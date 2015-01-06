Лучшие фотографии 2014 года

Продолжавшиеся на протяжении всего года волнения и военные действия в Украине сначала обострились, а затем пошли на спад, но их последствия отозвались эхом на территории от Турции на западе до Кыргызстана на востоке, где правительства пытаются подавить собственную оппозицию или справиться с исходящей из путинской России неопределенностью. Хотя рубль падает, Россия по-прежнему играет политическими мускулами в регионе, добившись формирования Евразийского экономического союза и влияя на принятие решений в некоторых постсоветских государствах.

Эти и сотни других тем освещались нашими фотожурналистами и фотографами-документалистами в прошедшем году. Их глазами и через призмы их фотоаппаратов EurasiaNet.org представляет уникальные сюжеты о людях и событиях в Закавказье, на просторах Центральной Азии, на равнинах Анатолии и в степях Монголии. В данном фото-эссе представлены лучшие фотографии из статей и фотогалерей EurasiaNet.org в 2014 году.

В этом фото-эссе, естественно, невозможно было уместить все выдающиеся снимки наших фотографов. С остальными их работами вы можете ознакомиться в разделе «Фотогалереи».