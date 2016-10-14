Кыргызстан: Средневековый мыслитель возведен в ранг национального героя

В знак признания достижений Юсуфа Баласагуни правительство Кыргызстана приняло решение поместить его портрет на банкноты номиналом 1000 сомов. (Фото: Всеобщее достояние)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Когда поэт и мыслитель XI века Юсуф Баласагуни написал свое произведение о принципах справедливого управления государством, его идеи быстро распространились среди правителей государства Караханидов, в котором он жил.

Баласагуни и Караханидский каганат ушли в историю, но интерес к его личности и идеям возродился в современном Кыргызстане – относительно новом государстве, все еще находящемся в поиске своей идентичности.

По утверждению ряда историков, Баласагуни родился в 1015 году – в городе Баласагун, столице Караханидского каганата, располагавшейся неподалеку от современного города Токмок – и умер 1085 году в Кашгаре, который сейчас находится на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Власти в Бишкеке, находящиеся в постоянном поиске дат и годовщин, подчеркивающих кыргызскую государственность, провозгласили Баласагуни сыном Кыргызстана и извлечь пользу из его статуса.

Наиболее известной работой Баласагуни является законченная около 1069 года поэма «Кутадгу Билиг» («Благодатное знание»), являющаяся дидактическим пособием для правителей, в котором автор делится своими взглядами на различные аспекты жизни Караханидского каганата и дает правителям практические советы. За это произведение и прочие заслуги перед караханидскими каганами Баласагуни был удостоен звания «Хасс Хаджиб», по статусу схожего с титулом председателя суда справедливости.

В соответствии с политикой СССР, направленной на подавление националистических настроений, историки в советский период старались приуменьшить значение работ средневековых центральноазиатских философов и ученых. Но после обретения Кыргызстаном независимости ситуация изменилась.

С начала 1990-х годов кыргызские политики и историки превозносили Баласагуни как отца кыргызской и исламско-тюркской литературы и науки, а поэма «Кутадгу Билиг» преподносилась в качестве шедевра и отражения периода возрождения тюркских и восточно-исламских культур. В знак признания достижений Баласагуни правительство Кыргызстана приняло решение поместить его портрет на банкноты номиналом 1000 сомов, а в 2002 году в его честь был назван Кыргызский национальный университет.

Президент Алмазбек Атамбаев, провозгласивший 2016 годом истории и культуры, не скрывает намерения воспользоваться наследием Баласагуни для продвижения своих инициатив по национальному строительству. В своем указе, подписанном в мае 2015 года, Атамбаев заявил: «Личность Жусупа Баласагына имеет огромное значение в истории государственности кыргызов и других тюркских народов. Великий мыслитель эпохи восточно-мусульманского ренессанса, видный государственный деятель Караханидского каганата внес огромный вклад в теорию и практику государственного управления, развитие духовности и культуры тюркского мира».

В соответствии с указом, властям предписывалось разработать и утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 1000-летию Баласагуни, а также перевести рукописи «Кутадгу Билиг» на современный кыргызский язык, провести ряд международных конференций, организовать проведение широкой информационной и просветительской работы в обществе относительно наследия Баласагуни и создать музейный комплекс истории тюркских каганатов на базе Республиканского архитектурно-археологического музея-комплекса «Башня Бурана» вблизи города Токмок.

Восстановление наследия Баласагуни также вписывается в проводимую администрацией Атамбаева политику по расширению сотрудничества с другими тюркоязычными государствами. В ответ на петицию правительства Кыргызстана, Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), объединяющая ряд тюркских государств и народов, провозгласила 2016 годом Баласагуни. Кроме того, администрация президента Атамбаева организовала 17-18 сентября посвященную Баласагуни конференцию в городе Чолпон-Ата, ключевой темой которой было единство и согласие между тюркскими народами. Также творчество Баласагуни вошло в программу церемонии открытия прошедших в Кыргызстане в сентябре Всемирных игр кочевников.

Сторонники правительства хвалят инициативы Атамбаева. Известный общественный деятель Жыпар Жекшеев в февральском интервью правительственному изданию «Эркин тоо» назвал Баласагуни одним из «самых выдающихся и мудрых предков».

«Думаю, этот его труд как этический кодекс обязательно должен лежать на столе каждого государственного служащего», – сказал Жекшеев, прославившийся острой критикой двух свергнутых предшественников Атамбаева – Аскара Акаева и Курманбека Бакиева.

Вне правительственных кругов мнение относительно Баласагуни остается неоднозначным. В Токмоке люди гордятся тем, что Баласагуни родился в окрестностях их родного города, но при этом мало кто знает о его деятельности и произведениях. «Думаю, что у людей есть другие, более насущные проблемы, включая поиск хлеба насущного, оплату коммунальных услуг и организацию собственных торжеств», – сказала Каусара Сулейманова, учительница русского языка в одной из средних школ Токмока.

Хайрухан, учительница узбекского языка из Оша, согласившаяся поговорить с EurasiaNet.org на условиях анонимности из-за опасений относительно ответных действий со стороны властей, отметила, что произведения Баласагуни вошли в обязательную программу узбекских школ области. Этнические узбеки на юге Кыргызстана стараются воздерживаться от публичных высказываний после кровопролитных межэтнических столкновений в районе Оша в 2010 году.

Хасанбай, ошский пекарь, отказавшийся назвать свою фамилию, считает, что в усилиях кыргызских властей по продвижению произведений Баласагуни имеется значительное противоречие.

«Баласагуни проповедовал честность, справедливость и согласие между людьми. Современные [кыргызские] лидеры много говорят о достоинствах его произведений по телевидению, а сами при этом погрязли во лжи и коррупции, и вместо того, чтобы объединять людей, они их разделяют», – сказал он.