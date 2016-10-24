Казахстан: Государственные субсидии мешают развитию СМИ

Газетный киоск в Астане. Госзаказ помогает многим казахстанским СМИ оставаться на плаву в сложных условиях, но также искажает освещение событий и мешает возникновению здоровой конкуренции. (Фото: Дин Кокс)

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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Правительство Казахстана построило систему государственных субсидий для средств массовой информации, в рамках которой власти платят СМИ за освещение определенных тем определенным образом. Эти деньги помогают многим казахстанским СМИ оставаться на плаву в сложных условиях, но также искажают освещение событий и мешают возникновению здоровой конкуренции.

В рамках этой системы, известной как «госзаказ», СМИ публикуют или транслируют материалы на определенные темы по выбору чиновников, желающих, чтобы эти сюжеты влияли на общественное мнение и показывали власти с положительной стороны. В обмен СМИ получают выделяемые государством на эти цели средства.

Министерство культуры и спорта отвечает за размещение материалов по линии госзаказа в республиканских СМИ, а местные власти выделяю средства региональным изданиям и каналам. В Казахстане на данный момент функционируют около 3 тыс СМИ, и 95% из них получают государственные субсидии в виде госзаказа. Для многих эти субсидии являются критически важным источником дохода.

В 2012 году неправительственная организация «Правовой медиа-центр», с помощью гранта от фонда «Сорос-Казахстан», создала базу данных СМИ, получающих субсидии по линии госзаказа. Данная база (http://lmc.kz/baza.html) – единственный открытый источник информации в Казахстане об использовании государственных средств в рамках медийной политики правительства. В ней содержится информация о выделенных субсидиях с 2008 года, ранжируемая по типу СМИ-получателей и данным о тендерах. База данных обновляется каждый год.

«Мы хотели понять, помогает ли существующая система развитию медиарынка, насколько эффективно используются бюджетные средства, и как осуществляется контроль и оценка осуществляемых проектов», – сказала директор «Правового медиа-центра» Диана Окремова.

По ее мнению, госзаказ способствует закреплению среди казахстанских СМИ культуры зависимости – как финансовой, так и редакционной. В подобных условиях подавляются инновации и затрудняется выработка новостными организациями жизнеспособных моделей ведения бизнеса.

«В конечном счете СМИ зависят от государства, не только с финансовой, но и с идеологической точки зрения. Это противоречит стандартам профессиональной журналистики», – добавила Окремова.

Ответственность за создавшуюся ситуацию несет не только правительство. Вносят свой вклад и многие СМИ, получающие деньги от властей.

Крупной проблемой для многих СМИ является прозрачность, или ее отсутствие. В соответствии с законом, все получатели государственных средств обязаны сообщать об этом на своих сайтах. Но в процессе создания базы данных активисты «Правового медиа-центра» обнаружили, что не все СМИ выполняют данное требование.

В результате информацию о государственных субсидиях часто приходилось искать другими способами. Кроме того, к сожалению, отсутствуют стандартные требования относительно того, как должны публиковаться данные о бюджетных средствах: не все государственные ведомства публикуют информацию о выделении денег, а многие отсылают читателей на сайт о государственных закупках, где часто сложно найти необходимую информацию.

Ежегодно из казны на субсидии для СМИ выделяется порядка 42 млрд тенге (около $126,8 млн). Объем финансирования достиг пика в 2015 году, а ассигнования на 2016 год остались почти на том же уровне, несмотря на переживаемый Казахстаном серьезный экономический спад. Из выделяемых средств 90% направляются избранным СМИ в форме прямого финансирования, а остальные 10% распределяются на конкурсной основе путем проведения тендеров.

Чтобы понять, как именно расходуются бюджетные средства, представители «Правового медиа-центра» проанализировали названия тендеров. В основном они касаются освещения деятельности властей, рекламы государственных ведомств и политики правительства, и стимулирования патриотизма, гражданской идентичности и «социального оптимизма» в обществе.

Также многие принимающие субсидии региональные СМИ получают косвенную поддержку в виде принудительной подписки, когда местные власти заставляют организации и частных лиц подписываться на определенные издания. Такая практика также препятствует развитию здорового медиарынка.

Если государство заинтересовано в стимулировании развития жизнеспособного медиарынка, субсидирование по линии госзаказа – не единственный способ добиться результата. Полезней было бы выделять государственные средства на поддержку всех СМИ путем снижения стоимости типографических услуг и доставки газет и журналов через национальную почтовую службу «Казпост».

Также власти могли бы способствовать большей прозрачности, публикуя данные о выделении средств и требуя, чтобы в произведенных в обмен на эти средства материалах в СМИ содержались соответствующие сообщения об этом. Подобные меры могли бы поднять уровень профессионализма, заставляя журналистов создавать материалы более высокого качества, вместо того, чтобы просто выполнять план по написанию определенного количества строк.

«Наша конечная цель – добиться отмены госзаказа для СМИ. Мы считаем, что правительство должно поддерживать СМИ, при этом не вмешиваясь в редакционную политику», – заявила Окремова.