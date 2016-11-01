В Грузии у власти закрепилась «суперпартия», но недостаточно демократии?

Руководство партии «Грузинская мечта» приветствует сторонников на мероприятии 10 октября после объявления предварительных результатов первого тура парламентских выборов. По результатам состоявшегося 30 октября второго тура партия получила абсолютное большинство мест в законодательном органе Грузии, что позволит ей править без оглядки на оппозицию. (Фото: Грузинская мечта)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. По результатам состоявшегося 30 октября второго тура парламентских выборов партия «Грузинская мечта» получила абсолютное большинство мест в законодательном органе Грузии, что позволит ей править без оглядки на оппозицию.

«Сегодня положено начало новой фазе прогресса, и мы готовы принять решительные шаги, чтобы провести страну в будущее», – заявил по телевидению 31 октября премьер-министр Грузии и председатель «Грузинской мечты» Георгий Квирикашвили.

Правящая с 2012 года «Грузинская мечта» по результатам прошедших выборов получила 76% мест в состоящем из 150 депутатов парламенте страны. Кандидаты от этой партии одержали победу в 48 из 50 округов, где пришлось провести второй тур выборов, т.к. на голосовании 8 октября ни один из кандидатов не набрал необходимого числа голосов.

Партия экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) не выиграла ни в одном из округов, где проходил второй тур выборов. По предварительным результатам, движение получит лишь 27 мест в парламенте.

ЕНД отнеслось к результатам философски. «Что не убивает нас, делает нас сильнее», – сказал на пресс-конференции председатель партии Давид Бакрадзе.

ЕНД пообещало сделать все возможное, чтобы не дать «Грузинской мечте» монополизировать политическую систему Грузии, но Бакрадзе признал, что позиции депутатов ЕНД были весьма ослаблены в результате последних выборов.

В отчаянной попытке предотвратить доминирование «Грузинской мечты» в законодательном органе группа общественных деятелей, включавшая писателей, артистов и правозащитников, выступила с публичным обращением, призывая поддержать ЕНД во втором туре выборов, но их усилия оказались безрезультатными.

Местные наблюдатели отметили ряд нарушений, но они не были настолько значительными, чтобы поднять вопрос о легитимности итогов выборов.

В результате «Грузинская мечта» получила необходимое число депутатских мандатов, чтобы единолично вносить поправки в конституцию и принимать законы. На протяжении последних четырех лет у нее практически не было такой возможности, т.к. ЕНД контролировало 43% мест в парламенте, но теперь ЕНД лишилось большей их части.

ЕНД также не сможет создать альянс с другими депутатами. В законодательный орган страны прошла лишь одна другая партия – получивший шесть мест «Альянс патриотов Грузии», склоняющийся к национализму и часто обвиняемый в пророссийских настроениях – но это объединение заявило, что не намерено входить в коалицию с ЕНД.

Представителей других оппозиционных сил в парламенте еще меньше. Консервативная «Промышленная партия» получила один мандат, т.к. ее представитель одержал победу во втором туре выборов в Хашурском округе. Также получила мандат экс-министр иностранных дел Саломе Зурабишвили, баллотировавшаяся в Тбилиси в качестве независимого кандидата.

Мало что указывает на то, что грузинские избиратели имели намерение дать «Грузинской мечте» полный контроль в парламенте. Партия получила 48,68% голосов на всенародных выборах, что меньше почти 55%, полученных ей на предыдущих выборах в 2012 году.

Частично результаты объясняются низкой явкой: в прошедшем 8 октября голосовании приняли участие чуть больше половины из 3,47 млн зарегистрированных избирателей. Во втором туре проголосовали лишь 37.5% из них. Для сравнения, в 2012 году на выборы пришли 60% избирателей.

Также фрагментации электората способствовало то, что в этих выборах приняло участие большее число партий.

Но, по мнению некоторых обозревателей, основную роль в превращении «Грузинской мечты» в доминирующую суперпартию сыграла избирательная система Грузии.

В рамках существующей системы, 77 мест в парламенте распределяется между партиями пропорционально полученным ими голосам на выборах. Остальные 73 места получают депутаты, индивидуально баллотирующиеся в одномандатных округах.

«Из-за существующей системы доля получаемых партией мест сильно отличается от доли полученных ей голосов на всенародных выборах», – сказал Михаил Бенидзе, исполнительный директор «Международного общества за справедливые выборы и демократию», занимающегося наблюдением за проведением выборов.

В некоторой степени на результаты повлияли бывшие союзники «Грузинской мечты» по парламентской коалиции, которым не удалось преодолеть 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в парламент, т.к. полученную ими часть голосов на выборах разделили между собой прошедшие в законодательный орган партии.

Это что касается мест, не всегда отражающих результаты всенародного голосования. Даже если при пропорциональном разделе мест в зависимости от полученного числа голосов «партия получает меньше шести мест, им все равно дают шесть мест, чтобы партия могла сформировать парламентскую фракцию», отметил Дастин Билбрет, аналитик «Кавказского ресурсного исследовательского центра».

По мнению некоторых обозревателей, кандидаты от одномандатных округов еще больше искажают результаты. В данном случае, представители «Грузинской мечты» одержали верх в 97% таких округов, что значительно увеличило общее число депутатов от этой партии в парламенте.

Подобная смешанная система имела целью стимулировать прохождение в законодательный орган большего числа объединений и представителей, но результат оказался противоположным. На первых после развала СССР парламентских выборах в 1992 году в состоявший из 235 депутатов парламент прошли 24 партии, некоторые из которых получили всего одно место. «Это были странные выборы: все партии, потрудившиеся просто баллотироваться на выборах, прошли в парламент», – сказал независимый аналитик по вопросам выборов Давид Сичинава.

После состоявшейся в 2003 году «Революции роз» единообразие в парламенте стало относительной нормой. ЕНД, завоевав конституционное парламентское большинство в 2008 году, доминировало в законодательном органе республики до 2012 года. Правда, сейчас, находясь в оппозиции, представители ЕНД предпочитают забыть об этом.

Критики призывают реформировать электоральную систему Грузии, чтобы состав депутатов парламента более точно отражал голоса избирателей, но пока ничто не указывает на возможность скорых перемен.

«Грузинская мечта» пообещала реформировать существующую систему к 2020 году, но сначала она намерена провести более срочные конституционные поправки, включая переход к назначению президента страны парламентом и определению брака в конституции как союза между мужчиной и женщиной.