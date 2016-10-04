Азербайджан: Папа римский в Баку

Папа римский Франциск во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой в Баку 2 октября. Глава Римско-католической церкви заявил, что высоко ценит проводимую азербайджанскими властями политику мультикультурализма. (Фото: Пресс-служба президента Азербайджана)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. На первый взгляд, Азербайджан, большинство населения которого составляют мусульмане-шииты, может показаться необычным местом для визита главы Римско-католической церкви. Но целью приезда папы римского Франциска в Баку 2 октября была не столько религия, сколько оказание ответной пиар-услуги азербайджанским властям.

С 2012 года Фонд Гейдара Алиева во главе с первой леди Мехрибан Алиевой выделял средства на ремонтные работы в Ватикане, включая реставрацию Сикстинской капеллы.

Фонд, названный в честь покойного отца и предшественника нынешнего президента Азербайджана, также финансировал ряд других проектов, в том числе реставрацию двух катакомб в Ватикане, а также сохранение и создание цифровых копий древних манускриптов в Ватиканской апостольской библиотеке.

В 2012 году Ватикан заявил, что внесенный Азербайджаном безвозмездный вклад на ремонт катакомб был первым в своем роде случаем выделения средств на подобные цели мусульманской страной, хотя власти республики являются светскими. Представители Ватикана не ответили на вопрос, последовали ли за этим подарки от других государств с преимущественно мусульманским населением.

Деятельность фонда по сохранению европейского культурного наследия не ограничивалась только Ватиканом.

Семь лет назад фонд предоставил 40 тыс евро ($57,253 по курсу на тот момент) на ремонт двух окон в Соборе Страсбургской Богоматери, а позже также раскошелился на реставрацию двух средневековых нормандских церквей.

В дополнение выделялись деньги и на Лувр, а также музей Капитолини в Италии и Городской дворец Берлина в Германии.

«Других примеров того, как мусульманская страна реставрирует христианские церкви и музеи по всей Европе, просто нет, – сказал Эльхан Шахиноглу, глава неправительственного исследовательского центра «Атлас». – Баку и Фонд Гейдара Алиева пропагандируют идею о толерантности азербайджанского народа по отношению к другим людям и религиям».

Представители фонда не ответили на вопросы о его связях с Ватиканом. Но с католической паствой в самом Азербайджане, составляющей несколько сотен человек, в основном иностранцев, у него, судя по всему, сложились иные отношения.

Фонд в Баку многие считают полуправительственной организацией, а его участие в проектах по реставрации объектов в Ватикане воспринимаются некоторыми местными экспертами в качестве составной части внешнеполитического курса властей.

«Здесь не просто немного реальной политики, – добавил Шахиноглу. – Маленькое государство Ватикан обладает огромным влиянием в христианском мире. Помогая Ватикану с реставрацией, руководство мусульманского Азербайджана надеется на поддержку … со стороны папы».

Если фонд ставил перед собой такие цели, то он их достиг, по крайней мере с точки зрения позиционирования Азербайджана в качестве страны, ценящей мультикультурализм.

Выступая в Баку 2 октября, пара римский Франциск похвалил «хорошие отношения» между мусульманами, католиками, православными христианами и евреями в Азербайджане, заявив, что они «имеют огромное значение для мирного сосуществования и мира на земле».

В том же ключе он призвал Азербайджан «воспользоваться возможностью добиться приемлемого разрешения» многолетнего конфликта с Арменией из-за сепаратистского Нагорного Карабаха, чтобы Кавказ мог «открыть ворота миру».

Президент Ильхам Алиев, объявивший 2016 «годом мультикультурализма», заявил в ответ: «Данный визит очень важен для человечества, потому что он в очередной раз демонстрирует, что диалог между цивилизациями жив [и] продолжается».

Папа римский прибыл в Баку после визита в соседнюю Грузию 30 сентября-1 октября. Ранее он также посетил Армению.

Общественное мнение относительно связей с Римско-католической церковью неоднозначно. Хотя многие считаю, что выделение средств Ватикану демонстрирует щедрость и толерантность их страны, другие, по словам Шагиноглу, задаются вопросом, почему бы не потратить эти деньги на нужды самого Азербайджана, особенно в условиях экономического спада по причине обвала цен на энергоносители. Экспорт энергоресурсов является основным источником доходов азербайджанской государственной казны.

«Зачем восстанавливать музей по всей Европе, если экономическая и социальная ситуация в Азербайджане хуже, чем в европейских странах?» – вопрошают азербайджанцы, по словам Шахиноглу.

Ватикан, старающийся сейчас обеспечить большую прозрачность своих финансов, не объяснил, каким образом Фонд Гейдара Алиева был выбран в качестве донора и какие механизмы использовались для проверки источника предоставленных средств. Источники финансирования фонда никогда не обнародовались.