Евразия: Отмена санкций против Ирана создаст новые возможности для развития торговли

Президент Ирана Хасан Рухани приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Тегеране 7 апреля перед переговорами об укреплении связей между двумя странами. В случае ратификации договора по ядерной программе Ирана и отмены санкций Турция, судя по всему, выиграет больше всех. (Фото: Пресс-служба президента Ирана)

Комментарий EurasiaNet

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Заключение договора по ядерной программе Ирана может оказать значительное влияние на торговые связи по всей Евразии. Ожидаемая отмена санкций позволит Ирану воспользоваться своим выигрышным географическим расположением на пересечении путей, соединяющих Европу, Центральную Азию, Кавказ и Ближний Восток.

В случае соблюдения положений соглашения, существует целый ряд исторических и культурных факторов, которые позволят Ирану быстро нарастить объемы торговли с целым рядом стран Евразии.

У многих стран региона имеются исторические связи с Ираном. Например, Азербайджан и Армения находились под контролем персидских царей до передачи этих территорий России по заключенному в 1828 году Туркманчайскому договору. Афганистан, Таджикистан и Иран объединяет общность языка: люди говорящие на персидском, дари и таджикском понимают друг друга. А Турция и, в меньший степени, Туркменистан уже поддерживают с Ираном торговые связи по целому ряду направлений.

В ближайшей перспективе наибольшую выгоду от отмены санкций могут получить страны, непосредственно граничащие с Ираном: Афганистан, Армения, Турция и Туркменистан. Торговля с этими государствами полностью не прекратилась даже на фоне санкций, но предполагается, что их отмена позволит значительно нарастить торговый оборот. Исключением в данном случае, возможно, станет Азербайджан, т.к. у него сложились натянутые отношения с Ираном по причине близких связей Баку с заклятым врагом Тегерана – Израилем.

Естественно, основным локомотивом развития торговли будет энергетический сектор Ирана. Здесь открываются обширные перспективы в целом ряде сфер, от строительства трубопроводов до совместных геологоразведочных работ. Также перспективными являются сферы внутреннего туризма и авиации. Например, если иранским авиакомпаниям удастся наладить рейсы в европейские города, они могли бы стать для жителей стран Центральной Азии и Кавказа более доступной по цене альтернативной авиакомпаниям Турции и стран Персидского залива.

Одной из менее обсуждаемых сфер, которая напрямую выиграет от отмены санкций, является банковский сектор Ирана. Учитывая специфичность банковской сферы страны – она функционирует в полном соответствии с законами шариата, а также отличается некоторыми другими особенностями, включая возможность не напрямую начислять проценты – европейские банки, вероятно, не захотят выйти на этот рынок. Банки стран Персидского залива также будут держаться от него подальше по причине политических разногласий правительств их стран с Ираном и несовпадающей интерпретации законов шариата. На фоне отсутствия конкуренции со стороны этих крупных игроков естественными партнерами иранских банкиров станут их турецкие коллеги, с которыми и без того уже были налажены долгосрочные связи.

До сих пор турецкие банки были одними из немногих финансовых структур, готовых работать с широким кругом иранских коммерческих предприятий, от государственных энергетических компаний до частных фирм. Турция придавала особое значение развитию подобных связей. Несмотря на давление со стороны США с целью заставить Турцию прекратить всякую торговлю с Ираном, Анкара в 2013 году в очередной раз подтвердила, что турецкие банки будут продолжать обслуживать клиентов из Ирана.

Предпринимательские таланты иранских бизнесменов способны стать катализатором расширения торговли. Представляется естественным, что на ранних стадиях после отмены санкций иранские предприниматели будут стараться инвестировать в страны, где говорят на понятном им языке и существует близкая им культурная среда. Таким образом Иран может отказать на соседние страны такое же влияние, какое страны Персидского залива оказали на экономики других арабских стран, включая Иорданию, Египет и Марокко.

На Ближнем Востоке построение близких и дружественных отношений с соседями традиционно является сложной, но крайне важной задачей. Налаживание взаимовыгодных торговых связей возможно лишь при условии наличия у правительств региона политической воли. В случае с Турцией таковая, несомненно, имеется. Возможно, положительным примером станет и Афганистан. Что касается Туркменистана, то тут всегда все под вопросом.

Интересным фактором с точки зрения развития торговли являются отношения Ирана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) – возглавляемой Россией структурой, позиционирующей себя в качестве альтернативы ЕС. Хотя у торговых связей между Ираном и Арменией существует значительный потенциал, членство Армении в ЕАЭС может помешать их развитию. То же можно сказать о Казахстане и Кыргызстане, торговые связи которых с Ираном пока находятся в зачаточном состоянии.

Хотя Узбекистан не является членом ЕАЭС, режим президента Ислама Каримова использует страхи по поводу роста влияния радикально ислама в качестве предлога для ограничения личных прав и свобод граждан. В этой связи, учитывая государственное устройство Ирана – он является исламской республикой – Тегеран и Ташкент могут не договориться и в торговой сфере.

Что касается отношений между Ираном и Россией, то эти две страны можно с уверенностью назвать заклятыми друзьями, т.е. конкурирующими друг с другом в экономической и политической сферах игроками, тем не менее, способными находить общий язык. Отношения между двумя странами всегда отличались прагматизмом и, в свете охлаждения отношений России с Западом, у президента Владимира Путина сейчас появилась прагматичная причина наладить отношения с Тегераном.

В этой связи через год, возможно, эксперты в сфере геополитики будут уже обсуждать не вопрос снятия санкций в отношении Ирана, а вероятность его вступления в ЕАЭС.