управлением США по контролю за оборотом наркотиков в деле выявления международных группировок наркотрафика.

Согласно Госдепу США, ссылающемуся на официальные данные Азербайджана, за первые девять месяцев 2012 года (последний год, за который наличествует соответствующая информация) Азербайджаном было изъято свыше 654 кг наркотиков.

Эти успехи – за которые республика удостоилась похвалы от Государственного департамента – заставляют некоторых в Азербайджане удивляться, каким же образом героин не был замечен на пограничном контроле Азербайджана и попал на территорию Грузии.

Власти же Азербайджана хранят молчание.

Как заявил EurasiaNet.org глава пресс-центра Государственной погранслужбы Азербайджана Эльхан Нагиев, ведомство «не располагает информацией» об изъятии жидкого героина на азербайджано-грузинской границе. «Правоохранительные органы Грузии не обращались к нам» за содействием в данном вопросе, добавил он.

Официальные представители Государственного таможенного комитета, МВД и министерства национальной безопасности также отказались от комментариев.

Правда, как полагает один азербайджанский эксперт по вопросам борьбы с наркотрафиком, власти Азербайджана должны были взаимодействовать со своими грузинскими коллегами в процессе операции по изъятию данной партии наркотиков.

«Подобные операции готовятся месяцами, в них бывает задействована целая сеть специальных агентов», – говорит национальный координатор закавказской программы ООН по контролю за наркотиками Мазахир Эфендиев.

Как писала прооппозиционная газета «Ени Мусават» со ссылкой на неназванные правительственные источники, министр внутренних дел Грузии Чикаидзе обсуждал детали операции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром внутренних дел Рамилем Усубовым и начальником Государственной погранслужбы Эльчином Гулиевым в ходе своего официального визита в Баку 13-16 мая.

Азербайджанские СМИ тогда сообщили, что Чикаидзе обсудил «пограничные вопросы».

Если сообщение газеты «Ени Мусават» соответствует действительности, то почему же Баку не признает публично своих успехов на пару с Грузией, удивляются некоторые обозреватели.

Как явствует из доклада Госдепартамента США о международной стратегии в области контроля за оборотом наркотиков за 2014 год, по территории Азербайджана ежегодно транспортируется «до 11 тонн» наркотиков, большая часть из которых поступает из соседнего Ирана. Ввиду усиления Турцией пограничного контроля Азербайджан может стать «излюбленным транзитным маршрутом наркотрафика», отмечается в документе.

Сообщение об изъятии Азербайджаном и Грузией партии жидкого героина могло бы стать дополнительным сигналом, что Баку всерьез воспринимает данную угрозу.

По словам же Мазахира Эфендиева, Баку, возможно, решил не афишировать свое участие в деле, дабы позволить «дружественной стране» Грузии оказаться в центре внимания и укрепить свой внутриполитический престиж. Тбилиси объявил об изъятии партии героина за два дня до второго тура выборов в органы местного самоуправления в Грузии, победу на которых одержала правящая коалиция «Грузинская мечта».

На взгляд же директора прооппозиционного аналитического центра «Восток-Запад», в прошлом сотрудника контрразведки Арастуна Оруджлу, возможно еще одно объяснение молчания со стороны Баку.

«Либо пограничный и таможенный контроль Азербайджана не выполняют должным образом свои функции, … либо [нарко]синдикаты имеют сильных покровителей в этих структурах», – полагает он.

Этому утверждению вторит и блок крупнейших оппозиционных партий Азербайджана под названием Национальный совет демократических сил, осуждающий власти за то, что те ничего не говорят об операции с изъятием героина, зато делают «очень громкие» заявления по поводу ареста «активистов гражданского общества по сфабрикованным обвинениям в хранении наркотиков».

Правительство никак на это не реагирует. Мазахир Эфендиев отметает всякие утверждения о наличии связи между наркодилерами и представителями азербайджанских властей, отмечая, что за период с 2007 года в республике было изъято «более 10 тонн» наркотиков.

И все же, несмотря на проявляемую бдительность, «региональные наркосиндикаты, безусловно, присутствуют в стране», добавляет он.

Посольство США в Баку не ответило на просьбы о комментарии по поводу возможной роли Управления США по контролю за оборотом наркотиков в деле выявления партии жидкого героина.

Как отмечалось в докладе Госдепартамента США о международной стратегии в области контроля за оборотом наркотиков, вышеназванное Управление США, занимавшееся подготовкой сотрудников профильных ведомств республики, «оказало Азербайджану содействие в деле выявления международных организаций наркотрафика в 2013 году».

Баку принимал «активное участие» в борьбе с наркотрафиком, отмечалось в докладе Госдепартамента США. Ожидается, что республика «продолжит оказывать соответствующую поддержку и впредь», добавляли авторы документа.