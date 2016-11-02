Казахстан: Кинобизнес сопротивляется требованиям по дубляжу фильмов на казахский язык

Кинотеатр Chaplin в Алматы. Парламент Казахстана рассматривает законопроект, в случае принятия которого кинопрокатчиков и кинотеатры обяжут обеспечивать закадровый перевод с субтитрами или дубляж на казахский язык во всех фильмах, ввозимых в Казахстан с целью проката. Но есть признаки того, что кинозрители, а также многие представители киноиндустрии, противятся подобным шагам. (Фото: CityKey.net)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Когда казахскоязычные кинозрители отправились в прошлом году в кинотеатры посмотреть фильм «Мстители: Эра Альтрона», на экранах они увидели актера Джереми Реннера в роли Соколиного глаза, но говорил он голосом Бахытжана Жармухамбетова.

Дубляж в Казахстане не в новинку. Но дубляж на казахский язык нового голливудского произведения – все еще относительная редкость.

Парламент Казахстана рассматривает законопроект, в случае принятия которого кинопрокатчиков и кинотеатры обяжут обеспечивать закадровый перевод с субтитрами или дубляж на казахский язык во всех фильмах, ввозимых в Казахстан с целью проката. Новые правила, если их утвердят, вступят в силу 1 января 2017 года.

По мнению одного из авторов законопроекта, Шаймардана Нурумова, эти меры позволят расширить возможности казахскоязычной части населения. Дополнительной целью является расширение использования и понимания казахского языка.

Но есть признаки того, что кинозрители, а также многие представители киноиндустрии, противятся подобным шагам. Значительным препятствием для претворения в жизнь подобного закона, как считается, будет широкое распространение в Казахстане русского языка, особенно среди посетителей кинотеатров.

По данным портала National Digital History of Kazakhstan (http://e-history.kz/ru/contents/view/1267), согласно итогам общенациональной переписи в стране, проведенной в 2009 году, 84,8% жителей свободно владеют русским языком, 94,4% понимают устную речь на русском языке. При этом большое количество жителей республики, включая часть учившихся в русских школах этнических казахов, не владеют казахским языком и не понимают устную речь.

При этом правительство Казахстана проводит последовательную политику усиления государственного языка, которым является казахский. Это выражается в законах, предписывающих поэтапный переход делопроизводства и информации в СМИ на казахский, а также в увеличении числа казахских школ.

Этот вопрос встает перед властями не впервые. В 2012 году правительство уже принимало нормы, предписывающие дублировать фильмы в казахстанском прокате на казахский язык. Однако государственная идеология столкнулась с финансовыми реалиями, и о нормах постепенно забыли.

Дело в том, что услуга дублирования требует высоких затрат. Например, дубляж фильма «Стражи галактики» обошелся в $100 тыс, а это баснословные деньги для казахстанского кинорынка. Неудивительно, что с момента принятия закона в 2012 году на казахский язык были продублированы чуть более 10 фильмов, и то на средства государственной ассоциации «Болашак».

Новые поправки призваны удешевить процесс перевода фильмов, дополнив необходимость дублирования более доступной альтернативой – закадровым переводом и субтитрами.

Директор сети кинотеатров «Арман» Бауржан Шукенов сказал изданию Vlast.kz, что перевод в виде субтитров является предпочтительным т.к. позволит не разделять потоки русскоязычных и казахскоязычных зрителей по языкам.

Директор кинопрокатной компании Sulpak Cinema Марина Ершова в разговоре с тем же изданием также высказалась в пользу субтитров. «Если будет ставиться условие: только дубляж или закадровый перевод, то мы потеряем порядка 50% нашего контента, потому что бюджет многих фильмов не позволяет делать дубляж или закадровый перевод. Если на выбор будет предложено еще и субтитрирование, то мы «за»», – сказала она.

