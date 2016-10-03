Узбекистан: Мирзиёев планирует примирение Ташкента с соседями по региону?

Исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев (справа) беседует с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Самарканде. (Фото: Пресс-служба президента Казахстана)

Заметка из блога EurasiaNet «Чойхона»

НОВОСТИ / БЛОГИ. В своем обращении к узбекскому парламенту ранее в текущем месяце и.о. президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что одним из его внешнеполитических приоритетов является развитие отношений с соседями по региону.

«Мы всегда привержены построению открытых, дружественных и прагматичных отношений с нашими ближайшими соседями – Туркменистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном», – сказал он.

Лидеры республик Центральной Азии делали пустопорожние заявления о развитии дружественных отношений еще с советских времен, но Мирзиёев пока подтвердил серьезность своих слов небольшими, но заметными шагами.

В частности, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 29 сентября посетил Душанбе, где провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Данный шаг являлся явной попыткой наладить отношения.

Круг обсуждавшихся вопросов в любой другой ситуации можно было бы назвать пустым стандартным набором. Но в случае с этими двумя странами разговоры о положительных тенденциях в отношениях, развитии торговли, возобновлении диалога о торговом и экономическом сотрудничестве и «важности проведения регулярных политических консультаций и диалога на самом высоком уровне» более чем примечательны.

Отношения между Рахмоном и Каримовым отличались личной неприязнью, которая еще более осложняло достижение соглашений по особо проблемным вопросам – коих скопилось множество – в отношениях между двумя странами.

Самым крупным источником напряженности является твердое намерение Душанбе построить Рогунскую ГЭС, которая, по заявлениям Ташкента, нанесет огромный ущерб узбекскому сельскому хозяйству, перекрыв течение крупной региональной реки.

Почти незамеченная многими фраза в конце заявления администрации Рахмона, обнародованного по окончании визита узбекского чиновника, указывает на то, что во время встречи стороны коснулись этой и множества других проблем.

«Водно-энергетическая и транспортно-логистическая сферы, а также вопросы взаимных поездок граждан были обозначены в качестве направлений, требующих активного конструктивного взаимодействия», – отмечается в заявлении.

Данное очень емкое предложение заслуживает особого анализа, но проводить его было бы преждевременно, пока не появятся признаки реального прогресса хотя бы в одной из обозначенных сфер. Однако сам факт демонстрации сторонами намерения вести переговоры на эти темы уже о многом говорит.

Также появились определенные обнадеживающие признаки и в отношениях с Казахстаном.

Мирзиёев провел 22 сентября встречу с заместителем премьер-министра РК для обсуждения мер по выполнению достигнутых недавно договоренностей о расширении двусторонней торговли. Казахстанский зампремьера приехал более детально обсудить вопросы, затронутые во время визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Самарканд 10 днями ранее.

Пока переговоры идут об обоюдном открытии Ташкентом и Астаной своих рынков и учреждении совместных торговых домов для продвижения производящихся странами товаров. Также обсуждался ряд более мелких вопросов.

Самой острой на данный момент проблемой является экспорт узбекских товаров, в частности, фруктов и овощей, в северном направлении, и, судя по заявлениям сторон, данная темя также была обговорена.

Узбекистан в последнее время предпринимал жесткие шаги в попытке не дать Казахстану нечестно (с точки зрения Ташкента) наживаться на узбекском экспорте путем наложения на него высоких тарифов, введенных, однако, по линии возглавляемого Москвой Евразийского экономического союза, в который входит и Казахстан. В результате сложилась ситуация, при которой узбекским плодоовощным экспортерам пришлось продавать свои товары через казахстанских посредников, которые затем, по словам Ташкента, реэкспортировали эти товары в Россию под видом казахстанской продукции.

Также 26-30 сентября в Алматы прошло заседание рабочих групп из Узбекистана и Казахстана, задачей которых был поиск решений незакрытых вопросов касательно границы. Это мероприятие также можно рассматривать в качестве попытки повысить уровень доверия между двумя странами.

За неделю до этого посол Казахстана в Узбекистане заявил, что республики перешли на новый уровень развития.

Возможно, что все это просто красивые слова, но примечателен сам факт того, что официальные лица в Астане, Душанбе и Ташкенте открыто заговорили о возможном прорыве в отношениях.

После смерти Каримова заметно улучшились даже натянутые отношения Узбекистана с Кыргызстаном.

В середине сентября узбекская милиция прекратила длившуюся несколько недель оккупацию кыргызской телекоммуникационной вышки на спорном участке границы, что сразу снизило уровень напряженности. Затем Ташкент объявил об открытии для частных лиц перехода на границе с Кыргызстаном. Пока неясно, насколько это заявление соответствует действительности, но даже просто смена манеры и тона общения между странами уже внушает некоторую надежду.

Сторонники развития сотрудничества между государствами Центральной Азии давно с тревогой наблюдали за тем, как страны региона закрывались в своих границах, вредя себе. А Узбекистан в отношении самоизоляции уступает в регионе только сверхзакрытому Туркменистану.

Преимущества интеграции и связанные с ее отсутствием риски были четко и ясно описаны Грегори Глисоном в опубликованном в 2001 году докладе «Межгосударственное сотрудничество в Центральной Азии: от СНГ до Шанхайского форума».

«Если странам удастся выйти на новый уровень сотрудничества, это усилит их суверенитет. Возможно, это парадоксально, но чем развитее сотрудничество, тем прочнее суверенитет и автономия страны. Но если межгосударственного сотрудничества достичь не удастся, проблемы связанные с делимитацией границ, торговлей, платежами, совместной инфраструктурой, трансграничными природными ресурсами, региональной миграцией, терроризмом, а также торговлей людьми, наркотиками и оружием будут все больше подтачивать автономию стран региона, – отметил Глисон. – В краткосрочной перспективе, возможно, легче самоизолироваться, чем налаживать сотрудничество с соседями, но в долгосрочной перспективе растущие региональные проблемы в Центральной Азии удастся решить только совместными действиями».

Некоторые, если не все, из перечисленных тогда Глисоном проблем актуальны и сегодня. Было бы чрезмерно оптимистично думать, что Мирзиёев и его окружение вдруг прозрели и теперь все кардинально изменится, но определенная надежда на некоторое улучшение ситуации, возможно, все-таки есть.