Туркменистан: Очереди за едой в «Эру величия и счастья»

Мясник на одном из рынков Ашгабата. Туркменистан недавно с неимоверной пышностью и помпой отпраздновал 25-летие независимости, в то время как многие семьи с трудом справляются с ростом цен. (Фото: Дэвид Триллинг)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Туркменистан недавно с неимоверной пышностью и помпой отпраздновал 25-летие независимости, в то время как многие семьи с трудом справляются с ростом цен.

В зависящем от экспорта энергоносителей Туркменистане падение цен на них привело к резкому экономическом спаду. В результате дефицитными стали даже самые простые потребительские товары. Пустеющие полки магазинов испытывают терпение многострадального туркменского народа и ставят под сомнение провозглашенную правительством «Эру величия и счастья».

Нехватка иностранной валюты также привела к росту черного курса до 8 манатов за доллар. Официальный курс составляет 3,5 маната.

В этой связи в Ашгабате растут цены даже на те немногие товары, что еще имеются в продаже, включая все импортные товары. Исключение составляют хлеб, молочные продукты и некоторые виды круп.

Сообщения о дефиците продуктов питания, включая масло и сахар, начали появляться еще в середине октября. В некоторых государственных магазинах все еще появляется хлопковое масло «Ахал», популярное по причине своей дешевизны (3,4 маната за литр), но продают его в лучшем случае по две бутылки в руки. Поставки масла осуществляются ежедневно, но оно быстро распродается.

Некоторые магазины, включая турецкий супермаркет «Импаш» и популярный белорусский продуктовый магазин, славятся тем, что часто предлагают дефицитные товары, но и цены там выше. Например, «Импаш» предлагает оливковое масло по астрономической цене в 40 манатов за литр. Но даже эти предприятия торговли стали испытывать трудности с поставками.

Особо тяжелая ситуация создалась с сахаром, который практически невозможно достать по установленной государством цене в 3,2 маната за килограмм. В магазины этот продукт поступает лишь спорадически и в малых количествах, и его тут же раскупают. Сахар также продается по лимиту (не более 1 килограмма в руки).

В результате, как и в советские времена, сразу появились спекулянты. Некоторые магазины, которым удается достать сахар, продают его по цене в 10 манатов за килограмм. Также некоторые торговые точки начали использовать необычные маркетинговые приемы, вроде продажи сахара только тем покупателям, кто также приобретет газированные напитки или соки, являющиеся непозволительной роскошью для менее обеспеченных жителей страны.

Базирующийся за границей независимый новостной сайт «Хроники Туркменистана» сообщил 4 ноября, что взлетели и цены на выращиваемые в стране морковь, лук и яблоки.

Кроме того, в последние несколько недель особенно дефицитной стала курятина (продающаяся по цене в 14 манатов за килограмм), в особенности куриные окорочка (8 манатов за килограмм). Когда эти товары появляются в магазинах, их тоже продают по лимиту.

Также в государственных магазинах наметился дефицит бобов, госцена на которые установлена в размере 6-7 манатов за килограмм. Но их можно достать на рынке, правда, уже по цене в 10 манатов.

Нехватка товаров в магазинах усугубляется панической скупкой гражданами товаров. Не зная, чего ожидать от властей, люди сметают с полок все, что позволяют средства и обстоятельства.

«Люди сами создают ажиотаж. Они скупают все, что могут, и в больших количествах, в связи с чем мы и сталкиваемся с дефицитом», – сказала София, продавец в одном из магазинов Ашгабата.

Категорически отказываясь признавать наличие каких-либо проблем, власти продолжают утверждать, что объемы производства в Туркменистане неизменно растут. На состоявшемся 4 ноября заседании правительства заместитель премьер-министра Башиммырат Ходжамаммедов заявил, что за первые 10 месяцев текущего года производство выросло на 3,4% по сравнению с тем же периодов 2015 года. По его словам, рост в сельскохозяйственном секторе составил 11,3%.

Тем не менее, президент Гурбангулы Бердымухамедов, похоже, не склонен полностью игнорировать сложившуюся ситуацию. Видимо ощущая рост недовольства среди населения, туркменский лидер на вышеупомянутом заседании кабинета дал чиновникам указание «обеспечить изобилие продуктов питания». За несколько дней до этого – 1 ноября – Бердымухамедов провел переговоры в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых, судя по всему, затрагивался и вопрос восстановления торговли.

Пока не вполне ясно, о чем договорились главы двух стран, но после возвращения Бердымухамедова в магазинах Ашгабата внезапно появилось российское подсолнечное масло, правда, по относительно высокой цене в 8 манатов за 900-миллилитровую бутылку. Примерно в то же время начали стихать резкие скачки на черном рынке иностранной валюты.

Склонность Бердымухамедова пропагандировать здоровый образ жизни поставила в тяжелое положение живущих в стране курильщиков. Им доставалось от главы государства еще до возникновения дефицита. Но до последнего времени в небольшом количестве магазинов в туркменской столице еще можно было свободно купить сигареты, хотя и по завышенным ценам. Однако после выступления президента 2 ноября на заседании Государственного совета безопасности по поводу торговли сигаретами ситуация изменилась.

«Занимающиеся этим бизнесом наносят вред не только себе, но и авторитету нашего здорового общества. Поэтому эти торговцы достойны лишь нашего презрения, и им не место среди нас», – приводит его слова издание «Нейтральный Туркменистан».

Государственные СМИ любят приводить данные ВОЗ, согласно которым якобы только 8% жителей Туркменистана курят табак, что является самым низким уровнем в мире. Но если судить по очередям в магазинах, где до недавнего времени продавались сигареты, данные ВОЗ могут показаться ошибочными. Иногда в таких местах собирались толпы в сотни человек (причем не только мужчин, но и молодых и пожилых женщин) и, по сообщениям, происходили драки.