Россия-Турция: Путин и Эрдоган помирились, до некоторой степени

Российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган очень хотят показать, что их политическая дружба восстановлена. Однако за улыбками и шутками во время их встречи в Стамбуле 10 октября скрывалось соперничество, которое и послужило ранее причиной резкого ухудшения отношений. (Фото: Пресс-служба президента России)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган очень хотят показать, что их политическая дружба восстановлена. Однако за улыбками и шутками во время их встречи в Стамбуле 10 октября скрывалось соперничество, которое и послужило ранее причиной резкого ухудшения отношений.

Путин воспользовался проходящим в Стамбуле Всемирным энергетическим конгрессом в качестве повода для первого визита в Турцию с момента уничтожения турецкими истребителями в ноябре прошлого года российского бомбардировщика, выполнявшего боевое задание в Сирии. До этого инцидента две страны находили возможность не позволять факту поддержки ими враждующих сторон в гражданской войне в Сирии влиять на прочие аспекты двусторонних отношений и сумели расширить экономическое и политическое сотрудничество.

После четырёхчасовой встречи в роскошном стамбульском дворце Йылдыз-сарай два лидера объявили, что готовы оставить инцидент с самолётом в прошлом и дать отношениям еще один шанс. «Сегодня мы с Владимиром Путиным посвятили целый день обсуждению российско-турецких отношений», – заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции. – Я уверен, что процесс нормализации турецко-российских отношений продолжится в ускоренном темпе».

Наиболее важным из подписанных торговых соглашений был договор о строительстве «Турецкого потока» стоимостью в 11 млрд долларов. По этому идущему по дну Черного моря в обход Украины газопроводу длиной в 900 километров планируется поставлять газ в Турцию, а затем, возможно, и на европейские рынки. Путин анонсировал проект в декабре 2014 года в ходе государственного визита в Анкару. Он тогда вызвал недоумение всего мира, назвав Турцию «стратегическим партнёром».

Проект газопровода был заморожен после инцидента со сбитым самолётом, но 10 октября министры энергетики России и Турции подписали соглашение о его возобновлении.

«Я не думаю, что русские смогут найти лучшего партнёра в регионе, лучший рынок для своих товаров и лучшее место отдыха для российских туристов, – поделился Мурат Бильхан, заместитель председателя расположенного в Анкаре Центра турецко-азиатских стратегических исследований. – Для их энергетической сети это кратчайший, наиболее экономичный и безопасный путь. ... Колебания в турецко-американских отношениях вынудили Турцию искать новых друзей или восстанавливать отношения с другими соседями».

Путин и Эрдоган продемонстрировали в Стамбуле большую взаимную симпатию. Оба они также отличаются тем, что с легкостью отметают звучащую из стран Запада критику относительно нарушений прав человека. Кроме того, в ходе энергетического саммита Эрдоган позировал на фотографиях вместе с Путиным и другим жупелом Вашингтона, президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, что, судя по всему, было тонко просчитанным дипломатическим ходом.

Несмотря на внешние признаки дружбы, могучие и противоречивые силы продолжают оказывать влияние на российско-турецкие отношения, отмечают аналитики. «Неправильно называть это сближением», – сказал Синан Ульген, приглашённый научный сотрудник расположенного в Брюсселе аналитического центра «Карнеги-Европа». Ульген указал на то, что разногласия касательно гражданской войны в Сирии, кульминацией которых стал инцидент с российским бомбардировщиком, остаются неразрешёнными.

«Многие из тех сил, которые поддерживает Турция совместно с Саудовской Аравией и Катаром, Россия считает террористами, и их бомбит российская авиация. Этот источник разногласий сохраняется», – отметил Ульген.

В сентябре Эрдоган расстелил красную дорожку – правда, в Турции она бирюзовая – для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Наифа ибн Абдул-Азиза. Данный шаг был частью прилагаемых Турцией усилий по налаживанию отношений со странами, чьи интересы не совпадают с интересами России в Сирии. Приезд саудовского принца был последним в ряде активизировавшихся дипломатических сношений между двумя странами. Анкара вновь призвала к немедленному свержению режима президента Башара Асада, хотя ранее дала понять Москве, что сирийский диктатор сможет сыграть определённую роль в процессе передачи власти в стране.

Все эти внезапные резкие повороты вызывают вопросы о последовательности турецкой внешней политики. «Невозможно жонглировать шестью мячами и при этом держать их все в воздухе одновременно, – заявил бывший турецкий дипломат Айдын Сельчен. – Невозможно добиться желаемого одновременно от России, Ирана, Дамаска, Багдада, Саудовской Аравии и Соединённых Штатов».

Однако пока Анкаре удается жонглировать с определённым успехом. «Следует прямо отметить, что именно нормализация отношений с Россией позволила Турции начать военную операцию на сирийской границе», – отметил Ульген, говоря об операции «Щит Евфрата», начатой Турцией в августе этого года. Целями операции, по всей видимости, являются борьба с ИГИЛ и срыв усилий сирийских курдов по созданию собственного независимого государства, а также позиционирование Турции в качестве одного из игроков в Сирии.

Но на судьбу операции могут повлиять прихоти Москвы. «В ближайшие недели Турция может расширить масштаб операции, – сказал Ульген. – Но здесь может возникнуть проблема, т.к. на это потребуется определенная степень согласия Москвы, а значит, принимая во внимание региональную динамику, ситуация все более усложняется».

В Турции ходят слухи, что между Анкарой, Дамаском и Москвой была заключена некая сделка. «Когда турецкие войска вошли в Джераблус [город в Сирии], Дарайя, оплот мятежа рядом с Дамаском, перешёл в руки противника, что заставляет некоторых думать, что на то было соглашение между Анкарой и Дамаском, соглашение о вводе турецких вооруженных сил в Сирию в обмен на сдачу повстанцами Дарайи».

Кроме того, Эрдоган не присоединился к буре осуждения российских бомбёжек Алеппо странами Запада.

В ходе визита в Стамбул Путин как будто намеренно давал повод для разговоров о более активной координации сторонами действий в Турции. «Вместе с президентом Турции мы договорились о том, что мы сделаем всё для того, чтобы поддержать инициативу спецпредставителя Генерального секретаря ООН господина Де Мистуры по выводу боевых подразделений, не желающих сложить оружие, из города Алеппо, с тем чтобы прекратить кровопролитие», – сказал он. Эта фраза, скорее всего, заставит понервничать повстанцев, каналы снабжения которых пролегают через территорию Турции.

Однако говорить о новых стратегических отношениях в регионе между Анкарой и Москвой, возможно, пока рано. Обе стороны, судя по всему, осознают наличие вышеупомянутых ограничений и рисков, вследствие чего отношения между ними строятся скорее не на стратегической основе, а путем принятия отдельных решений о сотрудничестве исходя из его выгодности в каждом конкретном случае.

Что касается России, то Путин лишь постепенно снимает экономические санкции, больно ударившие по Турции. Между тем, в ходе энергетического саммита Эрдоган подтвердил намерение своей страны продолжать сокращать зависимость от российских энергоносителей, и подчеркнул значение газовых месторождений восточного Средиземноморья как возможной альтернативы. На 13 октября назначен первый за шесть лет визит министра энергетики Израиля Юваля Штайница в Турцию.

Очевидно, что и Путин, и Эрдоган держат порох сухим.