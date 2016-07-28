Потепление между Россией и Турцией ускоряется попыткой путча

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин на церемонии открытия первых Европейских игр в Баку в июне 2015 года. Главы двух стран планируют провести очередную встречу 9 августа в Санкт-Петербурге. (Фото: Пресс-служба президента РФ)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Недавняя неудачная попытка свержения правительства в Турции подтолкнула Анкару к восстановлению отношений с Москвой. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин планируют провести переговоры по этому поводу 9 августа в Санкт-Петербурге.

Встреча пройдет в весьма удачный для Путина момент. Турция является крупным геополитическим игроком в Причерноморье, и ее ориентация на Запад сейчас может быть подвергнута пересмотру. У Анкары сложились натянутые отношения почти со всеми западными союзниками на фоне подозрений по поводу их возможной причастности к недавнему провалившемуся путчу и нарастающей волны критики со стороны США и ЕС по поводу закручивания гаек в Турции после попытки переворота.

В сложившейся ситуации отличающийся оппортунизмом Путин, по всей видимости, не прочь отложить в сторону обиду на Турцию. Отношения между Анкарой и Москвой резко обострились после уничтожения турецкими ВВС российского бомбардировщика, выполнявшего боевое задание в Сирии в ноябре прошлого года.

Некоторое потепление в двусторонних отношениях начало намечаться еще до неудавшегося путча, после того, как в июне Эрдоган принес свои извинения. Но сейчас этот процесс, судя по всему, заметно ускорился. «Стороны осознают, что плохие отношения вредны обеим нашим странам, – сказала советник Эрдогана по внешнеполитическим вопросам Айше Сёзен Услуер (Ayşe Sözen Usluer). – На мой взгляд, существует политическая воля для нормализации отношений. Я думаю, что отношения восстановятся до уровня, существовавшего до уничтожения самолета».

Турецкие власти сообщили, что в числе арестованных после провалившейся попытки свержения правительства находится и пилот военного самолета, сбившего российский бомбардировщик, что, возможно, является предназначавшимся для Москвы жестом. Также турецкие чиновники упомянули в своем общении со СМИ, что уничтожение российского военного самолета, возможно, связано с заговором против правительства Турции.

Кремль одним из первых предложил Эрдогану поддержку во время попытки переворота. Что еще более важно, Москва протянула руку, когда не было ясно, чем закончится путч. Данный факт сыграл значительную роль при принятии решения об августовских переговорах, отметил эксперт по международным отношениям Соли Озель (Soli Özel) из стамбульского университета Кадир Хас.

«Путин поддержал Эрдогана. Были неподтвержденные сообщения о том, что именно Россия первой предупредила турков о возможном перевороте, – сказал Озель. – Примечательно, что свою первую встречу с руководителем иностранного государства президент Эрдоган проведет именно с Путиным».

Путин, несомненно, не преминет упомянуть о том, что сразу поддержал правительство Турции, в отличие от западных союзников Анкары, проявивших относительную медлительность, которую многие восприняли как выжидательную позицию. Почти все заявления об осуждении действий путчистов поступили лишь после того, как стало ясно, что попытка переворота провалилась. Члены правительства Турции глубоко уверены, что многие политики в странах-союзниках были не на их стороне.

Великобритания сделала заявление в 11 утра следующим утром. Один американский сенатор, Дик Блэк (Dick Black), даже написал на своей странице в Twitter: «Хорошие новости: военные стараются свергнуть турецкого диктатора».

Советник Эрдогана Айше Услуер поблагодарила президента США Барака Обаму за поддержку, хотя заявление о ней было сделано лишь рано утром следующего дня, когда попытка путча уже захлебывалась.

«Многие злятся, и появилось множество антизападных статей и заявлений со стороны частных лиц и членов правительства, – отметил многоопытный дипломатический обозреватель Семих Идиз (Semih Idiz) из турецкой газеты «Джумхурият». – Многие настроены против США и НАТО, поэтому сфера внешней политики входит в определенный кризис».

Между тем, по словам Соли Озеля, Иран на этом фоне активно старается вбить клин между Турцией и некоторыми ее самыми близкими союзниками в регионе. «Иранцы сразу осудили попытку свержения правительства. Они также утверждают, что катарцы и саудийцы имели отношение к путчу. Я не знаю, следует ли верить этим заявлениям. Также, по их словам, именно русские первыми предупредили о перевороте», – добавил он.

Пользуясь моментом, Москва ускоряет процесс снятия с Анкары экономических санкций. Премьер-министр РФ Аркадий Дворкович заявил 26 июля о возобновлении переговоров о снятии запрета на импорт турецких продуктов питания и возобновлении работы над газовым проектом «Турецкий поток». О данном проекте, в рамках которого российский газ должен был поставляться в Европу в обход Украины, впервые было объявлено в декабре 2014 года. После охлаждения турецко-российских отношений проект был заморожен.

«Были приняты политические решения о разрешении вопроса касательно продолжения работы над проектом», – сказал 26 июля министр экономики Турции Нихат Зейбекчи (Nihat Zeybekçi), говоря о «Турецком потоке». Заместитель премьер-министра Мехмет Шимшек (Mehmet Şimşek), сопровождавший Зейбекчи во время официального визита в Москву, даже назвал Россию «стратегическим партнером».

Но за сближение с Москвой Анкаре, возможно, придется заплатить определенную цену в дипломатической сфере. «Россия и Турция будут вести двустороннюю торговлю, совместные инвестиционные и промышленные проекты, а также как государства будут сотрудничать по вопросу урегулирования сирийского кризиса», – сказал 22 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о процессе восстановления двусторонних отношений.

Анкара и Москва поддерживают в сирийской гражданской войне противоположные стороны. Территория Турции используется сирийскими повстанцами в качестве пути подвоза всего необходимого, хотя Анкара и настаивает, что позволяет провозить лишь товары гуманитарного назначения, чему мало кто верит. Как ожидается, Сирия станет одним из главных вопросов на повестке дня встречи между Эрдоганом и Путиным.

«Мы обсудим все вопросы, касающиеся наших стран», – подтвердила советник Эрдогана Айше Услуер.

На переговорах с Путиным Эрдоган будет говорить с позиции геополитической слабости. «После переворота Турция находится в не особо сильной позиции, – заявил дипломатический обозреватель Семих Идиз. – Она не сможет навязывать свою волю».

Путин, возможно, предпочтет долгосрочный стратегический подход и не станет пока пользоваться уязвимостью Анкары, постаравшись на данном этапе лишь отдалить Турцию от западных союзников.

Эрдоган, в свою очередь, понимает, что встреча с Путиным даст ему козырь в отношениях с западными союзниками. Советник Эрдогана Айше Услуер подчеркнула, что Анкара останется верной отношениям с НАТО и Вашингтоном, добавив при этом, однако, что Турция будет руководствоваться прагматизмом. «Турция после окончания Холодной войны проводила сбалансированную внешнюю политику, держась равноудаленно от всех стран и придерживаясь принципа взаимовыгодности в отношениях с ними», – сказала она.