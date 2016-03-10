Казахстан начинает уставать от Евразийского экономического союза?

Лидеры пяти стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании блока в декабре 2015 года. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев недавно выступил с предложением об интеграции ЕАЭС с Евросоюзом и продвигаемым Китаем проектом «Экономического пояса Шелкового пути». (Фото: Пресс-служба президента РФ)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Переживаемые Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) сложные времена вызывают разочарование среди его членов, особенно Казахстана.

Россия, тем временем, не склонна прислушиваться к опасениям партнеров по ЕАЭС, вместо этого ввязываясь в очередные дипломатические передряги. В результате другие члены блока оказываются заложниками экономического и геополитического курса Кремля.

Экономика Казахстана в десять раз меньше российской, но более чем вдвое превышает экономики прочих членов ЕАЭС – Армении, Беларуси и Кыргызстана – вместе взятых. Президент РК Нурсултан Назарбаев в последнее время кажется особенно недовольным среди лидеров блока.

В своем обращении к главам государств ЕАЭС 11 февраля Назарбаев выдвинул предложение о большей интеграции с продвигаемым Китаем «Экономическим поясом Шелкового пути», а также Евросоюзом, с которым у России сложные отношения из-за авантюр Кремля в Украине.

«Евразийский экономический союз мы видим открытым экономическим сообществом, органично интегрированным в мировую экономическую систему как надежный мост между Европой и растущей Азией, – написал он, призвав сделать 2016 «годом углубления экономических отношений союза с третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями».

Его желание расширять сотрудничество объяснимо. Внешнеторговый оборот Казахстана в 2015 году сократился на 37%, а со странами ЕАЭС – на 29%. С августа прошлого года курс тенге обвалился наполовину по отношению к доллару.

Другие члены союза чувствуют себя не лучше. Торговый оборот внутри ЕАЭС упал на 26%, и государства блока в среднем потратили 10-15% государственных резервов на поддержание национальных валют, катящихся под гору под давлением низких цен на нефть и экономического кризиса в России.

В теории ЕАЭС должен был положить начало новой эре торговой гармонии, но реальность оказалась не такой радужной. Беларусь и Казахстан вынуждены периодически вступать в борьбу с Россией для защиты стратегических секторов экономики от валютной нестабильности. Москва предложила решить эту проблему, введя общую валюту.

«На протяжении прошедшего года сложно было найти какие-либо преимущества членства в ЕАЭС», – сказал EurasiaNet.org Зак Уилтин, специалист по Евразии в вашингтонской исследовательской и консалтинговой фирме Eurasia Group.

«Членство в ЕАЭС усугубило ситуацию для других государств-членов, расширив их подверженность событиям в России», – добавил он, заметив, что России «по большей части не удалось добиться сотрудничества Беларуси и Казахстана» в том, что касается введения ответных санкций в отношении Брюсселя.

Примечательно, что российские государственные СМИ проигнорировали обращение Назарбаева, хотя оно было официально опубликовано на сайте ЕАЭС. Ответ на вопрос о том, как открыть для столь необходимых инвестиций и торговли регион, который Россия считает своей сферой влияния, вероятнее всего, станет ключевым для выживания союза.

В прошлом году блок подписал соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, союзником России в Юго-Восточной Азии, а также рассматривает возможность подписания схожих договоров с Индией, Израилем и Египтом.

По словам министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, более 40 стран и организаций проявляют интерес к сотрудничеству с ЕАЭС. Но для Астаны на первом месте будут стоять отношения союза с Китаем, рассматривающим Казахстан в качестве ключевого канала, через который потекут огромные инвестиции в инфраструктурные проекты и сферу торговли.

Россия прохладно отнеслась к призывам Пекина создать зону свободной торговли в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и сопротивлялась созданию на базе ШОС банка развития, который бы в основном финансировался за счет китайского капитала.

Брюссель, в свою очередь, предлагает в качестве «морковки» построение более близкого сотрудничества между ЕС и ЕАЭС, но положительное решение данного вопроса, вероятнее всего, будет зависеть от результатов переговоров по Украине и Сирии, и потребует малоприятных для российского президента Владимира Путина уступок.

Турция также является крупным торговым партнером Казахстана и «некогда рассматривалась в качестве партнера ЕАЭС», но уничтожение турецкими военными российского бомбардировщика в ноябре прошлого года сделало всякое соглашение по этому поводу «невозможным по политическим причинам», сказал EurasiaNet.org Никита Мендкович, аналитик Российского совета по международным делам.

Хотя Назарбаев в деле о сбитом самолете склонялся на сторону Кремля, он признал во время визита в Астану в феврале премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу, что разногласия между Анкарой и Москвой создают «большие проблемы» для Казахстана.

Недовольство Астаны не ускользает от внимания Кремля, знающего об амбициях Назарбаева касательно расширения за пределы так называемого «русского мира».

На фоне подготовки Казахстана к вступлению во Всемирную торговую организацию в ноябре прошлого года, российский аналитик Григорий Трофимчук написал разошедшуюся по проправительственным СМИ статью о том, что в результате Россия может «потерять Казахстан», в том числе по причине политической нестабильности по украинскому сценарию.

Представляя типичную для России интерпретацию событий в Украине, Трофимчук заявил, что Казахстан, по причине растущей неопределенности в связи с возрастом Назарбаева и нерешенность вопроса о преемнике, может пасть жертвой «чего-то похожего на Евромайдан в Киеве», включая «отставку действующей власти силовым путем, с оружием в руках боевиками».

Трофимчук считает, что для предотвращения подобного сценария и последующего разворота Астаны в сторону Запада «Россия должна обратить первоочередное внимание на усиление своих интеграционных взаимосвязей с Казахстаном» и прочими государствами ближнего зарубежья.

Но пока Казахстан больше интересует широкая международная интеграция, не ограниченная одной Россией.

В прошлом году Казахстан «проявлял явные признаки озабоченности» попытками России ввести в ЕАЭС структуры по шаблону ЕС, сказала Рилка Драгнева-Люверс, эксперт по ЕАЭС в Университете Бирмингема.

В частности, эта озабоченность была вызвана «серьезными разногласиями относительно расширения, как в экономической сфере (введение общей валюты), так и в политической сфере (учреждение структур вроде парламента), указывающего на преследование [Кремлем] политических целей», – заявила она в сообщении EurasiaNet.org по электронной почте.