Кыргызстан: Госдолг растет быстрыми темпами

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обсуждает бюджетные вопросы с министром финансов Адылбеком Касымалиевым. Представитель МВФ заявил 28 сентября, что темпы роста госдолга страны вызывают обеспокоенность. (Фото: Пресс-служба президента КР)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Представитель Международного валютного фонда (МВФ) выразил обеспокоенность по поводу быстро растущего суверенного долга Кыргызстана.

В середине сентября министр финансов КР сообщил, что госдолг страны вырос до $4,7 млрд. Госчиновники при этом успокаивающе заверили, что хотя соотношение долга к ВВП в сомовом выражении достигло 68%, в долларовом выражении он заметно ниже и составляет 60%.

Но глава миссии МВФ в республике Эдвард Джемайэл заявил 28 сентября, что темпы роста госдолга страны вызывают обеспокоенность.

По его словам, суверенный долг Кыргызстана стремительно вырос за последние годы с 43% ВВП до 70% ВВП, что заметно больше называемых кыргызскими чиновниками цифр, сообщает новостной сайт Knews.kg.

«Это вызывает у нас беспокойство, хотя, по нашей оценке, долг все еще соответствует умеренному риску кризиса задолженности, однако он достиг пограничного уровня, когда может легко перейти к высокому риску долговой ситуации, и это означает, что для правительства стоимость привлечения займов может возрасти. Что касается устойчивости бюджета и его возможностей, способность правительства использовать свои ограниченные ресурсы на цели социального и экономического развития сократится вследствие того, что приходится все больше денег расходовать на обслуживание долга», – приводит Knews.kg слова главы миссии МВФ.

Действительно, министр финансов КР сообщил в начале текущего месяца, что с 2011 года правительство потратило на обслуживание внешнего и внутреннего долга почти 74 млрд сомов ($1 млрд по текущему курсу).

Кыргызские официальные лица признают, что обслуживать долг становится все сложнее.

Основная часть средств на обслуживание и погашение ссуд направляется на выплату внешнего долга, по большей части государственному Экспортно-импортному банку Китая, предоставившему Кыргызстану кредитов примерно на $1,4 млрд. Еще $640 млн республика должна Международной ассоциации развития, являющейся подразделением Всемирного банка, занимающимся вопросами развития в бедных странах.

Кроме того, доля средств на обслуживание и погашение внешнего долга значительно возросла по сравнению с потоками, направляемыми на внутренний долг, хотя за последние шесть лет внутренний долг, по информации Минфина, вырос в два с половиной раза.

Но экономические обозреватели пока не спешат бить тревогу.

«Несмотря на рост долга, его структура и диверсифицированность являются приемлемыми. Большая часть долгосрочного внешнего долга – это льготные ссуды, а краткосрочные долговые обязательства эквивалентны лишь 1,1% ВВП и 2,8% доходной части бюджета. Поэтому в краткосрочной перспективе мы не предвидим значительных кредитных рисков для экономики», – отмечается в опубликованном в июле докладе немецкой рейтинговой и консалтинговой компании Rating-Agentur Expert.

Правительство КР открыто заявляет, что масштабные заимствования направляются на финансирование амбициозных программ развития, представленных в Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013-2017 гг. Данным документом предусматриваются значительные вложения в сферы сельского хозяйства, транспорта и коммуникаций.

«Во-первых, экономике нужны средства для улучшения и развития инфраструктуры. Дело в том, что многие вещи у нас остались от СССР, но они уже в изношенном состоянии и требуют замены. Речь идет о тех же дорогах, ГЭС, ЖКХ и т.д., – заявил в мае замминистра экономики Алмаз Сазбаков. – К примеру, только на строительство и реконструкцию дорог потрачено порядка $2 млрд».

Пожалуй, самым заметным проектом подобного рода стала линия электропередач «Датка-Кемин» мощностью 50кВ, построенная за счет предоставленного Экспортно-импортным банком Китая кредита на сумму $390 млн. Целью данной инициативы было отключение Кыргызстана от построенных еще в советские времена линий передач, соединяющих ряд центральноазиатских стран. Хотя новая ЛЭП обошлась в копеечку, она позволила добиться энергетической независимости от Узбекистана, что весьма помогает во время периодически возникающих дипломатических неурядиц между двумя странами.

МВФ уже не в первый раз выражает озабоченность относительно ситуации в Кыргызстане. В июле фонд порекомендовал Бишкеку бороться с дефицитом бюджета путем наращивания доходной части и сдерживания расходов.

Одним из упомянутых недавно проблемных вопросов является освобождение от НДС импортеров зерна. МВФ назвал этот шаг контрпродуктивным. На этой неделе Джемайэл заявил, что в результате казна недосчиталась 600 млн сомов ($8.8 млн).

Власти не демонстрируют особых успехов в сфере пополнения бюджета за счет налогов, но зато имеют склонность расточительно тратиться на крупные мероприятия. В частности, значительные средства были потрачены на проведение Игр кочевников, но правительство назвало данные расходы вложением в туристический потенциал страны. Джемайэл упомянул Игры и проведение в этом месяце саммита СНГ в Бишкеке в качестве примеров трат, которых следует избегать.

Неспособность эффективно собирать налоги и сдерживать расходы вызывала сложности и в лучшие времена, а на фоне нынешних экономических проблем становится особенно проблемной.

По озвученному в июле прогнозу МВФ, рост ВВП в 2016 году ожидается на уровне 2,2%, что значительно ниже предыдущих прогнозов, а также показателя 2015 года, составившего 3,5%. По причине сокращения темпов экономического роста, всплеска инфляции и плохого состояния государственных финансов падает и экономический статус республики на международной арене. Например, в последнем Глобальном индексе конкурентоспособности, подготовленном Всемирным экономическим форумом, Кыргызстан скатился со 102-го места в прошлом году на 111-е место в нынешнем.