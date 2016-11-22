Таджикистан: День президента как признак культа личности

Жители Хатлонской области Таджикистана 18 ноября «со всей искренностью приветствуют Основателя мира и единства, Лидера нации, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона». (Фото: Пресс-служба президента Таджикистана)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. 16 ноября чиновники всех уровней разразились потоками заранее отрепетированных знаков почтения по отношению к президенту Эмомали Рахмону, поднявшемуся в свое время с мелкой должности начальника колхоза до поста главы государства. Возглавив правительство Таджикистана в начале 1990-х годов, он на протяжении последующих двух десятилетий постепенно концентрировал в своих руках все больше власти.

В публичных проявлениях восхищения президентом в Таджикистане нет ничего нового, но за последний год эта тенденция значительно усилилась. На протяжении всего Дня президента государственное новостное агентство «Ховар» и прочие государственные СМИ печатали статьи о Рахмоне. В одной прямо говорилось, что День президента предназначен для демонстрации почтения лично Рахмону, а не просто президенту, нынешнему или будущему.

«Дело в том, что 24 года назад, 16 ноября 1992 года, во дворце «Касри Арбоб» в Худжанде началась 16-я сессия Верховного Совета Таджикистана, где Эмомали Рахмон был избран председателем Верховного Совета страны (Главой государства). Именно в этот день в стране был восстановлен конституционный строй и положен конец анархии и двоевластию», – написал директор ИА «Ховар» Саидали Сиддик.

Заседание Верховного Совета тогда проходило в Худжанде по причине того, что столица государства, Душанбе, находилась под контролем вооруженной оппозиции.

МВД республики в честь Дня президента прекратило на время печатать на своем сайте сводки преступлений и опубликовало несколько панегириков Рахмону, а также, помимо прочего, объявило конкурс на лучшее стихотворение о главе государства. «Участники должны знать стихотворение наизусть и выступить с ним перед жюри в рамках мероприятия, которое начнется 16 ноября в 13:00», – говорилось в объявлении министерства.

Конкурс прошел во всех городах страны. Правда, судя по всему, ни одному сотруднику правоохранительных служб не удалось одержать победу, и все призы присудили школьникам. В целом наград удостоились 120 участников конкурса.

Махмадсаид Убайдуллоев, верный соратник Рахмона и мэр Душанбе, занимающий эту должность на протяжении уже 22 лет, приказал работникам городской администрации развесить по всему городу портреты президента с девизом «Наш Президент, наш Лидер». Столица и так не страдала от недостатка огромных изображений Рахмона, но теперь их стало намного больше.

К празднику режиссер Ермахмад Аралев снял двухсерийный документальный фильм о Рахмоне под названием «Судьбоносный человек». Лента транслировалась по всем государственным каналам 15 и 16 ноября.

Фильм является компиляцией рассказов соратников Рахмона и известных чиновников, а также хроники событий гражданской войны в Таджикистане в 1990-х годах. Согласно отполированной официальной версии событий, Рахмон лично положил конец конфликту, хотя в действительности столкновения усилились после его прихода к власти и закончились лишь в 1997 году, унеся сначала десятки тысяч жизней.

К участию в празднике активно привлекались школьники. Убайдуллоев велел провести художественный конкурс под названием «Президент глазами детей». Для детей также организовали уроки, посвященные Рахмону и его книжным работам, включая 20 книг о традициях, истории, языке и текущих событиях в стране. Последняя его книга «Язык нации – существование нации» была опубликована в апреле этого года.

Также в школах, музеях и Национальной библиотеке были организованы выставки книг Рахмона. Кроме того, провели ряд посвященных президенту конкурсов рисунка и фотографии.

В Хатлонской области на юге Таджикистана школьников на автобусах возили в школу №7 в Дангаринском районе и ПТУ в городе Сарбанд, где учился Рахмон.

На военных базах солдаты и офицеры собрались на праздничные мероприятия под девизом «Верность Президенту – верность Отчизне».

День Президента – не первый праздник, учрежденный для прославления деятельности Рахмона. Например, в этом году 29 сентября – дата первого выступления Эмомали Рахмона с трибуны ООН 23 года назад – было объявлено Днем дипломата.

Порой в мифологии о президенте нет ничего, кроме мифов. В октябре парламент одобрил законодательную поправку, присвоив президенту официальный титул «Основатель мира и национального единства Таджикистана». Ведущие телепрограмм теперь обязаны зачитывать эту длинную приставку при каждом упоминании имени Рахмона. При этом часто приходится неуклюже обходить тот факт, что во главе государства во время обретения им независимости стоял коммунистический босс Рахмон Набиев.

В попытке подвести под линию правительства научную основу, глава отделения политологии Академии наук Таджикистана Рустам Хайдаров в интервью «Ховар» сравнил Рахмона с первым президентом США Джорджем Вашингтоном. По словам Хайдарова, институт президентства по-настоящему сформировался после прихода Рахмона к власти.

«После обретения нашей страной независимости началась гражданская война. В столь сложной ситуации только президентская система управления государством могла спасти нас от войны, и Эмомали Рахмону тогда удалось выбрать правильный политический путь», – заявил Хайдаров.

Он добавил, что учреждение Дня президента в Таджикистане перекликается с традицией в Соединенных Штатах, где в феврале также отмечается День президента.

Однако, в отличие от Таджикистана, в США этот праздник был учрежден в честь дня рождения президента Вашингтона через 80 лет после его смерти.

Также в отличие от Вашингтона, Рахмон стремится остаться у власти пожизненно. В результате прошедшего в мае референдума Рахмон теперь может выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах неограниченное количество раз. А Вашингтон отказался баллотироваться на третий срок, хотя юридически ему тогда ничего не мешало это сделать.

Файзинисо Вохидова, юрист и эксперт их Худжанда, считает, что культ личности Рахмона формируется по инициативе его приближённых и соратников в правительстве. Но, по ее мнению, все это прославление и превознесение не приведет ни к чему хорошему.

«Последствия культа личности в истории мы не раз видели, – сказала она. – В СССР при Брежневе все награды он присваивал сам себе. Уже на его груди не было места, куда вещать ордена и медали. Вся сладкая жизнь, бесплатное образование, бесплатная медицина, пособия, утопические идеи о построении коммунизма – все в один миг рухнуло. Позже стало известно, что экономика была дырявая, и вся эта показуха оплачивалась за счет взятых в долг средств».