Азербайджан: Все больше граждан предпочитают лечиться за рубежом

Новое оборудование в одной из государственных больниц Баку. По словам высокопоставленного чиновника азербайджанского Минздрава, государственные ассигнования на здравоохранение выросли с 1990-х годов в 11 раз. Однако практически все в Азербайджане слышали об ужасных случаях в больницах страны, и все больше граждан предпочитают лечиться за рубежом. (Фото: Министерство здравоохранения Азербайджана)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Практически все в Азербайджане слышали об ужасных случаях в больницах страны.

Недавним примером является случай с 87-летней Тарлан Маммадовой, которой из-за диабета должны были ампутировать левую ногу. Однако врач вместо этого ампутировать ей правую ногу. В результате 31 июля женщина умерла от осложнений после операции.

Не менее печально сложилась судьба 4-летней Арзу Гурбанли, скончавшейся от осложнений на следующий день после операции по удалению миндалин.

Подобные инциденты заставляют многих граждан республики уезжать лечиться за границу. Точной статистики нет, но работники здравоохранения отмечают явную тенденцию.

«Тенденция уезжать на лечение за границу усилилась после обретения Азербайджаном независимости, – сказал Адиль Гейбулла, хирург, также преподающий в Азербайджанском медицинском университете. – Основной причиной является недоверие к системе здравоохранения республики».

Выбор страны зависит от уровня благосостояния граждан. Люди с бюджетом в 5 тыс манатов (свыше $3 тыс) едут в Иран. Кто может позволить себе потратить на здоровье 10 тыс манатов (около $6 тыс) отправляются в Турцию. Сверхбогатые предпочитают лечиться в США и ЕС.

Имидж Азербайджана является щепетильным вопросом для администрации президента Ильхама Алиева, не скупящейся на расходы на проведение мероприятий – вроде прошедшего в Баку Гран-при Европы 2016 года – для повышения международного статуса страны. Поэтому дурная репутация системы здравоохранения раздражает власти.

Высокопоставленный чиновник азербайджанского Минздрава Насиб Гулиев энергично выступил в защиту государственного здравоохранения, заявив, что за последнее десятилетие было построено или отремонтировано 600 государственных медицинских учреждений. По его словам, СМИ преувеличивают проблемы и искажают общественные настроения.

«У каких стран нет таких проблем? – сказал он, говоря о широко известных случаях неправильно проведенных операций.

Чиновник также отметил, что система здравоохранения страны претерпела значительные изменения к лучшему со времен распада СССР. «По сравнению с 1990-ми годами, [выделяемый на здравоохранение] бюджет вырос в 11 раз. Правительство предоставляет средства, бесплатное питание, бесплатные лекарства. … Вакцинация детей проводится совершенно бесплатно», – отметил он.

Хотя на бумаге гражданам доступны услуги здравоохранения по низким ценам, многие жители страны указывают на разгул коррупции в системе здравоохранения, частично объясняющийся относительно низкими зарплатами работников этой сферы. Например, медсестра зарабатывает около $150 в месяц. Поэтому пациентам приходится дополнительно платить за самые обычные медицинские услуги. Некоторые называют это прибавкой к жалованию, а другие – взяткой.

Хотя за последние пару десятилетий ассигнования правительства на здравоохранение, возможно, значительно возросли, за последний год они сократились на 4%, по большей части из-за бюджетных проблем, вызванных падением мировых цен на нефть. Азербайджан крайне зависим от доходов от экспорта энергоносителей. Также на системе здравоохранения страны негативно сказался обвал курса азербайджанского маната к доллару, т.к. многие медицинские препараты и оборудование приходится завозить из-за рубежа.

По словам Адиля Гейбуллы, в Азербайджане процентное соотношение государственных расходов на здравоохранение к ВВП страны ниже, чем в других странах бывшего СССР. По его словам, средним для стран бывшего Союза является показатель в 5,9% ВВП, а в Азербайджане он находится на уровне 4,5% ВВП.

На церемонии открытия новой клиники в 2015 году президент Алиев заявил о своем желании превратить Азербайджан в страну назначения для медицинских туристов. «Мы должны создать систему, привлекающую иностранцев в Азербайджан на лечение», – сказал он.

Медицинский туризм и без того популярен в республике, правда, поток идет не в страну, а из нее. Реагируя на растущий спрос, несколько турецких фирм открыли в Азербайджане отделения, специализирующиеся на отправке жителей страны в подходящие турецкие клиники по приемлемым ценам.

«Азербайджанцы всё готовы сделать ради здоровья. Они готовы продать дом, машину, скот, чтобы поехать в Турцию и заплатить за лечение», – сказал азербайджанский доктор Орхан Ибрагимов, прошедший обучение в турецком медицинском вузе, а теперь работающий в одном из медицинских центров Стамбула.

По словам Хамди Кочера, онколога, лечившего пациентов с раком груди в Азербайджане в 2011-2014 гг., число людей, приезжающих из Азербайджана в Турцию на лечение растет с каждым годом.

«Довольные [азербайджанские] пациенты направляют к нам других людей, – отметил он, добавив, что многим приходится идти на значительные финансовые жертвы, чтобы получить необходимое лечение. – Мне жаль большинство из них, т.к. им не хватает денег, и они приезжают в Турцию на автобусе, проводя 35-40 часов в пути».