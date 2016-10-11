Грузия: В парламент прошла терпимо относящаяся к России партия

Сторонники правящей партии «Грузинская мечта» празднуют победу 9 октября. Партия, получившая 48.65% голосов избирателей, сохранила за собой лидирующие позиции в парламенте. По предварительным данным, также в законодательный орган страны прошли партии «Единое национальное движение» с 27.12% и «Альянс патриотов Грузии» с 5% голосов. (Фото: «Грузинская мечта»)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. По результатам состоявшихся 8 октября выборов, в парламент Грузии, скорее всего, пройдет новая, терпимо относящаяся к Москве партия. Между тем, лидеры прозападного «Единого национального движения» обсуждают возможность бойкотирования состоящего из 150 депутатов законодательного органа страны.

Партия «Грузинская мечта», получившая на выборах 48.65% голосов избирателей, сохранила за собой лидирующие позиции в парламенте. Это не большинство, но ожидается, что партия получит дополнительные места в законодательном органе по результатам повторных выборов в 51 округе, которые состоятся до 2 ноября.

Партия «Единое национальное движение» (ЕНД) экс-президента Михаила Саакашвили, уступившая власть «Грузинской мечте» в 2012 году, пришла к финишу второй с большим отрывом от лидера, набрав, согласно предварительным результатам, лишь 27.12% голосов. Представители партии заявили, что результаты выборов были подтасованы, и сейчас обсуждают возможность бойкотирования законодательного органа страны.

Саакашвили, являющийся сейчас губернатором одной из областей Украины, выступает за бойкот и призывает ЕНД провести консультации по поводу признания официальных результатов и участия в повторных выборах. Но в опубликованном в Facebook заявлении депутат от ЕНД Елена Коштария назвала бойкот «самоубийственным».

Как сообщил журналистам один из лидеров партии Давид Бакрадзе, о принятом решении будет объявлено через несколько дней.

Если ЕНД предпочтет бойкот, то потеряет возможность принять участие в обсуждении и голосовании относительно двух крупных конституционных поправок, которые, в случае принятия, аннулируют проведенные в эру Саакашвили ключевые реформы. Согласно одной из поправок, президент страны будет избираться парламентом, что исключит возможность избрания президента из рядов оппозиции правящей партии. Также рассматривается возможность возвращения парламента в Тбилиси из второго крупнейшего города Грузии, Кутаиси, куда его перевели во время президентства Саакашвили.

В отсутствие ЕНД правящая партия может столкнуться с противодействием лишь одной другой партии. Правда, учитывая, что эта альтернативная сила едва получила 5% голосов, особого сопротивления она оказать не сможет.

Партия «Альянс патриотов Грузии», являющаяся объединением шести мелких партий, продвигает, по заявлениям ее членов, грузинские национальные танцы, грузинские традиции вроде супра и, самое главное, «грузинские интересы». Данное движение обладает собственным телеканалом, а в ее ряды входят три человека, номинированных (своими сторонниками) на Нобелевскую премию мира, один аристократ, один саксофонист, один бывший полевой командир и один бывший чемпион по карате, способный «одним ударом ноги поломать шесть связанных вместе бейсбольных бит», говорится на сайте партии.

Многие в Грузии подозревают, что данное объединение питает пророссийские взгляды, хоть и скрывает это. Одна из лидеров «Альянса патриотов Грузии», телеведущая Ирма Инашвили, ранее выступала против вступления Грузии в Евросоюз и НАТО.

Теперь она поддерживает членство в ЕС, но считает, что вступления в НАТО добиться не удастся, а, значит, не следует тратить на это время и усилия.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии не была уверена, что как поступить с «Альянсом», т.к. предварительные результаты колебались в диапазоне между 4.998% и 5% на протяжении всего дня 10 октября.

Заявив, что результаты выборов были сфальсифицированы, Инашвили пригрозила вывести своих сторонников на улицы. «Это будет концом нынешнего правительства», – сказала она.

В конечном счете, ЦИК признала за партией 5% голосов до тех пор, пока подсчет голосов не будет полностью завершен.

Пока неясно, к каким последствиям приведет вхождение «Альянса» в парламент, но, как минимум, эта партия получит дополнительную ключевую платформу, с которой сможет обращаться к избирателям по всей стране.

Директор Грузинского института политики Корнелий Какачия считает, что пока нет причин опасаться, что Грузия сойдет с пути интеграции с Западом, но «существует потенциальный риск того, что присутствие в парламенте промосковской силы десенсибилизирует дебаты касательно России и, в долгосрочной перспективе, может стать угрозой западным устремлениям Грузии».

По некоторым заявлениям, благоприятную возможность для «Альянса» создало отсутствие единства в рядах двух малых прозападных партий, отколовшихся от правящей партии «Грузинская мечта».

Объединение «Свободные демократы» и Республиканская партия рассматривались в качестве прогрессивной альтернативы тяжеловесам «Грузинская мечта» и ЕНД, но они получили на выборах всего 4.62% и 1.55% голосов соответственно, и не прошли в законодательный орган.

Глава «Свободных демократов» экс-министр обороны Ираклий Аласания заявил 10 октября, что временно уходит из политики.

«Поскольку я не вижу возможности активно принимать участие в происходящих в стране процессах, я принял решение временно уйти из политики», – сказал он на пресс-конференции.

Уходящий со своего поста парламентский секретарь Давид Усупашвили, возглавляющий Республиканскую партию, заявил, что партия начнет все с начала.

Отсутствие единства – не единственное объяснение упущения возможностей грузинской прозападной оппозицией.

Некоторые аналитики и члены ЕНД выразили сомнения относительно разумности заявления Саакашвили перед выборами о предстоящей победе ЕНД и своем возвращении в Грузию. «Саакашвили допустил ошибку, представив выборы в качестве референдума по поводу собственного возвращения, – написал опытный аналитик по Грузии Ганс Гутброд в своей аналитической заметке для издания Medium. – «Многих избирателей не привлек референдум по поводу возвращения никак не изменившегося Миши».

Сомнения по поводу результатов выборов выразил не только Саакашвили. Помимо прочих, экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе и оперная дива Паата Бурчуладзе, чьи партии также не прошли в законодательный орган, обвинили ЦИК в потакании желаниям «Грузинской мечты». Международные наблюдатели обратили внимание на бросившие тень на выборы нарушения и нападения на избирательные участки, но заявили, что в целом процесс голосования был легитимным.