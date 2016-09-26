Казахстан: Шымкентский олигарх Тулешов – путчист или козел отпущения?

Тохтар Тулешов на военно-спортивных играх, организованных в честь дня рождения его отца в 2015 году. (Фото: КНБ РК)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. На прошлой неделе в одном из военных трибуналов Казахстана за закрытыми дверями начались слушания дела в отношении одного из самых богатых людей страны.

Тохтар Тулешов, известный пивной магнат из города Шымкент, что на юге республики, обвиняется в планировании и финансировании попытки насильственного захвата власти. Суд идет в закрытом режиме, но общий тон претензий властей к Тулешову был отражен в документальном фильме, показанном в прошедшие выходные частным телеканалом «КТК».

Большая часть данной ленты под названием «Шымкентский беспредел» посвящена якобы криминальной деятельности Тулешова, а также его якобы имевшей место склонности к показной роскоши. Хотя авторы фильма не говорят об этом открыто, судя по косвенным признакам, его содержание и общий настрой являются пиар-атакой на Тулешова с целью оправдать заведение властями в отношении него уголовного дела.

Почти все знакомые с Тулешовым и историей его жизни считают, что он вряд ли стал бы заниматься организацией политических волнений. Обозреватели выдвинули теорию, что низвержение Тулешова является плохой новостью для политических игроков на юге Казахстана, где бизнесмен пользовался наибольшей поддержкой. Его судьба может вызвать закулисные внутренние политические распри.

«Все это говорит о том, что Тохтар Тулешов на самом деле может быть только пешкой в борьбе внутриэлитных групп, где одни группировки пытаются дискредитировать другие, обвиняя их во властных амбициях и в связях с шымкентским бизнесменом», – сказал аналитик Досым Сатпаев в интервью изданию «Трибуна».

«Как показывает практика, для нанесения удара по более крупным фигурам в элите вначале идут аресты среди менее влиятельных игроков, таких как Тохтар ТУЛЕШОВ, который имел сильные позиции только на региональном уровне», – добавил аналитик.

Высказанные в документальном фильме предположения, по всей видимости, практически совпадают с линией прокуратуры. Тулешова обвиняют в предоставлении средств активистам в ряде городов – в частности, в Астане, Алматы, Атырау, Орале и Кызылорде – для финансирования волны протестов против принятого в 2015 году закона о земле. По заявлениям, предполагалось, что протесты перерастут в политические волнения, на волне которых Тулешов должен был оказаться в кресле вице-президента. Однако примечателен тот факт, что протесты начали принимать широкий размах в мае этого года, а Тулешов к тому времени уже четыре месяца как сидел в тюрьме по обвинениям в незаконном хранении наркотиков и оружия.

Заместитель редактора издания «Ак Жайык» Азамат Майтанов сказал EurasiaNet.org, что, на его взгляд, попытки связать Тулешова с земельными протестами являются абсурдными. Хотя пивного магната, вероятно, можно было бы привлечь к уголовной ответственности на других основаниях, организация государственных переворотов – это не его стиль, отметил Майтанов.

«После волны протестов спецслужбы должны были состряпать сценарий событий, полностью дискредитирующий идею народных выступлений. Поэтому они стали распространять этот компромат о проплаченных протестах, организованных внешними силами, платившими каждому участнику акций по $200 и т.д., – сказал Майтанов. – Для дальнейшего развития этой темы им нужен главный отрицательный герой».

Тулешов, по сообщениям, сколотил свое состояние при помощи принадлежащего ему пивоваренного предприятия «Шымкентпиво», которое затем было передано «АТФ Банку» в счет долга в размере свыше $100 млн.

У многих в Казахстане Шымкент ассоциируется с организованной преступностью, поэтому заявления о связях бизнес-элиты города с преступным миром никого особо не удивили. Но показанный каналом «КТК» фильм должен был привести зрителей в шок рассказами о якобы совершенных Тулешовым отвратительных преступлениях.

