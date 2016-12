Афганистан: Швея, ставшая акулой бизнеса

От редактора:

The Other Hundred (Другая сотня) – это некоммерческая фото-книга, созданная организацией Global Institute for Tomorrow в качестве противовеса сложившемуся в СМИ консенсусу относительно некоторых из наиболее важных проблем современности. Книга знакомит читателей с абсолютным большинством людей, идей, мест и культур, игнорируемых большей частью крупных СМИ. В своих издаваемых ежегодно сериях книг, каждая из которых посвящена определенной теме, The Other Hundred предлагает альтернативный и свежий взгляд на все, от людей и их домов до исполнителей, поваров и писателей.