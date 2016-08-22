Таджикистан: Власти не жалеют средств и усилий на торжества в честь независимости

На фото: репетиции в рамках подготовки к беспрецедентному по масштабам параду в честь 25-й годовщины независимости Таджикистана (19 августа 2016 г.). Администрация президента Эмомали Рахмона планирует привлечь к организации праздничных мероприятий около 50 тыс человек. (Фото: EurasiaNet)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Четверть века назад, 19 августа 1991 года, в Москве произошла неудачная попытка государственного переворота, запустившая цепь событий, закончившихся развалом Советского Союза. Сейчас Таджикистан готовится отметить 25-ю годовщину своей независимости, в честь которой будет проведен беспрецедентный по масштабам парад, а также объявлена широкомасштабная амнистия. Но для многих жителей республики подготовка к праздничным мероприятиям совсем не является источником радости и хорошего настроения.

Администрация президента Эмомали Рахмона планирует привлечь к организации праздничных мероприятий тысячи государственных служащих. Тем временем, среди попавших под амнистию 12 тыс человек не будет ни одного узника из растущего числа таджикских политзаключенных.

Парад в честь юбилея независимости пройдет 9 сентября в центре Душанбе. В мероприятиях примут участие около 50 тыс человек. Подготовка проходит в обстановке секретности, но работники государственных ведомств, насильно привлекаемые к организации торжеств, поделились с EurasiaNet.org некоторыми подробностями на условиях анонимности.

По плану, каждое министерство и ведомство должно предоставить до 1,2 тыс человек. Участие в параде примут министры и главы департаментов. По обе стороны от них будут идти их заместители и ехать кабриолеты, а за ними будут следовать подчиненные.

Участников парада строго проинструктировали относительно того, как следует одеться. Приказ по этому поводу, зачитанный на днях на собраниях работников министерств и ведомств, был издан помощником президента по вопросам социального развития и связям с общественностью Абдуджаббором Рахмонзодой (ранее Рахмоновым).

Служащие каждого ведомства должны быть одеты определенным образом. В одном министерстве женщинам велели нарядиться в элегантные вечерние платья с юбкой на 5 сантиметров ниже колена и туфли на среднем каблучке. Мужчины будут одеты в деловые костюмы. Между тем, работников другого министерства проинструктировали появиться в традиционной национальной одежде.

Больше всего не повезло тем, кому велели подготовить одежду, которой нет у них в гардеробе, т.к. такое обычно не носят. При этом достать костюмы все должны за свой счет.

«На рынке стоимость полного комплекта одежды может достигать $200. Поэтому женщины в основном покупают ткань и идут к швеям, – сообщил EurasiaNet.org источник, знакомый с процессом подготовки к параду. – С туфлями совсем другое дело. Люди с ума сходят по этому поводу, и некоторым даже приходится заказывать обувь из-за рубежа».

По словам источника, служащие одного государственного департамента вслух рассмеялись, когда им зачитали инструкции о том, как им следует одеться.

«Мы все сразу поняли, что это все исходит от Абдуджаббора Рахмонзоды. Только он мог в таких мельчайших подробностях озаботиться высотой каблуков», – отметил источник.

Рахмонзода «прославился» своей одержимостью стилем одежды студентов в бытность министром образования в 2005-2012 гг. и ректором Таджикского государственного педагогического университета в 2012-2014 гг. Он требовал, чтобы молодежь одевалась в соответствии с исламскими традициями, но, согласно депешам посольства США, опубликованным на сайте «Викиликс», при этом одновременно боролся и с проявлениями исламской одежды.

«[Рахмонзода] ввел новый дресс-код, выражая недовольство тем, что девушки носят слишком открытую одежду, включая мини-юбки, и слишком много ювелирных изделий. Новые правила также позволили министру ввести неформальный запрет на хиджабы. Этот приказ будет претворяться в жизнь работниками сферы образования как настоящий закон», – говорится в одной из отправленных посольством США в 2007 году депеш (Рахмонзода был тогда министром образования).

Однажды на мероприятии в одном из учебных заведений республики Рахмонзода велел одетым в хиджабы родителям учащихся покинуть территорию учреждения, назвав их обезьянами. Правда, позже ему пришлось извиниться.

В 2013 году он приказал студенткам Таджикского государственного педагогического университета приходить на учебу в обуви с каблучком, но не выше 10 сантиметров. Кроме того студенткам предписывалось облачаться в однотонную одежду простого покроя. Юбки могли быть любого цвета, кроме белого и черного. На входе в вуз каждое утро стояли люди, проверявшие соблюдение студентами предписанных правил.

Также в рамках подготовки к празднованиям в честь юбилея независимости власти каждый вечер перекрывают район вокруг площади в центре столицы, чтобы солдаты могли готовиться к параду. В параде примут участие 16 тыс военнослужащих из гарнизонов по всей стране.

В честь праздника президент Рахмон направил на рассмотрение парламента законопроект об амнистии 12 тыс подсудимых и заключенных. Амнистия коснется женщин, несовершеннолетних, мужчин старше 55 лет, больных туберкулезом, ветеранов Второй мировой войны и войны в Афганистане, а также иностранных граждан. Совершивших экономические преступления отпустят при условии возмещения ими причиненного ущерба.

Под амнистию не попадут осужденные за убийства, похищения, торговлю людьми, пытки, терроризм, вооруженный мятеж и прочие проявления экстремизма.

Примечательно, что не будут амнистированы заключенные из растущего числа людей, попадающих за решетку по политическим мотивам. Некоторые надеялись, что могут отпустить Зарафо Рахмони, состоявшую в объявленной вне закона оппозиционной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и приговоренную в июне к двум с половиной годам тюрьмы. Но она была осуждена по статьям за преступные связи и разжигание вражды, не подпадающим под амнистию. В целом, на свободу, по всей видимости, не выйдет ни один член ПИВТ.

Судя по скудной официальной информации, в тюрьмах Таджикистана находится всего 12 тыс человек. Если верить этим данным, то за решеткой останутся почти исключительно оппозиционные политики.

По словам одного политического аналитика, попросившего не называть его имени из опасений за свою безопасность, власти стараются освободить в тюрьмах место для новых политзаключенных.

Масштаб и регулярность объявляемых амнистий демонстрирует, что в Таджикистане постоянно попадает в тюрьмы, а затем освобождается огромное число людей.

Последняя амнистия была объявлена в 2014 году в честь 20-летней годовщины принятия конституции. Тогда, по сообщениям, выпустили 10 тыс человек. Ранее, в 2011 году, амнистировали 15 тыс заключенных.