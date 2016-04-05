Рухнули объемы денежных переводов из России в страны бывшего СССР

Трудовые мигранты на одной из строек в Подмосковье. Экономический кризис и бюрократические препоны в отношении граждан ряда стран бывшего Союза привели к значительному сокращению денежных переводов из России. (ФОТО: Управление ФМС по Московской области)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. В 2015 году денежные переводы физических лиц из России в страны Центральной Азии рухнули на 41% по сравнению с 2014 годом, а в страны Закавказья – на 37%, отмечается в опубликованном недавно отчете Центрального банка РФ. Также резко снизились объемы переводов в Украину и Молдову (на 48% и 50% соответственно). Более того, по последним данным, в январе 2016 года цифры обвалились еще примерно наполовину по сравнению с тем же периодом и без того «тощего» 2015 года.

Поток денег в лидирующую страну-получатель переводов – Узбекистан – в прошлом году рухнул до $3,059 млрд с $5,653 млрд в 2014 году, или на 46%. Во второй крупнейший получатель – Таджикистан – в 2015 году перевели всего $2,220 млрд, по сравнению $3,854 млрд годом ранее (–42%). Последняя страна в тройке лидеров – Кыргызстан – получила $1,383 млрд против $2,062 млрд за год до этого (–33%). Переводы в Казахстан сократились с $577 млн до $514 млн (–11%), а в Туркменистан – с $31 млн до $16 млн (–48%).

В Закавказье, переводы в Армению сократились с $1,551 млрд до $941 млн (–39%), в Азербайджан с $1,310 млрд до $826 млн (–37%), а в Грузию с $696 млн до $446 млн (–33%).

Денежный поток в Украину упал с $2,4 млрд до $1,252 млрд (–48%), а в Молдову с $1,238 млрд до $617 млн (–50%).

Причем на этом плохие новости для стран-получателей не кончаются. По последним данным, в январе 2016 года переводы физических лиц из России в страны СНГ через платежные системы сократились до $221 млн, т.е. обвалились более чем вдвое (на 55%) по сравнению с январем 2015 года, когда этот показатель находился на уровне $495 млн, и почти в пять раз (на 79%) по сравнению тем же периодом 2014 года, когда было переведено $1,069 млрд.

Через платежные системы (Вестерн Юнион, Юнистрим и пр) отправляются не все, но абсолютное большинство денежных переводов физических лиц из РФ, поэтому такое огромное снижение их объемов, вероятнее всего, отражает общую тенденцию в этой сфере (полные данные публикуются только поквартально, и отчет ЦБ за первый квартал текущего года пока не обнародовался).

Столь значительное сокращение денежных переводов объясняется, судя по всему, тяжелой экономической ситуацией в России, особенно в сфере строительства и услуг, где занято большинство трудовых мигрантов.

Определенную роль, по всей видимости, сыграли и введенные российскими властями в 2015 году бюрократические препоны для гастарбайтеров из стран-нечленов Евразийского экономического союза, в результате чего денежные потоки, например, в Узбекистан и Таджикистан сократились заметно больше, чем в Кыргызстан и Казахстан.