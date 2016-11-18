Турция добивается «перезагрузки» с Узбекистаном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту Анкары перед визитами в Пакистан и Узбекистан. Эрдоган, в частности, сказал журналистам, что хочет «открыть новую страницу в отношениях с нашими узбекскими братьями». (Фото: Пресс-служба президента Турции)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 ноября прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом, целью которого является улучшение отношений с Ташкентом.

По плану, визит должен начаться с посещения в Самарканде могилы усопшего узбекского лидера Ислама Каримова. Но внимание обозревателей будет в основном приковано к его встрече с исполняющим обязанности президента Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в рамках которой, по сообщениям СМИ, будут обсуждаться региональные и международные вопросы.

За период после распада СССР отношения между Узбекистаном и Турцией пережили периоды как близкой дружбы, так и откровенной враждебности.

Начиналось все очень хорошо.

Турция была первой страной, признавшей независимость Узбекистана 16 декабря 1991 года. Через четыре дня после этого Каримов стал первым лидером независимого центральноазиатского государства, посетившим Анкару. «Моя страна пойдет турецким путем, – сказал тогда Каримов. – Мы выбрали этот путь, и мы с него не свернем».

Ташкент таким образом хотел успокоить многих, в том числе на Западе, твердо отвергнув исламизм и декларировав приверженность светской модели развития и построению рыночной экономики.

В начале марта 1992 года между двумя странами были формально установлены дипломатические отношения, и Турция открыла свое посольство в Ташкенте.

Молодое узбекское государство тогда считало Турцию дружественной и близкой по языку и культуре страной. Тургут Озал, занимавший пост президента Турции в 1989-1993 гг., был ярым поборником единства тюркских наций.

В течение первого года независимости Узбекистана Турция предоставила своему новому союзнику 2 млн тонн пшеницы и трехлетнюю ссуду на $590 млн. К середине 1990-х годов турецкие инвестиции в узбекскую экономику достигли $1 млрд.

В начале 1993 года Узбекистан объявил о намерении отправить сотни своих граждан на учебу в турецкие вузы. Практически в каждой области Узбекистана открылись узбекско-турецкие лицеи, где был огромный конкурс на поступление.

Но в том же году отношения стали портиться, т.к. Турция начала покровительствовать оппонентам Каримова. Одним из них был Мухаммад Салих, поэт и лидер политической партии «Эрк», осмелившийся бросить вызов Каримову на президентских выборах в 1991 году и баллотировавшийся на националистской и пантюркистской платформе. Бежав из Узбекистана, Салих получил статус беженца в Норвегии, но позже перебрался в Турцию, где и проживает по сей день. Все это вызвало возмущение Ташкента.

Каримов потребовал выдачи Салиха и другого узбекского оппозиционного лидера, Абдурахмана Полата, но Турция проигнорировала его требования.

Каримов постепенно стал тяготиться попытками Турции оказывать влияние не только на Узбекистан, но и прочие государства Центральной Азии.

Отношения еще более испортились, когда Узбекистан начал закручивать гайки в отношении школ, функционировавших под эгидой организации живущего в США турецкого религиозного деятеля Фетхуллы Гюлена, чьи сторонники разозлили узбекские власти своей проповеднической деятельностью и попытками убеждать девочек носить головные платки. В сентябре 2000 года все гюленовские школы в Узбекистане были объявлены вне закона и закрыты.

До последнего времени турецкие лидеры терпимо относились к образовательным инициативам гюленовского движения. Но затем Эрдоган обвинил Гюлена в организации провалившейся в июле этого года попытки государственного переворота в Турции, и теперь Анкару и Ташкент объединяет крайне отрицательное отношение к этому богослову.

Хотя политические контакты пошли на спад, турецкий бизнес в Узбекистане остался. Ислам Каримов в последний раз был в Турции в 1999 году, а Эрдоган в последний раз приезжал в Ташкент в 2003 году. В феврале 2014 года лидеры двух стран встретились во время открытия Олимпиады в Сочи. Тогда появилась информация о скором визите Эрдогана в Ташкент, но он так и не состоялся.

Следующая волна антитурецких действий последовала в конце 2011 года, когда закрыли сеть супермаркетов «Туркуаз» в Ташкенте. В феврале 2012 года по первому каналу узбекского телевидения показали программу «Преступление и наказание», где речь шла о турецких бизнесменах, осужденных и депортированных из страны за ряд экономических преступлений. Их обвинили в уклонении от налогов и организации в подвале одного из супермаркетов швейного цеха без регистрации и документов. Имущество сети «Туркуаз» было изъято властями.

В том же году городские власти Ташкента переименовали одну из центральных улиц города, носившую имя первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Сразу же после связанных с турецким супермаркетом событий власти также сняли с эфира популярный турецкий сериал «Невестка», транслировавшийся в прайм-тайме по узбекскому телевидению. Письма и звонки возмущенных поклонников сериала в администрацию телеканала не дали никаких результатов.

В августе 2013 года узбекские власти пошли еще дальше, и прекратили в республике трансляцию российского телеканала «Домашний» из-за шедшего на нем популярного в Узбекистане турецкого сериала «Великолепный век».

Также Узбекистан отказался войти в Международную организацию тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между тюркскими нациями.

Но все это не прервало экономические связи между двумя государствами, хотя их состояние и не назовешь идеальным. По данным посольства Турции в Узбекистане, торговый оборот между странами в 2015 году составил $1,2 млрд. В центральноазиатской республике функционируют 450 турецких компаний, ежегодно экспортирующих продукцию на $300 млн и обеспечивающих работой 50 тыс человек.

Как сообщил сайт «Спутник», на пресс-конференции в аэропорту Анкары перед визитами в Пакистан и Узбекистан Эрдоган, в частности, сказал журналистам, что хочет «открыть новую страницу в отношениях с нашими узбекскими братьями».

По мнению узбекского политолога и экономиста Анвара Назирова, Узбекистану прежде всего нужно вступить в ТЮРКСОЙ, так как это даст стране политические и экономические выгоды.

«Турция – это 18-я экономика мира, и имеет хороший инвестиционный потенциал для узбекской экономики. Также пора восстановить показ турецких телеканалов, … что привело бы к снижению зависимости от российских телеканалов», – сказал он EurasiaNet.org.

Интерес к восстановлению экономических связей проявляют обе стороны. Прямые инвестиции в экономику Турции в первом полугодии текущего года, т.е. еще до попытки переворота, обвалились на 50%, что еще более подорвало доверие к экономике этой страны. На фоне растущего недовольства Запада непрекращающимися репрессиями Анкары в отношении целых слоев турецкой оппозиции даже начались разговоры о введении санкций.

Узбекистан часто хвастает значительным ростом ВВП, но высокий уровень безработицы, слабеющая национальная валюта и плохой инвестиционный климат говорят о другом. После смерти Каримова Ташкент развернул дипломатическую кампанию по восстановлению отношений с ближайшими соседями, а теперь эта кампания, судя по всему, распространится и на Турцию.

Узбекский историк Максим Матназаров считает, что визит Эрдогана поможет восстановить отношения между двумя странами.

«Эпоха Каримов канула в прошлое. Шавкат Мирзиёев – прагматичный лидер, и у него есть все шансы открыть новую страницу узбекско-турецких отношениях. Реджепу Тайипу Эрдогану удалось восстановить отношения с Россией, а значит, он сможет эту миссию повторить и в Узбекистане», – отметил историк.