Афганистан: Швея, ставшая акулой бизнеса

Камила Сидыки научилась кройке и шитью по необходимости. Когда в стране правило движение Талибан и женщинам запрещалось ходить на работу, она помогала своей семье выжить, занимаясь вместе с сестрой дизайном, пошивом и вышивкой. К моменту свержения Талибана в 2001 году на зарплате у нее находились уже 150 работниц, а ей тогда было всего 18 лет.

После падения Талибана она работала бизнес-тренером в неправительственных организациях, появившихся в Афганистане вслед за войсками НАТО, включая Международную организацию по миграции, Программу ООН по населенным пунктам и Корпус милосердия.

В 2004 году Сидыки открыла собственную фирму «Кавеян» и стала учить людей составлять бизнес-планы и бюджеты, а также многим другим навыкам, необходимым для запуска собственного дела.

Она разослала по электронной почте коммерческие предложения ряду потенциальных клиентов и практически сразу получила заказ на проведение недельного тренинга для неграмотных женщин в провинции Бамиан. Вторым заказом стал обучающий семинар для группы высокопоставленных работников в провинции Герат, состоявшей сплошь из мужчин. Хотя сначала они скептически отнеслись к Сидыки, она быстро завоевала их доверие своими знаниями и уверенностью.

В фирме «Кавеян» теперь более 100 работников и три подразделения – развитие бизнеса, импорт/экспорт и логистика. В общей сложности компания осуществила 43 проекта во всех провинциях Афганистана.