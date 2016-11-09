Украина: Куда ушел Саакашвили?

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ушел с поста губернатора Одесской области Украины. Данный его шаг стал концом очередной главы в жизни одного из самых колоритных постсоветских политических деятелей, но Саакашвили пока не уточнил, что он намерен делать дальше.

На пресс-конференции по поводу своей отставки Саакашвили осудил коррумпированность и неэффективность своих бывших соратников по правительству, в особенности президента Петро Порошенко. «Какая украинцам разница, кто к ним будет наплевательски относиться – Порошенко или Янукович? Какая им разница, кто их будет грабить?» – заявил он. Что примечательно, в своем обращении Саакашвили ни словом не обмолвился о Грузии, что не прошло незамеченным в Тбилиси.

После ухода с должности Саакашвили выставил на своей странице в Facebook целый ряд постов о своих успехах в качестве губернатора. В одном из них он отметил, что намерен продолжить работу в Украине. «Так что всем придется привыкнуть, что я украинский политик и буду одерживать победы или терпеть поражения не в Грузии, а в Украине», – написал он.

Однако мало кто верит, что он полностью забудет о Грузии. «В отношении Миши предсказуемо то, что он не любит быть предсказуемым», – отметил работающий в Тбилиси аналитик Ханс Гутброд (Hans Gutbrod). – Поэтому на данный момент, глядя из Тбилиси, все возможно».

Президент Украины Петро Порошенко привлек Саакашвили в феврале 2015 года в качестве советника по вопросам проведения в стране западных реформ в надежде, что тот сможет повторить в Украине достигнутые им в Грузии успехи на поприще борьбы с коррупцией. Тремя месяцами позже Порошенко назначил Саакашвили главой Одесской области, пользующейся славой одного из наиболее коррумпированных регионов страны. Саакашвили для этого предоставили украинское гражданство, ради получения которого ему пришлось отказаться от грузинского.

Но очень скоро у Саакашвили возникли проблемы с осуществлением своих амбициозных планов, и он стал винить в этом Порошенко. «Откладывать реформы – это значит отказаться от них, – сказал он на пресс-конференции в апреле. – Ни одно обещание по поводу реформ, данное после Майдана, не было выполнено». «Перестаньте мешать, если вы не готовы помогать», – добавил Саакашвили, обращаясь к Порошенко.

«Он [Порошенко] и пальцем не пошевелил, чтобы проект был запущен, – сказал Саакашвили, обращаясь к журналистам после отставки. – Я просто хочу спросить: сколько можно лгать и мошенничать?».

Находясь в Украине, Саакашвили, тем не менее, продолжал принимать участие в грузинской политике. Он, в частности, по-прежнему является председателем своей политической партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Саакашвили ушел с поста президента Грузии в 2013 году, а затем покинул страну. В 2014 году ему предъявили обвинения в злоупотреблении властью в должности главы государства и пригрозили арестом в случае его возвращения в республику.

Но Саакашвили продолжал комментировать в грузинских СМИ происходящие в политической жизни страны события, и даже пообещал – или пригрозил – вернуться в Грузию после октябрьских выборов. В течение нескольких дней перед выборами он агитировал за ЕНД из Украины через свой видео-канал. «Между нами море, – сказал он, стоя у украинского берега Черного моря. – Но мое сердце бьется в унисон с вашими, считая … дни и секунды до нашей победы … Через три дня я пересеку море … Увидимся в победоносной Грузии!».

Эти его действия в последние дни до голосования, возможно, стоили ЕНД победы на выборах. Партия пришла к финишу второй, сильно отстав от врага Саакашвили – партии «Грузинская мечта». Некоторые из высокопоставленных членов ЕНД начали публично заявлять, что партии нужен новый лидер.

Но ЕНД сложно будет обойтись без Саакашвили, сказал Майкл Сесайр (Michael Cecire), вашингтонский аналитик по Кавказу и сотрудник Института внешнеполитических исследований (Foreign Policy Research Institute). Саакашвили, по сообщениям, все еще частично контролирует партийные финансы, а прочие источники доходов ЕНД начали истощаться, добавил Сесайр, общаясь с EurasiaNet.org по электронной почте. «После смерти видного сторонника ЕНД Кахи Бендукидзе и постепенного истощения списка прочих местных спонсоров в Грузии, партия стала больше, а не меньше, зависеть от Саакашвили с финансовой точки зрения».

Также Саакашвили сохранил значительное влияние среди членов ЕНД. «Еще одним осложнением является то, что многие высокопоставленные члены ЕНД хранят личную верность Саакашвили, т.к. так или иначе обязаны ему, – отметил Сесайр. – По этой причине Саакашвили, даже если он станет обузой с политической точки зрения, не удастся полностью отодвинуть в сторону, пока в ЕНД не будут произведены более фундаментальные изменения. Но они тоже могут ввергнуть ЕНД в долгий период политической неопределенности».

По словам Гутброда, Саакашвили, скорее всего, продолжит работать в Украине. «Сейчас для Саакашвили в Украине сформировались благоприятные условия, которых в Грузии нет, – сказал он EurasiaNet.org. – Поэтому, по всей видимости, пока он будет концентрировать внимание на Украине. Если он захочет принять активное участие в жизни Грузии, он сможет это сделать и через год, но если он сейчас переберется в Тбилиси, то прямого обратного пути в Киев уже не будет».

Саакашвили пытался «усидеть на двух стульях», работая в Украине, но принимая активное участие в событиях в Грузии, сказал Корнелий Какачия, директор Грузинского института политики. Теперь, судя по всему, он на некоторое время сконцентрируется на Украине. «Я думаю, что после [октябрьских парламентских] выборов он понял, что в грузинской политике ему ничего не светит в течение следующих четырех лет» до следующих выборов, сказал Какачия в разговоре с EurasiaNet.org. На его взгляд, также возможно, что Саакашвили предложит свой реформаторский и антироссийский опыт другому постсоветскому государству. «По всей видимости, он считает, что ему отведена роль в постсоветской политике, – сказал Какачия, сравнив Саакашвили «с постсоветским Че Геварой, только правого толка».

Куда бы ни направил теперь свои стопы Саакашвили, критика в адрес Порошенко ему аукнется, считает специализирующийся на Грузии аналитик Линкольн Митчел (Lincoln Mitchell). «Нападая на своего начальника и покровителя, Саакашвили создает впечатление, что его цель – это не борьба с коррупцией и противодействие Путину, а продвижение собственных карьерных интересов», – написал Митчел.