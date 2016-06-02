Грузия: Кафе для вегетарианцев стало новым фронтом культурной войны

Размахивающие колбасами люди напали на вегетарианское кафе «Киви», бросая жареное мясо на тарелки посетителей и задираясь с работниками. По словам представителей кафе, нападавшие совершали «действия провокационного характера против веганов». (Фото: Кафе «Киви»)

Очередным орудием в развернувшейся в Грузии культурной войне стала … колбаса.

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Очередным орудием в развернувшейся в Грузии культурной войне стала … колбаса.

29 мая размахивающие колбасой люди ворвались в маленькое кафе «Киви» в тбилисском Старом городе, бросая жареное мясо и рыбу на тарелки посетителей и нападая на работников. Потасовка, по сообщениям, вылилась на улицу, но затем нападавшие ретировались до приезда полиции.

По словам работников кафе, специализирующегося на блюдах для веганов, нападавшие были членами Georgian Power, националистской группировки с якобы скинхедским уклоном. Сотрудник «Киви» Георгий Гегелашвили сообщил грузинской телекомпании Georgian Public Broadcasting, что члены этого радикального объединения и раньше задирались с работниками и клиентами кафе, по всей видимости, по причине крайнего несогласия с поддерживаемыми этим заведением ценностями, включающими, по его словам, нигилизм и пацифизм.

«За несколько дней до этого они напали на одного из наших друзей и посетителей, обругали его и плюнули ему в лицо, а также угрожали устроить погром в кафе», – сказал он.

Georgian Power отрицает причастность к данным инцидентам, утверждая, что не выступает против вегетарианцев. «Принуждение вегетарианцев к употреблению мяса не входит в число наших приоритетов», – отмечается в выставленном в Facebook 31 мая заявлении группировки.

По словам представителей объединения, основными проблемами они считают продолжающуюся оккупацию Россией отколовшихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии, а также превалирующую среди грузинского правительства философию либерализма. Также они заявляют, что некоторые члены группировки кушают только томаты и «давно уже не видели жареного мяса».

Инцидент в кафе «Киви» подчеркивает приобретенный Грузией статус фронтового государства, участвующего в развернувшейся в регионе культурной войне, в которой столкнулись позиционирующая себя в качестве поборницы «традиционных» ценностей Россия с одной стороны, и пропагандирующие западные ценности ЕС и США – с другой.

Грузия в 2014 году подписала договор об ассоциации с ЕС, и давно уже пытается вступить в НАТО. Но значительная часть населения республики с подозрением относится к интеграции с Западом, опасаясь, что принятие западных ценностей подорвет местные культурные традиции.

Сторонники «традиционных» ценностей в Грузии, включая националистов и социальных консерваторов, стали в последнее время все громче высказывать свою позицию. Например, в середине мая в Тбилиси прошел съезд поборников традиционных ценностей, – мероприятие формально назвалось «Всемирный конгресс семей» – во время которого выступающие один за другим высказывали возмущение по поводу распространения пагубных идей, продвигаемых правительствами США и ЕС. «Либерализм является врагом», – заявил организатор мероприятия Леван Васадзе.

До сих пор споры в этой сфере концентрировались на традиционно вызывающих разногласия вопросах, включая права ЛГБТ и аборты. Но теперь, судя по всему, список пополнился и сферой кулинарии. Ультранационалисты, по всей видимости, считают вегетарианство противным грузинским ценностям, а значит представляющим угрозу для благополучия страны.

Произошедшее в «Киви» вызвало волну самых различных эмоций в социальных сетях, от ярости до веселья. Учитывая традиционную склонность грузинских бабушек накормить всех посытнее, кое-кто в шутку назвал напавших на кафе «бебиеби», т.е. «бабушками», уставшими смотреть на то, как их внуки неправильно питаются. Прочие предположили, что все организовали представители мясной промышленности.

Но многие усмотрели в случившемся в «Киви» не отдельный инцидент, а симптом возрождения радикального национализма, принесшего много вреда стране два десятилетия назад.

Страница Georgian Power в Facebook изобилует расистскими высказываниями и фотографиями мужчин в масках с поднятыми кулаками. В частности, группировка продвигает лозунг «Грузия для грузин», бывший популярным при националистском первом президенте страны Звиаде Гамсахурдия (1991-1992), правление которого ассоциируется с длительным периодом нестабильности, гражданских воин и этнических конфликтов.

Группировка также выражает ненависть в отношении иностранцев, либералов и ЛГБТ. Причем их деятельность не ограничивается риторикой в Интернете. В прошлом году человек, считающийся влиятельным членом этой группы, выставил видеозаписи издевательств и избиений африканцев и арабов в центре Тбилиси. Полиция начала расследование, которое, однако, закончилось ничем.

Активисты гражданского общества сетуют, что грузинская полиция очень вяло расследует случаи проявления насилия в отношении представителей политической оппозиции и ЛГБТ, а также иностранцев.

По словам работников кафе «Киви», полицейские обвинили их в провоцировании произошедшего 29 мая инцидента и неспособности успокоить некоторых соседей, вставших на сторону нападавших. Власти начали следствие лишь на следующий день. Как считают критики действий полиции, двигаться представителей правоохранительных органов заставили лишь публичные выражения негодования по поводу данного инцидента.

В своем заявлении от 31 мая представители «Киви» назвали инцидент атакой на гражданское общество, отметив, что кафе является форпостом толерантности. «Вы можете оказать нам поддержку в столь трудное время, просто придя в кафе, – говорится в заявлении. – Мы будем Вам крайне благодарны, если Вы придете и продемонстрируете, что многим не все равно и многие считают данный вопрос важным».