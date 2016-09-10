Кыргызстан: Игры кочевников добиваются международного признания

Представьте, что Олимпийские игры проходят во времена Чингисхана – со стреляющими из лука на всем скаку всадниками, соревнованиями сокольников, скачками, схватками борцов и турнирами по козлодранию – и у вас сложится представление о том, какими были Всемирные игры кочевников (ВИК).

Вторые по счету Игры, проходившие в Кыргызстане и являвшие собой смесь спортивной удали и национального торжества, завершились 8 сентября. Организованные в курортном районе около Иссык-Куля соревнования имели целью показать и прославить жизнь кочевников. В Играх приняли участие свыше 1,2 тыс спортсменов и несколько сотен актеров, и были они частью спортивной феерией, а частью – зрелищем для туристов.

Организаторы надеются, что ВИК приживутся и станут международно признанным спортивным мероприятием. Первые Игры были проведены в Кыргызстане в 2014 году, но многие не отнеслись к ним серьезно, отчасти по причине низкого уровня их организации.

На вторых Играх организаторы расширили число видов спорта с 10 до 23, и привлекли гораздо больше участников, чем в 2014 году. Правда многие участники, представлявшие Россию и Китай, были кыргызского происхождения.

Гвоздем церемонии открытия было пышное представление об истории кыргызского народа. Наполненные до отказа трибуны рассчитанного на 10 тыс человек стадиона отвечали ревом на демонстрировавшиеся всадниками-каскадерами номера и исполнение композиций одновременно тысячей музыкантов, игравших на комузе, музыкальном инструменте, являющемся национальным символом Кыргызстана. Собравшиеся также громко приветствовали почетного гостя – американского актера Стивена Сигала, приобретшего в последнее время дурную славу за то, что якшается с различными авторитарными лидерами, включая Владимира Путина, Рамзана Кадырова и Александра Лукашенко. Сигал, возглавивший на Играх парад наций, выехал на стадион на коне, в броне конника и с отсутствующей миной на лице.

Прошедшие в рамках ВИК спортивные мероприятия собрали большую и полную энтузиазма аудиторию. Стадион, где проходили соревнования по традиционной борьбе, был наполнен зрителями до отказа (людям даже пришлось сидеть на лестницах и ограждениях). Гвоздем соревнований был турнир по кок-бору (козлодранию), где соперничающие команды должны провезти обезглавленную тушу козла в зону защиты противника. В финале сразились команды Казахстана и Кыргызстана, вызвав в толпе зрителей огромное возбуждение. «Хорошо быть победителем», – сказал водитель такси из Бишкека, возвращавшийся домой с Игр.

Кроме китча и спортивных соревнований в глаза бросались и геополитические символы. Одним из основных спонсоров Игр был российский «Газпром»: его логотип красовался на стенах стадиона, а на соревнованиях присутствовал председатель правления компании Алексей Миллер.

По словам организаторов, главным признаком того, что ВИК прижились, стало бы согласие другого государства принять у себя следующие Игры, которые должны состояться в 2018 году. Организаторы надеялись объявить название следующей принимающей страны во время церемонии закрытия, но Игры завершились, а объявления не последовало.