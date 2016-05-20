Россия-Турция: Сбитый турецкий вертолет стал новым источником напряженности

Кадр из видеозаписи момента уничтожения турецкого ударного вертолета AH-1W Super Cobra 13 мая.

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Уничтожение курдскими повстанцами турецкого ударного вертолета при помощи произведенной в России ракеты может еще более углубить напряженность между Анкарой и Москвой.

Данный инцидент произошел 13 мая – почти через полгода после уничтожения турецкими истребителями российского бомбардировщика – и сразу попал на первые полосы турецких СМИ. «Это послание правительству и обществу», – заявил Метехан Демир, независимый военный аналитик и бывший пилот турецких ВВС.

Ракетная установка, изображенная на видеозаписи уничтожения турецкого военного вертолета, снятой Рабочей партией Курдистана (РПК), является «ПЗРК SA18 или SA24 российского производства», сказал он, использовав натовское название ПЗРК «Игла» 9K38 и 9K338, производимого в российской Коломне с советских времен.

Оба пилота вертолета погибли.

Анкара сначала назвала причиной падения технические неполадки. Затем, 19 мая, турецкие военные заявили, что вертолет «был сбит, возможно, ракетой неопределенного происхождения, выпущенной с земли террористами», как власти называют членов РПК.

Хотя Анкара не стала напрямую обвинять Россию, но следствие, судя по всему, ищет именно этот след. «Анкара расследует, как подобное оружие попало в руки членов РПК, – сказал Синан Ульген, глава стамбульского внешнеполитического аналитического центра EDAM. – Мы не знаем, было ли оно доставлено Москвой напрямую или получено иными путями. Но если его доставила Москва, то это, конечно, серьезно изменит ситуацию и похоронит любую надежду на восстановление отношений».

Не став дожидаться окончания расследования, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 мая обвинил во всем международное сообщество. «Государства, контролирующие мировую индустрию вооружений, предоставляют оружие террористам. И пусть попробуют отрицать это», – приводят его слова местные СМИ. – Мы все уже знаем, какие страны поставляют оружием каким террористическим группам».

Большинство турецких средств массовой информации, находящихся под неофициальным контролем президента, пошли еще дальше, отмечая, что ракета была произведена в России, или напрямую обвиняя Москву.

Но прочие призывают к осторожности. «Я лично не считаю, что Россия могла совершить такой безрассудный поступок. Это противоречит ее интересам, – заявил бригадный генерал в отставке Халдун Солмазтурк, председатель расположенного в Анкаре аналитического центра 21st Century Turkey Institute. – ПЗРК российского производства можно достать по всему миру, особенно на Ближнем Востоке. Я был бы очень, очень удивлен, если бы оружие было предоставлено напрямую Россией».

ПЗРК, при помощи которого был сбит турецкий военный вертолет, удалось обойти все системы защиты летательного аппарата. Также, судя по видеозаписи, выпустил ракету хорошо подготовленный боец. «Это не обычный переносной зенитный ракетный комплекс, – заявил Демир. – На обучение обычного солдата обращению с ним уходят недели. Этот ПЗРК очень чувствителен и высокотехнологичен, а выпустивший его человек был хорошо подготовлен. Кто обучал РПК? Кто поднял их профессионализм до такого уровня, что они смогли с первого выстрела сбить вертолет?»

«Это могли сделать российские источники – официально или неофициально – в качестве ответного шага России за уничтожение российского самолета», – сделал предположение он.

Президент России Владимир Путин не скрывал желания поквитаться за уничтожение российского бомбардировщика турецкими ВВС в ноябре прошлого года, но пока Москва ограничивалась лишь экономическими санкциями и нарушениями воздушного пространства Турции.

Кремль не сделал никаких заявлений по поводу сбитого вертолета. Но российские СМИ заявили, что война на юго-востоке Турции «набирает обороты», т.к. Анкара «отказывает … местным курдам в праве на автономию».

Между тем в Анкаре многие гадают, сколько еще подобных ПЗРК имеется у РПК. Ударные вертолеты являются для турецких военных ключевым элементом операций против повстанцев, как это было и в случае с советской армией в Афганистане.

«В рамках любой операции контроль над воздушным пространством является критически важным, – отметил Солмазтурк, принимавший в 1990-е годы участие в длящемся уже многие десятилетия противостоянии Анкары с курдскими повстанцами. – Если использование ударных вертолетов станет невозможным, это может в корне изменить ситуацию».

По всему населенному преимущественно курдами юго-востоку Турции ходили упорные слухи, что РПК собирается воспользоваться «новым оружием». Конфликт возобновился с практически небывалой ожесточенностью в июле прошлого года после двухлетнего периода мирных переговоров.

На протяжении почти 30 лет противостояния с РПК Анкара время от времени обвиняла Москву в поддержке повстанческого движения. Сейчас бытует мнение, что российский президент Владимир Путин твердо намерен добиться смещения Эрдогана.

По словам высокопоставленного турецкого чиновника, попросившего не называть его имени, Анкара попыталась помириться с Москвой, но ее попытки неоднократно с презрением отвергались. В апреле турецкая полиция арестовала сирийского туркмена Альпарслана Челика, подозреваемого Москвой в убийстве одного из пилотов сбитого в ноябре российского самолета. Данный шаг Турции был интерпретирован как жест доброй воли по отношению к России. Но на прошлой неделе этого человека отпустили, т.к. прокуратура заявила, что у нее нет оснований завести на него дело.

После освобождения Челика Москва еще больше ужесточила торговые санкции в отношении Анкары, полностью запретив импорт турецких овощей и фруктов. Но напряженность, судя по всему, вылилась за пределы экономической сферы.

Анкара стала все более громко заявлять о своей поддержке крымских татар, тюркского этнического меньшинства из оккупированного Россией украинского Крыма. Одновременно, по словам аналитика Ульгена, «Турция намерена добиться поддержки НАТО и расширить свое влияние в Черном море, что является значительным разворотом в турецкой политике и имеет целью сократить влияние России».

Кроме того, Эрдоган не замедлил поздравить Джамалу, украинскую победительницу конкурса «Евровидение», исполнившую песню о массовом выселении татар из Крыма в 1944 году при советском лидере Иосифе Сталине.

В содержащем жесткие формулировки заявлении турецкого МИДа, посвященном отмечавшейся 18 мая 72-й годовщине выселения крымских татар, подчеркивалось, что «что раны, нанесенные этим зверством, еще не зажили» в памяти крымских татар и жителей Турции, а также выражалась поддержка этой этнически близкой туркам национальной группе на фоне «незаконной» аннексии Крыма Россией.

Однако пока неясно, насколько далеко Анкара готова зайти, разыгрывая эту карту. Поддержка крымских татар турецкой общественностью, судя по всему, носит переменчивый характер, то спадая, то нарастая.

Эрдоган, несомненно, хочет держать своего российского коллегу в напряжении. Турецкий президент заигрывает с националистически настроенными избирателями перед предстоящим этой осенью референдумом по вопросу расширения его полномочий. Тема поддержки крымских татар является популярной среди националистов.

Но Москва тоже, скорее всего, желает, чтобы Анкара не расслаблялась по поводу курдского вопроса. «Мы, несомненно, вступили в новую эру, – отметил аналитик Ульген. – Турецко-российские отношения стали намного более конфронтационными».