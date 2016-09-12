Украина-Грузия: Два зайца, один Саакашвили

Михаил Саакашвили общается с репортерами в городе Черноморск Одесской области в июне 2016 года. Заняв должность губернатора области, Саакашвили обнаружил, что применявшиеся им в Грузии методы не дают в Украине ожидаемых результатов. (Фото: Одесская областная государственная администрация)

Комментарий EurasiaNet

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Есть старая украинская поговорка: «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». Это изречение относится и к политике, а на сегодняшний день оно особенно уместно по отношению к Михаилу Саакашвили, экс-президенту Грузии, превратившемуся в губернатора Одесской области Украины.

Саакашвили, как известно, на протяжении более десятилетия был одной из самых колоритных и неоднозначных политических фигур в Евразии, лидером, иногда применявшим авторитарные методы для достижения демократических целей.

Он покинул пост президента Грузии в 2013 году, прослужив максимально дозволенные конституцией два срока, но фактически его президентство закончилось за год до этого, когда его партия «Единое национальное движение» (ЕНД) после выборов уступила контроль над парламентом партии «Грузинская мечта». Покинув президентское кресло, Саакашвили уехал из Грузии, а в 2014 году против него были выдвинуты обвинения в совершении преступлений, связанных с превышением полномочий во время обоих его президентских сроков.

Тогда казалось, что его политическая карьера подошла к концу, но события в Украине все изменили. В мае 2015 года новоизбранный украинский президент Петро Порошенко удивил весь мир, назначив Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации.

Заняв новый пост, Саакашвили столкнулся с проблемами в сфере борьбы с коррупцией, но играть роль борца-аутсайдера в разнородной и сложной, а также действительно страдающей от разгула коррупции Одесской области оказалось труднее, чем на родине. Его жесткие заявления и авторитарный стиль помогли значительно сократить коррупцию на низовом уровне в Грузии, особенно среди сотрудников дорожной полиции. Но используемые Саакашвили методы также негативно сказались на развитии гражданского общества в Грузии, т.к. порой подрывали правовые нормы.

Саакашвили обнаружил, что применявшиеся им в Грузии методы не дают в Украине ожидаемых результатов. Тот факт, что ему не все удается, как раньше, можно понять, учитывая бóльшую сложность ситуации в Украине, и особенно в Одессе. На протяжении всего постсоветского периода ни одному украинскому правительству не удалось справиться с коррупцией.

Менее понятны и, на данный момент, более важны амбиции Саакашвили как в Украине, гражданство которой он обрел лишь недавно, так и в Грузии, где избиратели отвергли его политическое видение и где люди все еще анализируют как хорошие, так и плохие аспекты работы его администрации.

Следующие парламентские выборы в Грузии должны состояться в октябре, а в Украине – примерно через год.

Именно за этими двумя зайцами и гонится Саакашвили.

Проблема Саакашвили – которого как в Грузии, так и в Украине часто называют просто Мишей – заключается в том, что в обеих странах он хорошо известен, но не особо популярен. В Украине Миша наделал шуму, но особых результатов в Одесской области не добился. Более того, через несколько месяцев после назначение губернатором области он начал метить на более высокую должность премьер-министра своей новой родины. Подобные амбиции производят глубокое впечатление, учитывая, что он лишь недавно стал гражданином Украины. Но они столкнули Саакашвили со многими политическими лидерами, находившимися на политической арене страны гораздо дольше него. Частично это объясняется антикоррупционным рвением Миши, но его порой агрессивные претензии и необоснованные обвинения временами воспринимались как попытки самопиара, и поэтому раздражали некоторых важных людей.

В начале сентября Саакашвили стал фигурантом скандала, связанного с изнасилованием и убийством при холодящих кровь обстоятельствах молодой девушки в Одесской области. Убийство повлекло за собой то, что наблюдатели назвали погромом в отношении местной общины рома. Комментируя трагические события, Саакашвили, по всей видимости, подлил масла в огонь, и некоторые назвали его высказывания уничижительными по отношению к общине рома. Подвергшись критике со стороны некоторых СМИ, включая издание Foreign Policy, за то, что не осудил самосуд, Саакашвили обрушился на критиков, обвинив их в предвзятости.

Что примечательно, Саакашвили преследовал цели в Украине, при этом одновременно демонстрируя заинтересованность в возвращении в Грузию с целью помочь ЕНД (и, в конечном счете, себе) вернуться к власти.

ЕНД по-прежнему обладает значительным политическим весом, несмотря на тяжелое поражение на выборах в 2012 году. До парламентских выборов этого года остались считанные недели и, судя по опросам избирателей, ЕНД идет нос к носу с правящей партией «Грузинская мечта». Одним из факторов, позволивших ЕНД провести ребрендинг, было то, что с отбытием Миши в Украину партии удалось дистанцироваться от неоднозначного наследия бывшего президента и позиционировать себя в качестве достойной прозападной альтернативы правящему правительству «Грузинской мечты».

Поэтому если Миша решит сейчас вмешаться в парламентскую гонку в Грузии, очень возможно, что это создаст неловкую ситуацию для тамошних ориентированных на Запад либералов. Одним из факторов потенциального успеха ЕНД на октябрьских выборах будет возможность убедить избирателей забыть о нарушениях и превышении власти в эру Саакашвили, когда ЕНД контролировало парламент страны. Возможное возвращение Саакашвили в Грузию лишь напомнило бы избирателям об этих нарушениях. С другой стороны, если ЕНД добьется хороших показателей на выборах без помощи Миши, то его часто упоминаемая амбиция по триумфальному возвращению в Грузию, или даже в грузинскую политику, станет гораздо более труднодостижимой.

Тем временем в Украине появились признаки того, что работа Саакашвили в качестве главы Одесской областной администрации достигла точки убывающей отдачи. То, что Саакашвили может предложить в качестве губернатора, возможно, не является тем, что сейчас нужно Украине.

Украина столкнулась с массой сложных проблем. Основной из них стала российская агрессия, приведшая к потере Киевом контроля над Крымом и дестабилизации Донбасского региона на востоке страны. Не менее масштабными вызовами являются борьба с коррупцией и построение современной экономики, служащей интересам всех граждан Украины. Поиск решений этих дилемм и без того является сложной задачей для любого украинского правительства, а присутствие Саакашвили в Одессе, возможно, еще более повышает уровень их сложности. Его амбиции и политические методы, в частности, его привычка называть всех, кто с ним не согласен, лакеями Москвы, не способствуют столь необходимому успокоению политической обстановки в Украине.

Избирателям в Грузии потребовалось десятилетие, чтобы понять, что с них довольно колоритного, драматичного, воодушевленного, но также отличающегося непостоянством и часто прибегающего к авторитарным методам Саакашвили. Очевидно, что украинскому народу и его лидерам понадобиться на это гораздо меньше времени.

Если Миша заботиться о своем политическом наследии и общем благе Грузии и Украины, ему, возможно, следует прекратить гоняться за зайцами и выбрать иной путь.