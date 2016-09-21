Азербайджан: Критика в адрес властей приравнивается к исламскому экстремизму

Люди молятся в мечети в селении Нардаран, одном из бастионов консервативного шиизма в Азербайджане. Критики властей заявляют, что правительство приравнивает обоснованную критику в свой адрес к религиозному экстремизму и подавляет любое инакомыслие. (Фото: Владик Равич)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Власти Азербайджана пытаются стереть грань между обоснованным несогласием с позицией правительства и религиозным экстремизмом в попытке подавить критику проводимой ими политики.

Отражением данной тенденции является судебное разбирательство в селении Нардаран под Баку, где на скамье подсудимых оказались 18 человек, обвиняемых в совершении целого ряда преступлений, включая незаконное хранение оружия, преступный сговор, убийство, терроризм и разжигание религиозной розни.

Подсудимых арестовали после проведенного милицией в ноябре 2015 года рейда в доме Тале Багирзаде, молодого шиитского религиозного деятеля и активного критика властей, возглавляющего незарегистрированное «Движение мусульманского единства». Движение является умеренным объединением, призывающим к проведению демократических реформ и обеспечению религиозных свобод ненасильственными методами. Во время рейда были убиты семь человек, еще несколько получили ранения.

Обвинение в адрес Багирзаде состоит из 30 пунктов, включая организацию заговора с целью осуществления государственного переворота и введения в Азербайджане шариатских законов. Багирзаде, изучавший теологию в Иране и являющийся ярым поборником прав верующих, назвал президента Ильхама Алиева тираном. Он уже отбыл тюремный срок длительностью два с половиной года по обвинению в незаконном хранении наркотиков. Данное обвинение часто выдвигается в адрес политических оппонентов властей.

Согласно официальной версии событий, во время рейда обвиняемые открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, а также кидали в них коктейли Молотова. Но пока заявления властей не были подтверждены показаниями очевидцев.

Фариз Намазлы, адвокат обвиняемого Аббаса Гусейнова, заявил, что в рамках расследования инцидента милицией имели место многочисленные процессуальные нарушения. В частности, так называемых очевидцев привели на место событий уже после задержания подозреваемых.

Все 18 обвиняемых, дела в отношении которых рассматриваются сейчас в Бакинском суде по тяжким преступлениям, настаивают на своей невиновности, а также, как и многие правозащитники, называют выдвинутые против них обвинения сфабрикованными. Некоторые также заявили в суде, что их подвергали пыткам.

Как иностранные, так и местные наблюдатели называют данный судебный процесс частью развернутой властями кампании с целью приравнять любое инакомыслие к терроризму.

«Власти твердо намерены раздавить «Движение мусульманского единства», а также другие организации религиозной направленности, которые, по их опасениям, могут бросить вызов правительству», – отметил Феликс Корли, редактор «Форума 18», норвежской организации по борьбе за права верующих.

Примером является отказ Багирзаде зарегистрировать свое движение при Управлении мусульман Кавказа, несмотря на требования властей. Азербайджан обязует все исламские объединения в стране проходить подобную регистрацию, хотя данное требование идет вразрез с взятыми республикой на себя обязательствами по соблюдению прав человека, добавил Корли.

Багирзаде также призывает выпустить их тюрем многочисленных политических заключенных, включая тех, кто оказался за решеткой за несогласие с запретом на ношение хиджаба в учебных заведениях страны.

В результате Багирзаде «стал объектом пристального интереса и сурового обращения со стороны правительства Азербайджана», отметила в общении по электронной почте Кэтрин Косман, старший политический аналитик по Евразии при федеральной Комиссии США по международной религиозной свободе.

Находясь под арестом, Багирзаде также выразил поддержку акции протеста против назначенного на 26 сентября референдума о продлении президентского срока с пяти до семи лет.

