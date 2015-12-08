Армения: Многочисленные сообщения о нарушениях бросают тень на результаты референдума

Во время референдума о внесении изменений в конституцию 50,51% принявших в нем участие граждан проголосовали за превращение страны в парламентскую республику. (Фото: Анаит Айрапетян)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. На прошедшем в Армении 6 декабря спорном референдуме были одобрены поправки к конституции, в соответствии с которыми страна станет парламентской республикой. Но сообщения о многочисленных случаях мошенничества и прочих нарушениях во время голосования бросают тень на легитимность его результатов.

По предварительным данным, 63 процента из примерно 1,3 млн принявших участие в голосовании, что равняется примерно половине населения страны, согласились превратить страну из полупрезидентской в парламентскую республику. В целом в рамках референдума было одобрено свыше 200 поправок к конституции.

«Мы довольны явкой, – сказал журналистам Самвел Николян, высокопоставленный парламентарий от Республиканской партии Армении (РПА). – Это означает, что наше общество является активным. Его интересуют поправки к конституции, и ему небезразлично будущее нашего государства».

Поправки вступят в силу после парламентских выборов в 2017 году. По словам критиков, если победу опять одержит президентская РПА, по новой конституции она сможет номинировать президента Сержа Саргсяна на беспрецедентный до этого третий срок. Сам Саргсян, срок президентских полномочий которого истекает в 2018 году, отрицает наличие подобного намерения.

Как и в случае с предыдущими выборами в Армении, появились многочисленные сообщения о нарушениях во время референдума, включая обвинения в наполнении избирательных урн фальшивыми бюллетенями, карусельном голосовании, подкупе избирателей, мошенничестве при подготовке списков избирателей и применении мер физического воздействия в отношении местных наблюдателей и представителей СМИ.

Вечером 7 декабря у здания Центральной избирательной комиссии в Ереване начали собираться активисты для проведения протеста против нарушений при проведении голосования.

Как обычно, судя по карте, подготовленной организацией по борьбе с коррупцией Transparency International на основе сообщений граждан, большинство нарушений произошло в Ереване.

По заявлению Европейской платформы за демократические выборы (ЕПДВ), являющейся коалицией 13 неправительственных организаций из ЕС и Евразии и правозащитного Норвежского Хельсинкского комитета, имело место «беспрецедентное число нарушений избирательного законодательства и международных стандартов», включая применение мер физического воздействия в отношении журналистов.

ЕПДВ отмечает, что нарушения носили систематический характер, а главы избирательных комиссий «в ряде случаев» отказывались положить конец жестокому обращению с представителями СМИ.

«Мы считаем, что результаты данного референдума, отличавшегося большим количеством случаев избирательного мошенничества, преступлений, жестокого обращения и злоупотреблений, и наполнения избирательных урн фальшивыми бюллетенями, не отражают воли народа и не должны быть признаны легитимными», – заявила на пресс-конференции 7 декабря норвежская наблюдательница Лене Веттеланд (Lene Wetteland).

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), являющаяся главным правозащитным учреждением континента, резко отметила в своем заявлении, что явка в 50,5% «отражает тот факт, что референдумом двигали не интересы армянского народа, а интересы политических кругов».

Указав на «широкомасштабный, организованный» характер подкупа избирателей, карусельного голосования, запугивания и прочих нарушений, ПАСЕ выразила сожаление, что «власти не проявляют бóльшую озабоченность честностью процесса».

Один из наблюдателей от оппозиционной партии «Наследие» в ереванском районе Давиташен заявил, что был сильно избит, когда выразил возмущение по поводу действий главы избирательной комиссии участка №5, который добавлял голоса «против» в урну с голосами «за».

«Они отобрали у меня телефон, удалили все записанные мной материалы, – сказал EurasiaNet.org Грайр Манукян. – Там стояли около пятнадцати полицейских. Я к ним подошел, но они сказали, что ничего не могут сделать без приказа главы избирательной комиссии». Но этот чиновник так и не отдал подобного приказа. Полиция ведет расследование.

По словам Манукяна, он подписал протокол о голосовании, чтобы обеспечить пересчет голосов.

Прочие критики обращают внимание на количество избирателей, утверждая, что от 300 тыс до 500 тыс голосов были недействительными. Армянское отделение международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International обнаружило «тысячи» «людей в списках избирателей, уехавших из Армении 20 или более лет назад», а также лиц, на являющихся гражданами, сообщил директор отделения Варужан Октянян.

«Я не удивлюсь, если в 2017 году на голосование придет 110-120% населения», – сказал он сухо.

Несмотря на высокий уровень эмиграции из Армении, Центральная избирательная комиссия подсчитала, что принять участие в референдуме имели право на 96,368 человек больше, чем в выборах президента в 2013 году, отметил Левон Зурабян, замглавы оппозиционного Армянского национального конгресса (АНК).

В народе ходят шутки по поводу голосующих усопших. В одной из подобных шуток женщина говорит участнику кампании против проведения референдума, стучащему в двери ее соседей, что жильцы «обязательно проголосуют «за»». «Откуда Вы знаете, как они поступят?» – спрашивает активист. «Это просто, – отвечает женщина. – Они умерли восемь лет назад, и с тех пор всегда голосуют, как нужно властям».

Интернет-СМИ сообщили, что некоторые избиратели обнаружили, что кто-то уже проголосовал за них. На видео, опубликованном Армянской службой Радио «Свобода»/Радио «Свободная Европа», видно, как некий мужчина, сидящий в припаркованном у избирательного участка микроавтобусе, платит пожилым избирателям по 10 тыс драмов ($20,64). По словам этого мужчины, он просто отдавал долги.

Представитель РПА Эдуард Шармазанов подчеркнул, что референдум соответствовал всем демократическим и международным стандартам. Но, учитывая, что функционировали 1997 избирательных участков, «недостатки» являются «естественным явлением», сказал он Армянской службе Радио «Свобода»/Радио «Свободная Европа».

«Невозможно, чтобы не было проблем, – сказал он. – В некоторых случаях люди попытались оказать нам ненужную, неправильную услугу, а оппозиция принялась устраивать провокации» по поводу «этих услуг».

Отражая близость экономических и военных связей между Ереваном и Москвой, Евгений Слободан, глава делегации наблюдателей от возглавляемого Россией СНГ, сказал, что голосование прошло «спокойно», и заявил журналистам, что «воля народа была отражена».

АНК, являющийся одной из ведущих оппозиционных сил, заявил, что «битва пока не закончена», и объявил, что 11 декабря на площади Свободы в Ереване будет проведена акция протеста. Пока неясно, сколько людей примет участие в этой акции в трескучий мороз. Организованные в столице до проведения референдума демонстрации собрали несколько тысяч человек, что гораздо меньше, чем во время протестов «Электрического Еревана» летом этого года, во время которых демонстранты на несколько дней перекрыли часть центра Еревана.