Узбекистан и Таджикистан осторожно приступают к решению проблемы Рогунской ГЭС

Президент Таджикистана, демонстрируя, что не чурается принять личное участие в осуществлении крупных проектов, в начале ноября сел за руль бульдозера, чтобы собственноручно возобновить работы по строительству самой высокой дамбы на планете. (Фото: Пресс-служба президента Таджикистана)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Президент Таджикистана, демонстрируя, что не чурается принять личное участие в осуществлении крупных проектов, в начале ноября сел за руль бульдозера, чтобы собственноручно возобновить работы по строительству самой высокой дамбы на планете.

Данный пиар-ход должен был показать Эмомали Рахмона как человека действия. Но также это действо стало очередным шагом в процессе строительства Рогунской ГЭС – проекта, способного, в случае завершения, решить проблемы с нехваткой электричества в Таджикистан и даже превратить страну в чистого экспортера электроэнергии.

Раньше в ответ на подобные действия Рахмона незамедлительно последовала бы раздраженная реакция из Узбекистана, расположенного ниже по течению от дамбы. Но теперь ситуация изменилась и, к удивлению многих аналитиков, Ташкент хранит взвешенное молчание.

«Я сам поражаюсь, почему Ташкент молчит! Ведь перекрытие русла Вахша – это угроза сельскому хозяйству, одной из главных отраслей узбекской экономики», – отметил политолог и экономист из Узбекистана Анвар Назиров.

Спад накала в двусторонних отношениях связывают с кончиной узбекского президента Ислама Каримова и приходом к власти Шавката Мирзиёева в качестве и.о. главы государства. Но подобная невозмутимость нехарактерна даже для Мирзиёева.

«Похоже, что отношения между странами улучшились, хотя ситуация пока не вполне ясная. В бытность премьер-министром Мирзиёев был ярым противником дамбы и частенько вступал в словесные перепалки с [бывшим премьер-министром Таджикистана Акилом] Акиловым и Рахмоном», – отметил Филиппо Менга (Filippo Menga), исследователь при Университете Манчестера.

Вместо того чтобы выразить протест по поводу начала строительства Рогунской ГЭС, Узбекистан выступил с инициативой возобновления с 2017 года прямых рейсов между Ташкентом и Душанбе, что положит конец действовавшему четверть века запрету. Все это произошло через несколько недель после визита в Душанбе узбекского министра иностранных дел Абдулазиза Комилова, где он встретился с Рахмоном.

Стоит отметить, что, на данном этапе, даже если бы Узбекистан и хотел выразить протест и сохранить бескомпромиссную позицию в отношении дамбы, у Ташкента практически не было бы законных путей противодействия строительству Рогунской ГЭС.

«Фундаментальной основой международного права является то, что когда страна предпринимает какие-либо действия, они должны быть обоснованными и справедливыми, и не причинять серьезного ущерба, – сказал EurasiaNet.org Аарон Вулф (Aaron Wolf), преподаватель географии в Университете штата Орегон. – В случае соблюдения этих условий, страна ниже по течению реки практически ничего не может сделать. … Нет водной полиции или сил ООН, способных вмешаться в ситуацию».

При СССР решения о водопользовании в Центральной Азии принимались в Москве в рамках пятилетних планов развития экономики. Ближе к концу советского периода даже были созданы специальные комиссии для решения вопросов водопользования.

На заре независимости центральноазиатские республики предприняли ряд шагов по координации водопользования в попытке сохранить правила, действовавшие еще при СССР. В частности, в 1992 году эти государства договорились об учреждении Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии, которая должна была заменить существовавшие при Союзе структуры. Но из-за расхождения интересов стран региона эта и прочие инициативы по борьбе с усыханием Аральского моря закончились практически ничем. Основной проблемой было то, что богатые водными запасами, но не обладающие значительными энергетическими ресурсами Таджикистан и Кыргызстан не могли больше рассчитывать на поставки энергоносителей и электричества из стран вроде Узбекистана в обмен на воду, что мешало договориться о распределении водных ресурсов.

Планам строительства Рогунской ГЭС уже десятилетия. Традиционной позицией Ташкента было то, что осуществление данного проекта сопряжено с рисками для критически важного для Узбекистана сельскохозяйственного сектора, в особенности хлопководства. Риски эти устранены не были, и узбекские фермеры обеспокоены началом работ по возведению дамбы.

«Перекрытие русла реки Вахш может привести к дефициту воды не только в Узбекистане, но и в Казахстане и Туркменистане. Придется им договориться о лимитировании сбрасываемой воды. Но весь вопрос в том, на чьих условиях договорятся. Мы фермеры посмотрим, когда придет весна. Если не будем получать достаточно воды, то придется сокращать хлопковые посевы», – сказал Мелибой Мадаминов, фермер из Ферганской области, выращивающий хлопок, пшеницу и овощи.

Профессор Вулф из Университета штата Орегон считает, что опасения по поводу невозможности достижения взаимовыгодного соглашения необоснованны. «Если рассматривать устойчивое развитие в пределах бассейна, дамбы в верховьях имеют смысл. Они могут помочь продлить сезон выращивания сельхозкультур в нижнем течении и увеличить поступающие в реки объемы воды в засушливый период. Они могут оказаться полезными, особенно в нынешний период климатических изменений, характеризующийся потерей снега [на вершинах]. Во многих бассейнах необходимо развивать инфраструктуру по хранению воды», – сказал он EurasiaNet.org.

Если Узбекистан откажется от традиционной для него негативной позиции по отношению к Рогунской ГЭС, то ему придется подумать над тем, как обернуть данный проект себе на пользу.

«На данном этапе я бы задался целым рядом вопросов. Какими механизмами может воспользоваться Узбекистан для обеспечения своих водных нужд? Необходимо будет договориться о режиме стока. Возможно даже о совместном управлении или совместном финансировании дамбы», – добавил Вулф.

Со своей стороны Таджикистан проявляет осторожность, чтобы не раздражать соседа.

По словам Салини Импреджило, итальянского подрядчика, нанятого для координации строительства рогунской дамбы, проводящиеся сейчас работы не должны повлиять на водные потоки.

«Отведение реки Вахш … будет осуществляться путем слияния двух отводных каналов в горной местности, чтобы основание дамбы оставалось сухим. Это очень сложная задача, осуществление которой, по причине мощности потока воды в реке, возможно только в зимний период, когда горы покрыты снегом и уровень воды в реке низок», – отмечается на сайте подрядчика.

Таджикские власти также предупредили местные СМИ отказаться от освещения Рогунской ГЭС без предварительного согласования с государственным новостным агентством. Источники в правительстве сообщили EurasiaNet.org, что это было сделано во избежание публикации материалов, способных помешать процессу восстановления отношений с Узбекистаном.

Но сложным техническим проблемам, связанным со строительством и эксплуатацией Рогунской ГЭС, еще только предстоит найти решение. Это при условии, что Таджикистану вообще удастся изыскать значительные средства, необходимые для завершения данного проекта.

«Таджикистан может принять решение постепенно наполнять водохранилище зимой, что практически никак не повлияет на Узбекистан, – сказал Менга из Университета Манчестера. – Но необходимость генерировать большие объемы электроэнергии может побудить республику активизировать процесс, забирая больше воды из Вахша, что может сказаться на объемах воды на территориях вниз по течению и привести к обострению противостояния».