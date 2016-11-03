Центральная Азия: Путешествие по арене российско-британской «Большой игры»

Граница между Афганистаном и центральноазиатскими республиками Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан до сих пор проходит там, где ее начертили в XIX веке Россия и Британия. Договор о границе стал результатом так называемой «Большой игры».

Россия тогда захватила Бухарский эмират и Кокандское и Хивинское ханства, а владения эмира Афганистана оказались в британской сфере влияния и служили буферной зоной между Россией и Британской Индией.

Последствием подобного раздела региона стало появление узкого отрезка территории на северо-востоке Афганистана, дотягивающегося до рубежей Китая и известного как Ваханский коридор. Он пролегает по очень труднодоступным районам Памира и именно здесь находится наивысшая точка Афганистана – гора Ношак. На этой полосе земли длиной в 220 миль проживает всего 1,5 тыс семей. В самой узкой его части ширина коридора составляет 10 миль, а в самой широкой – 40.

Афганистан наиболее тесно общается с соседями к востоку и западу – Пакистаном и Ираном соответственно, хотя в последнее время постепенно налаживаются и контакты с бывшими советскими республиками Центральной Азии. И через границы теперь идет не только опиум – самый известный экспортный продукт Афганистана.

Протяженность границы Афганистана с Узбекистаном составляет 130 миль. После оккупации Афганистана советскими войсками в 1979 году военные построили мост через Амударью, соединивший города Термез в Узбекистане и Хайратон в северном Афганистане. Сначала железная дорога, предназначавшаяся исключительно для осуществления поставок для советского военного контингента, заканчивалась здесь же, но недавно ее продлили до афганского города Мазари-Шариф, расположенного у северной кромки Гиндукуша. Мост через Амударью пока остается единственной дорогой между Афганистаном и Узбекистаном.

Еще одна железная дорога соединяет Афганистан с Туркменистаном у переправы к югу от оазиса Мерв (Мары). Здесь расположен главный пункт пересечения 500-мильной границы между двумя государствами. Существует план протянуть железнодорожное полотно до города Герат на востоке Афганистана, но пока он остается на бумаге.

Граница здесь была начерчена в 80-х годах XIX века, после того, как едва не произошло вооруженное столкновение между российскими казаками и индийскими войсками под руководством британских офицеров у оазиса Панджех. Данный инцидент был одним самых известных пиков напряженности в «Большой игре».

Сегодня относительная закрытость этих границ объясняется опасениями Туркменистана и Узбекистана по поводу возможного распространения из Афганистана идей исламского радикализма.

Граница между Афганистаном и Таджикистаном тянется на 810 миль. Восточная ее часть пролегает по высокогорным районам вдоль Ваханского коридора, и здесь нет дорог или доступных переходов. Горные перевалы между Таджикистаном, Афганистаном, Китаем и Пакистаном находятся на высоте 13 тыс футов над уровнем моря.

В западной ее части афганско-таджикская граница пролегает вдоль течения Амударьи и ее притока – реки Пяндж. Местные жители пересекают границу по нескольким мостам. Между столицей Таджикистана Душанбе и городом Кундуз, центром одноименной провинции на севере Афганистана, функционирует торговый путь, по которому, в частности, добираются в Афганистан китайские грузовики, приезжающие из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР по Памирской трассе.