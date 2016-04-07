Азербайджан: Мирное население страдает от столкновений в Карабахе

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе пока выполняются, но события последних дней не прошли бесследно для местных жителей, которым пришлось опять, как и десятилетия назад, пережить потери и необходимость покинуть свои дома.

На азербайджанской стороне границы многих женщин и детей эвакуировали из селений, находящихся в радиусе артиллерийского обстрела. Мужчины, как правила, оставались, чтобы присмотреть за имуществом.

Официальной статистики относительно числа людей, вынужденных покинуть свои дома из-за состоявшихся 2-5 апреля столкновений, пока нет. Селения, которые посетили представители EurasiaNet.org, включая Гапанлы, Карадаглы, Гарагачи, Сарыджалы и Маргушеван, после заключения перемирия 5 апреля оставались частично покинутыми.

«Каждый раз [во время обстрела] мы увозили родных в другие районы, как можно дальше, в зависимости от ситуации», – сообщил Новруз Алиев, 57-летний фермер из селения Карадаглы, расположенного в 500 метрах от поста армии Азербайджана.

Некоторые жители сказали, что не уехали только потому, что ехать было некуда. Один таксист из села Сарыджалы Тертерского района, большая часть которого занята армянскими силами, отметил, что многие местные жители не хотели оставаться в своих домах из-за артобстрелов. Некоторые предпочли жить в машинах, припарковав их подальше от селения.

Сарыджалы находится в 4-5 километрах от армянских позиций. Ранним утром 5 апреля, после того, как в результате обстрела с армянской стороны было разрушено несколько домов, семья Асадовых сложила пожитки в машину и уехала в районный центр – город Ганджа с населением 320 тыс человек.

Последние события оживили в памяти 61-летней Земфиры Асадовой болезненные воспоминания о том, что в 1992 году ей уже приходилось бежать из родного селения из-за войны. Тогда им удалось вернуться только через месяц.

«Мы привыкли к этим звукам, – сказала она о шуме артобстрела. – Но, честно говоря, это были самые ужасающие сражения за последние 22 года».

Произошедшие в начале апреля столкновения были самыми ожесточенными со времен горячей фазы Карабахской войны 1988-1994 гг. После заключения в 1994 году перемирия так и не удалось добиться политического разрешения конфликта.

Хотя перестрелки утихли, жизнь мирного население становится все тяжелее.

«Семнадцать человек в двух жилых комнатах! Можете себе представить? – воскликнул Алиев из Карадаглы, рассказывая о том, в каких условиях приходится жить его жене с четырьмя детьми в доме у родственников в маленьком городке Барда, что в 52 километрах от их селения.

По его словам, на устранение экономического ущерба уйдут месяцы, если не годы. «Как мы можем под обстрелом продолжать работать или присматривать за живностью? – задал он риторический вопрос. – К примеру, всех моих кур убило во время обстрела 5 апреля. Я на них потратил деньги и время, а потом потерял все в один день».

Чтобы присматривать за хозяйством, Алиев переехал в Сарыджалы, что в 4-5 километрах от Карадаглы. Он живет в семье внутренних переселенцев из Кельбаджара, азербайджанского города, с 1993 года контролируемого армянской стороной. В последние дни он по нескольку раз в день ездит в Барду, Сарыджалы и Карадаглы, чтобы привезти семье свежего молока и мяса. «Мы не хотим нарушать жизнь принявшей нас семьи, – сказал он. – Не всегда легко жить в доме родственников».

По словам зампредседателя регионального отделения МЧС Ильгара Мусаева, местным чиновникам не поступали просьбы о помощи в переселении на новое место. «Если бы было хоть одно обращение, мы бы решили проблему», – сказал он, добавив, что бежавшие от обстрелов люди обычно останавливались у родственников на безопасном расстоянии от фронта. «Хотя просьб о помощи не было, мы были готовы – у нас были подготовлены места, палатки для расселения».

Власти пообещали компенсировать все расходы на восстановление разрушенного. Сейчас идет оценка ущерба.

Учитывая, что заключенное 5 апреля перемирие пока выполняется, некоторые жители селений начали возвращаться домой. Но вид разрушений наполняет их сердца грустью.

«Пусть этот кошмар, наконец, закончится – хватит уже», – сказала Земфира Асадова.