Грузия: Довольный бегемот и восстановленный зоопарк

Бегемот по кличке Беги в новом вольере в Тбилисском зоопарке. Во время произошедшего ровно год назад наводнения в грузинской столице Беги стал международной знаменитостью. Буйство стихии тогда унесло жизни 21 человека и около 230 животных. (Фото: Георгий Ломсадзе)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Прошел ровно год со дня разрушительного наводнения, унесшего жизни 21 человека и выбросившего диких животных из зоопарка на улицы грузинской столицы. С тех пор зоопарк починили, а ставший тогда международной знаменитостью «гуляющий бегемот» Беги вернулся к размеренной жизни.

13 июня 2015 года наводнение разрушило зоопарк в центре Тбилиси и создало апокалиптическую картину города с населением 1,1 млн человек, захваченного водой и дикими животными. Около 230 животных утонули или были застрелены полицией, чтобы предотвратить нападения на людей. Тем не менее, сбежавший тигр все-таки загрыз одного человека.

В тот трагичный день Беги удалось вызвать улыбки на лицах людей, наблюдавших как по центральной улице неторопливо гуляет бегемот. На следующее утро его видели величественно прогуливающимся около магазина элитных швейцарских часов Swatch и флегматично пожевывающим листья с близлежащих деревьев. В конечном счете его удалось вернуть в зоопарк при помощи транквилизатора и группы добровольцев, гнавших его, как корову.

«Он после этого некоторое время страдал неврозом, пребывал в плохом настроении, отказывался от еды и не хотел спускаться в водоем», – вспоминает 57-летний директор Тбилисского зоопарка Зураб Гуриелидзе. Но благодаря лекарствам и хорошему уходу «Беги теперь очень хорошо себя чувствует».

«Вода – это его стихия, поэтому он не особо пострадал во время наводнения», – добавил он.

Не пострадал и крокодил, ненадолго сбежавший из своего вольера и принявшийся охотиться на других животных из зоопарка.

Беги в те дни стал международной знаменитостью. Грузинские социальные сети наводнили мемы на тему о разгуливающем по городу гиппопотаме. Новостное агентство «Рейтер» и журнал «Тайм» признали фотографии Беги одними из лучших снимков 2015 года.

Беги относится к пристальному вниманию к своей особе с величественным безразличием, терпеливо позволяя фотографировать себя для журнального материала. Ему сейчас семнадцать лет, и он является звездой, притом ответственной, будучи лицом многих кампаний по сбору средств для жертв наводнения.

«Нам нужен был позитивный и оптимистичный образ, одновременно призывающий к действию. Бегемот отвечал всем этим критериям», – сказал Бидзина Кумсиашвили, соучредитель фонда Tbilisi Hippo Fund, помогающего пострадавшим во время наводнения и обучающего добровольцев действиям по устранению последствий стихийных бедствий. После наводнения фонду удалось собрать 80 тыс лари ($37559), частично за счет продажи маек с изображением Беги. «Мы продали 10 тыс таких маек за один день», – добавил Кумсиашвили.

Но руководство зоопарка сетует, что из собранных средств животным ничего не досталось. «Многие организации использовали изображение нашего бегемота для сбора денег, но мы не получили ни копейки», – сказал Гуриелидзе.

Сотни тбилисцев вызвались бесплатно помочь расчистить территорию зоопарка от образовавшихся в результате наводнения завалов, но, по словам Гуриелидзе, в конечном итоге восстанавливать зоопарк пришлось по большей части своими силами. «Мы воспользовались всеми доступными нам средствами, навыками и материалами, чтобы восстановить вольеры», – сказал он.

Tbilisi Hippo Fund сообщил, что действительно предпочел пустить собранные деньги на нужды пострадавших людей, особенно в сферах, не охваченных государственной программой, запуск которой занял порядочное время. Попытка организовать сотрудничество фонда и зоопарка не увенчалась успехом.

Гуриелидзе согласен с той позицией, что приоритетом является помощь пострадавшим людям, число которых, по данным городской администрации, составило более тысячи человек. Эти люди лишились своих близких, домов или средств к существованию (например, в случае с таксистами, автомобили которых пострадали при наводнении). Как следует из документа, предоставленного EurasiaNet.org тбилисской мэрией, по оценке Всемирного банка общая сумма ущерба составила $119 млн.

Правительство страны и администрация Тбилиси предоставили 35 млн лари (свыше $16,5 млн) и 9,9 млн лари ($4,6 млн) соответственно. Еще 26,3 млн лари ($12,2 млн), по данным мэрии, было собрано за счет пожертвований корпораций, частных лиц, международных организаций, ННО и правительственных ведомств. Из частных пожертвований самая большая сумма – почти $5 млн – поступила от холдинга Cartu Group, учрежденного Бидзиной Иванишвили, влиятельным экс-премьером, обладающим легендарным собственным зоопарком.

Однако, не ясно, какую конкретно сумму государство выделило зоопарку. В мэрии утверждают, что 40 млн лари (около $18,78 млн) было потрачено на строительство инфраструктуры, включая ремонт старого зоопарка и строительство нового. Дополнительно 30 млн лари ($14,08 млн) было израсходовано на помощь семьям, чьи дома были разрушены во время потопа.

Муниципалитет выделил деньги на очистку и мощение пешеходных дорожек в зоопарке, и восстановление вольера для Беги, но большая часть средств пошла на покрытие 50% расходов в 1,5 млн лари (свыше $700 тыс) на возведение заграждения вокруг строящегося нового зоопарка. Расположенный на возвышенности на окраине города новый зоопарк будет в пять раз больше старого и займет территорию в 48 гектаров.

Но открытия нового зоопарка придется ждать годы. Между тем старый по-прежнему стоит у реки Вере, вышедшей в прошлом году из берегов после ливневых дождей, разрушив при этом 76 домов и повредив множество автомобилей.

Незадолго до годовщины бедствия в Тбилиси опять начались дожди, шедшие на протяжении недели, весьма обеспокоив жителей. Помня, что произошло в прошлом году, большинство водителей предпочитали не сворачивать на прилегающую к зоопарку дорогу, даже в часы пик. За исключением легко приходящих в волнение лемуров, питомцы зоопарка также попрятались в крытые помещения.

В годовщину наводнения зоопарк предоставлял всем бесплатный вход, организовал ряд благотворительных аукционов, а также выставок детских рисунков и фотографий наводнения.

В зоопарке также были приняты меры предосторожности на случай повторения схожего бедствия. Большинство клеток теперь находятся на возвышении, и была установлена система оповещения о наводнении.

Благодаря помощи иностранных зоопарков Тбилисскому зоопарку удалось восстановить коллекцию до исходных 600 животных.

«Мы получаем многочисленные предложения от зоопарков по всему миру, но, учитывая наше стесненное положение, мы берем только тех животных, которые могут жить в нашем климате», – сказал Гуриелидзе.

Коллекция зоопарка пополнилась верблюдом, ламами, попугаями и целой группой бабуинов.