Выходящие в прокат в Казахстане голливудские и прочие иностранные фильмы в основном дублируются в России, что избавляет казахстанских кинопрокатчиков от этой сложной работы.

И исследования рынка указывают на то, что русский дубляж остается наиболее востребованным.

«Мы знаем, что кинотеатры ставили сеансы на казахском и русском языках параллельно, в прайм-тайм, и практически все зрители приходили на сеансы на русском языке», – добавила Ершова.

Но в творческой среде немало и сторонников правительственной инициативы. Режиссер дубляжа «Стражей галактики» Тимур Балымбетов сообщил EurasiaNet.org, что все больше представителей подрастающего поколения говорит по-казахски. Многие молодые зрители, по его словам, были приятно удивлены, когда смогли посмотреть новый голливудский блокбастер на госязыке.

««Стражи галактики», пожалуй, стали первым молодежным, зрелищным фильмом такого уровня на казахском языке. Это был серьезный вызов – обеспечить достаточно качественный дубляж, чтобы не испортить впечатления. Заново придумывали шутки, понятные казахскоязычным зрителям, пытаясь сохранить смысл. И когда зал начал взрываться от смеха – это было лучшей наградой за наши труды», – рассказал Балымбетов.

Но из-за более высокой рентабельности фильмов с русским дубляжем кинотеатры ставят сеансы на казахском языке в неудобное время, посетовал режиссер. При этом он уверен, что со временем доля казахскоязычных зрителей увеличится, и бизнес станет уважать их интересы.

«Субтитры можно рассматривать как вариант, но это компромисс для наших зрителей, привыкших к качественным дублированным фильмам. В то же время показ 3-4 фильмов в год на казахском языке, как сейчас – это не решение проблемы», – отметил он.

Однако в случае вступления в силу нового закона его реализация может оказаться затруднительной по объективным причинам. Полный профессиональный дубляж занимает около 6-8 недель. По словам Балымбетова, вопрос со специалистами также стоит остро, так как требуются не только звукорежиссеры и актеры, но и высококвалифицированные переводчики и укладчики. Такие кадры в большом количестве в Казахстане найти непросто.

Кроме того, как отметил режиссер, дублированием голливудских фильмов сейчас занимается в основном только астанинская Aray Media Group, прошедшая аккредитацию у таких глобальных кинокомпаний, как Walt Disney и Sony Pictures. Здесь, в частности, делался дубляж лент «Звездные войны: Пробуждение силы», «Книга джунглей», «Алиса в Зазеркалье» и «Моана».

В Aray Media Group сообщили EurasiaNet.org, что для покрытия больших объемов работы особых проблем быть не должно. «Талантливых людей достаточно, просто их нужно обучить и взрастить. Поэтому, если мы раньше пользовались услугами опытных специалистов из Алматы, теперь стараемся привлекать местные кадры, чтобы избежать дополнительных расходов на транспорт и проживание», – сказала менеджер проектов Aray Media Group Мадина Абишева.

Это плохие новости для одного из голосов «Мстителей» Бахытжана Жармухамбетова. «В прошлом году я четыре раза летал в Астану на перезапись. Поездки оплачивались студией. Это оказалось слишком накладно, и теперь они ищут местных специалистов. Так, например, на озвучку фильма «Книга джунглей» меня никто уже не пригласил», – посетовал он в беседе с EurasiaNet.org.

При этом Жармухамбетов продолжает поддерживать рассматриваемый законопроект. По его мнению, давно пора решать вопрос с переводом фильмов на казахский язык, потому что в стране немало жителей, не понимающих ни одного русского слова, например, оралманов, этнических казахов, переселившихся в Казахстан из других стран, включая Китай и Монголию.

«Честно говоря, мы всей семьей смотрим фильмы и телепередачи на русском языке, так как казахских каналов мало, а те, что есть, скучные. Однако если начнут показывать интересные, качественные фильмы на родном языке, с удовольствием стану киноманом», – признался Жармухамбетов.