Лента начинается с показа снимков с обошедшейся в $700 тыс свадьбы дочери Тулешова, Айткуль. Среди гостей были государственные чиновники, криминальные авторитеты, звезды российской эстрады, потомки поэта Александра Пушкина, итальянский певец Рикардо Фойли, принц Черногории и Македонии и многие другие.

Не обделял Тулешов и других своих дочерей. Особое внимание в фильме было уделено Севиль, которую показали получающей часы Rolex и автомобиль Bentley в подарок на день рождения. «Мой папа – самый уважаемый человек в этой жизни, и я его больше всех уважаю, и кроме папы я никого в жизни не уважала, и, я надеюсь, больше никого не буду уважать», – заявила она во включенном в фильм отрывке выдеозаписи.

Также в ленте упоминались обвинения в бандитизме.

Один молодой человек из Шымкента в интервью «КТК» рассказал, как его брат как-то в ночном клубе случайно толкнул Севиль Тулешову, которую он не узнал. Дочь Тулешова вела себя в клубе буйно. Через несколько дней брат якобы был похищен на улице в центре Шымкента группой бандитов в масках, которые отвезли его в спортзал на территории пивзавода Тулешова. Там его якобы приковали наручниками к радиатору и избили. Затем его повесили на крюк за кисти рук и использовали в качестве боксерской груши. Лицо рассказчика в фильме было скрыто, а голос изменен. Поскольку рассказчик признался, что они не стали подавать заявление в правоохранительные органы, подтвердить правдивость его слов не представляется возможным.

Одним из самых серьезных обвинений, выдвинутых против Тулешова каналом «КТК», являются его связи с главарями международной оргпреступности. В июле КНБ заявил, что Тулешов «поддерживал контакты и оказывал финансовую поддержку лидерам и авторитетам транснационального преступного сообщества, известного за рубежом как «Братский круг»».

Существует ли вообще «Братский круг» – вопрос открытый, но Казначейство США объявило о включении ряда лиц в список разыскиваемых членов этой группировки.

«КТК» также заявил, что Тулешов сколотил небольшую армию из 90 молодчиков, с помощью которой беспощадно истреблял своих конкурентов в мире как бизнеса, так и криминала. В документальном фильме упоминались две жертвы, о которых ранее никогда не сообщалось в СМИ. Одной из них якобы был член местной преступной группировки Даулет Жумадилов, застреленный выстрелом в голову у ворот своего дома в селении Карабастау Южно-Казахстанской области. Тело Жумадилова якобы нашли с отрезанным ухом, что, по заявлению «КТК», указывает на то, что убийство было совершено представителями криминального мира.

Пока неясно, выдвинула ли прокуратура обвинения в отношении Тулешова по упомянутым «КТК» преступлениям. Раньше их не связывали с шымкентским бизнесменом. Также ранее об этих преступлениях нигде публично не сообщалось.

Прокуратура, несомненно, хочет создать впечатление, что против Тулешова имеется огромное количество улик. Дело против него состоит из 300 томов. Предполагается, что в качестве свидетелей выступят более 100 человек, включая 17 пострадавших. Кроме Тулешова пред судом предстанут еще 25 человек, в том числе бывшие высокопоставленные лица.

Часть дела в отношении Тулешова строится на теории, что по мере роста его расходов на роскошь и частную армию росли и его долги. По утверждениям властей, бизнесмен был обременен огромными непогашенными кредитами, сумма которых, по оценке «КТК», составляла порядка $200 млн.

В фильме «КТК» утверждалось, со ссылкой на следствие, что именно долги подтолкнули Тулешова к разжиганию народных протестов по сценарию, схожему с тем, что закончился свержением президента Аскара Акаева в Кыргызстане в 2005 году.

Почти сразу после трансляции «КТК» данной ленты в других крупных онлайн-СМИ появились сообщения, дословно повторяющие текст фильма.