Как и прочие, Косман полагает, что Багирзаде до суда подвергался пыткам «в безуспешной попытке заставить его дать показания против других политических диссидентов». Схожие заявления содержатся в письме Багирзаде прооппозиционной газете «Азадлик» и прозвучавших в зале суда показаниях.

За арестами в Нардаране последовал арест Фуада Гахраманлы, замглавы светской оппозиционной партии «Народный фронт Азербайджана», выставлявшего в Facebook информацию о нардаранском деле.

В то же время азербайджанское правительство присоединилось к заявлениям Турции о том, что последователи исламского религиозного деятеля Фетхуллы Гюлена занимаются организацией государственных переворотов. Высокопоставленный советник президента Алиева Новруз Мамедов заявил, что «определенные оппозиционные круги» связаны с Гюленом. Как минимум одного активиста «Народного фронта Азербайджана» арестовали по подобным подозрениям.

Некоторые демократические активисты не решаются выразить поддержку подсудимым из Нардарана по причине сомнений по поводу намерений исламских организаций в Азербайджане, отметил активист-правозащитник Джавид Ага. «Некоторые мои друзья … также подвержены ложным страхам по поводу возможности вооруженной религиозной революции, организованной силами одной деревни, – сказал он. – Я, как атеист, считаю, что мои религиозные соотечественники имеют такие же права, как и остальные граждане».

Расположенное в получасе езды от Баку селение Нардаран с населением 8 тыс человек на протяжении десятилетий является одним из бастионов консервативного шиизма в Азербайджане. Оно очень отличается от остальной части по большей части светского Азербайджана: большинство женщин здесь носят чадру, а на улицах висят религиозные плакаты.

Также селение отличается частотой проходящих здесь антиправительственных протестов, иногда заканчивающихся человеческими жертвами.

В этой связи, после проведенного в ноябре прошлого года рейда милиции, власти взяли ситуацию в Нардаране под жесткий контроль. Религиозные флаги и плакаты заменили флагами Азербайджана. Сотрудники правоохранительных органов проверяют документы у въезжающих в селение, куда также часто не пускают журналистов. Местные жители перестали собираться на улицах, чтобы поговорить, и прекратили общаться с журналистами по телефону.

Правительство и его сторонники отрицают политическую ангажированность нардаранского дела. «Я тоже мусульманин, но не следует злоупотреблять нашей религией, – сказал Эльдар Кулиев, депутат азербайджанского парламента, находящегося под контролем президента Алиева. – Все люди, вне зависимости от веры, расы и идентичности, должны нести ответственность перед законом за свои действия».

Также власти предпринимают и другие меры для ограничения свободы вероисповедания. В частности, парламентом рассматривается законопроект, предусматривающий штраф в размере 25 тыс манатов (свыше $15 тыс) за демонстрацию на публике религиозных флагов и девизов.

Нардаранское дело пока не особо часто упоминается международными наблюдателями и иностранными правительствами. Из чиновников западных стран, судя по всему, лишь представители США упомянули о нем публично, в частности в отчетах Госдепартамента и Комиссии США по международной религиозной свободе.

К моменту публикации дипломаты из США, ЕС и Норвегии не ответили на запросы о предоставлении комментариев по поводу нардаранского дела.

По мнению некоторых наблюдателей, определенные иностранные правительства не хотят критиковать проводимую администрацией президента Алиева политику из-за имеющихся у них интересов в сферах экономики и обороны. Азербайджан занимает стратегическое положение между Россией и Ираном, а также обладает значительными запасами нефти и природного газа.

«Международные партнеры Азербайджана неохотно выступают с прямой критикой, неправильно ставя многочисленные стратегические и финансовые интересы над необходимостью проведения реформ для обеспечения соблюдения прав человека», – отметила Джейн Бьюкенен, помощник директора по Европе и Центральной Азии международной правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч».

«Это не взаимоисключающие вопросы, и финансовые институты должны устанавливать четкие условия для сотрудничества, чтобы было понятно, с какими партнерами они хотят иметь дело», – добавила Бьюкенен.