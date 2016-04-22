Карабах: Нанесенная конфликтом боль не утихает

Во время обстрела с азербайджанской стороны снаряд попал в этот дом в карабахском селении Талиш. К счастью, жившая в доме семья к этому моменту уже покинула его. (Фото: EurasiaNet)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Столкновения в Нагорном Карабахе утихли, но жизнь обычных людей на армянской стороне линии соприкосновения все еще не вошла в обычное русло.

Лилит Оганян, 34-летняя учительница из селения Матагис, оказавшегося в районе произошедших 2-5 апреля столкновений, вспоминает, как интенсивный обстрел с азербайджанской стороны заставил ее вместе с четырьмя детьми бежать из собственного дома посреди ночи.

Оганян, сейчас живущая с детьми в селе под Ереваном, назвала произошедшее с ней «дежавю». По ее словам, ей уже приходилось бежать из дома во время активной фазы конфликта в 1988-1994 гг. «Я помню, когда мне было 10, моя мать тоже схватила меня за руку, и мы точно так же выбежали из дома, спасая свои жизни. Теперь я сделала то же самое для моего 10-летнего ребенка, – вспоминает она. – История повторяется».

Многие опрошенные EurasiaNet.org армяне заявляют, что жестокость произошедших в начале апреля столкновений превзошла запомнившиеся им события 1988-1994 гг, когда десятки тысяч людей погибли и сотням тысяч пришлось покинуть свои дома.

Гаяне Назунц тоже пока не удается смириться с произошедшей с ней трагедией. Из Интернета она узнала, что азербайджанские солдаты якобы застрелили ее родителей, Валеру и Размелу Халапян, а также ее 92-летнюю бабушку Марусю Халапян, проживавших крошечном селении Талиш на севере Карабаха.

После опубликования в Интернете фотографий их окровавленных тел в Армении зазвучали призывы провести международное расследование действий азербайджанской армии во время активизации конфликта в начале апреля. Назунц рассказала EurasiaNet.org, что когда начались обстрелы Талиша, она не смогла добраться до дома родителей, расположенного на окраине селения. Она бежала вместе со своими четырьмя детьми и укрылась в доме брата в армянском городе Абовян, примерно в 380 километрах к западу от Талиша.

Из соображений безопасности она не смогла приехать в Карабах на похороны родителей и бабушки. Лишь через две недели после их гибели 2 апреля ей удалось прийти на их могилы. «Никто не знает, что сказать, как утешить потерявших своих родных и дома», – сказала Малина Назунц, жена брата Гаяне. – Эта боль, у которой нет конца».

Столкновения в начале апреля оставили после себя десятки убитых и раненых, а также, по данным УВКБ ООН, вынудили сотни людей, «в основном женщин, детей и стариков», покинуть свои дома. Многие уехали в Армению и остановились у родственников и друзей. Мужчины часто оставались в своих селениях, чтобы присмотреть за имуществом.

Официальный Баку отрицает обвинения в том, что азербайджанские войска дурно обращались или терроризировали этнических армян в Карабахе.

Но местные жители заявляют об обратном. «Селение находится в ужасном состоянии», – заявила Мелита Халапян, председатель Фонда Талиша, местной инициативы по сбору средств для пострадавших.

Официальные лица в Армении и Карабахе утверждают, что, кроме убийства Халапянов в Талише, азербайджанские военные также надругались над трупами 18 карабахских солдат и обезглавили труп одного армянского военного. Фотографии 18 тел были обнародованы. Но обстоятельства отсечения головы армянского солдата остаются не вполне выясненными. Международного расследования по этому поводу пока не проводилось.

На пресс-конференции в Ереване 9 апреля Джеймс Ворлик, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, наблюдающей за буксующим мирным процессом в Карабахе, сказал, что эти фотографии и сообщения о якобы имевших место зверствах «глубоко опечалили» членов группы, но дополнительных заявлений по этому поводу не делалось.

Официальный Ереван утверждает, что азербайджанские войска совершили военные преступления, включая обстрел жилых районов из минометов. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сказал армянскому государственному телеканалу в середине апреля, что его министерство направило «соответствующее письмо» Верховному комиссару ООН по правам человека и что данный «процесс продолжится».

Пресс-секретарь МИДа Тигран Балаян сообщил EurasiaNet.org, что министерство «готовит пакеты с вескими доказательствами для отправки в соответствующие инстанции», чтобы международные организации могли глубже изучить данный вопрос.

Ереван также упомянул возможность созыва международного трибунала по военным преступлениям. Баку заявил, что приветствует привлечение подобной структуры. Азербайджан также утверждает, что армянскими солдатами совершались зверства, но пока не детализировал свои обвинения.