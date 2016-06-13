Азербайджан: «Формула-1» – моторы ревут, и дымят

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Предстоящие в Баку 17-19 июня гонки «Формулы-1», возможно, поднимут престиж правительства этой закавказской республики, но для многих жителей города данное мероприятие ассоциируется с потенциальными проблемами, включая автомобильные пробки и загрязнение воздуха.

Перегруженность дорог становится в Баку серьезной проблемой и без «Формулы-1». По официальным данным, с тех пор, как в начале тысячелетия в страну потекли потоки нефтедолларов, число личного автотранспорта в Азербайджане выросло в 3,3 раза и превысило 1 млн машин. Причем свыше 57% этих автомобилей сконцентрированы в Баку.

В результате азербайджанская столица с населением 2,2 млн человек столкнулась с проблемой пробок на дорогах и загрязнения воздуха.

По утверждениям местных и международных исследователей, несмотря на усилия властей, загрязнение атмосферы стало одной из самых острых экологических проблем республики.

Согласно данным Министерства экологии и природных ресурсов, за 2005-2014 гг. уровень загрязнения воздуха автомобильными выхлопами удвоился. Причем 62% загрязнения приходится на Баку, где уровень выбросов в пять раз выше, чем во втором крупнейшем загрязнителе – городе Гянджа.

В этой связи жители Баку задаются вопросом, как гонки «Формулы-1» повлияют на загруженность дорог и качество воздуха в их городе.

Власти уже подготовили список закрытых дорог и альтернативных объездных путей на период 14-21 июня. Закрытыми оказались три центральных района города, включая проспект Нефтчиляр и Старый город. Запрещена здесь и парковка.

Экономист Нафиг Джафарлы, исполнительный секретарь оппозиционного движения REAL, считает, что мероприятие создаст многочисленные пробки. По его словам, гонки станут «хорошей рекламой страны», но «и без того загруженные дороги, по крайней мере в центре города, будут почти парализованы как минимум в течение недели».

Но представитель Минтранса Рауф Миргулямов не разделяет его опасений. По его оценкам, с 2012 года, когда в Баку была запущена Интеллектуальная система управления транспортом, загруженность дорог сократилась на 30-40%. Данная система наблюдает за автомобильным движением и управляет светофорами.

«В целом в Баку нет никаких пробок, – заявил он. – Кое-где наблюдается лишь скопление машин и плотное движение».

Он обвинил в создании «искусственно плотного автомобильного движения» водителей, паркующихся на улицах, а не на специально отведенных парковочных местах.

Утверждения Миргулямова противоречат результатам опроса, проведенного организацией Business Insight International Research Group. В рамках данного исследования 40% из 640 опрошенных бакинцев назвали главной проблемой города именно автомобильные пробки.

Фотографии и видеозаписи пробок часто попадают в социальные сети. На некоторых показаны пробки длиной более километра, в которых водителям приходится стоять часами.

Турал Юсифов, ведущий радиопрограммы о транспорте, регулярно выставляет в YouTube ролики о проблемах на дорогах. В одной из видеозаписей он отмечает, что хотя зеленый свет загорался четыре раза, его автомобилю не удалось продвинуться ни на метр.

На официальном сайте «Формулы-1» ничего не говорится об этой проблеме или загрязнении воздуха. Правительство, по-прежнему использующее советские стандарты измерения качества воздуха, считает уровень выбросов в атмосферу удовлетворительным.

Согласно официальной информации, связанные с загрязнением воздуха заболевания – сердечные заболевания, различные формы рака и респираторные проблемы – являлись тремя основными причинами смертности населения в республике в 2014 году.

Занимающаяся вопросами защиты окружающей среды юрист Садига Мехдизаде отмечает, что переход к более современной системе оценки загрязнения атмосферы не решит проблему.

«В сфере экологии в Азербайджане остро не хватает специалистов. Нам нужны люди, имеющие понятие о взвешенных частицах, а также знающие, как измерять их содержание, и почему это важно», – сказала она. В рамках советской системы не ведется наблюдение за взвешенными частицами, включая кислоты, химические вещества и жидкие микрочастицы.

По утверждению заместителя директора Национального департамента мониторинга окружающей среды Минэкологии и природных ресурсов Матанат Авазовой, в прошлом месяце министерство установило оборудование, каждые 10 минут осуществляющее замеры содержания в воздухе Баку взвешенных частит.

«За месяц было зафиксировано небольшое содержание взвешенных частиц», «не превышающее санитарные нормы», отметила она, не вдаваясь в подробности, добавив, что измерения будут вестись в течение пяти лет, после чего «мы сможем проанализировать ситуацию».

Авазова, тем не менее, признала, что используемые в Азербайджане технологии оценки загрязнения атмосферы устарели. «Нашим стандартам около 60 лет, – отметила она. – Мы уже приступили к их замене».

Власти уже приняли ряд мер для повышения качества воздуха в Баку, включая сокращение числа автобусов (путем замены автобусов среднего размера крупными транспортными средствами) и запуск Интеллектуальной системы управления транспортом.

Правительство также ввело для пассажирского транспорта жесткие экологические стандарты «Евро-4» и запретило ввоз в страну не соответствующих им транспортных средств. Запрет, однако, не коснулся уже ввезенных в страну машин.

Мехдизаде признает, что власти пытаются решить проблему с транспортом и защитить окружающую среду, но считает, что этого не достаточно. «Больше станций метро, развитие железнодорожного транспорта, введение эко-автобусов и полное выполнение стандартов «Евро-4» – эти шаги являются жизненно важными для Баку», – сказала она.