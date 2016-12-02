Узбекистан: Новые выборы, старые правила

Агитационный баннер в Ташкенте, призывающий голосовать за Шавката Мирзиёева, победа которого на намеченных на 4 декабря президентских выборах представляется предопределенной. (Фото: EurasiaNet)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Из четырех кандидатов в президенты на предстоящих в Узбекистане 4 декабря выборах значение имеет только один – и.о. президента РУ Шавкат Мирзиёев. Тем не менее, предвыборная кампания в этот раз была несколько необычной в том смысле, что кроме основного кандидата заметными были и прочие претенденты, чтобы создать видимость демократической конкуренции.

Хотя власти страны не демонстрируют намерений кардинально реформировать политическую систему страны, они вовсю пытаются создать видимость перемен.

С момента обретения Узбекистаном независимости в 1991 году выборы в советском стиле были нормой. За четверть века правления ныне усопшего лидера Ислама Каримова голосование в стране проводилось четырежды, и Каримов неизменно получал свыше 90% голосов избирателей.

На нынешних выборах баллотируются четыре кандидата: Шавкат Мирзиёев от Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП), Нариман Умаров от Социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость»), Сарвар Отамуратов от Демократической партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») и Хатамжон Кетмонов от Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ).

Мирзиеёва, пользующегося преимуществами административного ресурса, активно рекламируют государственные СМИ, и про него даже сняли весьма льстивый документальный фильм. Его победа на выборах представляется предопределенной.

Но, тем не менее, предвыборная кампания не обошлась без определенных новшеств.

Миссия наблюдателей от ОБСЕ назвала предвыборную агитацию «умеренно заметной». Конкуренты и.о. президента имеют возможность обращаться к народу, что было невозможно при Каримове.

«Каждому кандидату предоставили 642 баннера по всей стране, а также они обладают одинаковым доступом к 36 электронным экранам для предвыборной агитации», – отмечается в опубликованном 24 ноября отчете Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Новостные программы на узбекских телеканалах начинаются с репортажей о предвыборной кампании. При Каримове все было по-другому: формальные оппоненты всегда оставались в тени и СМИ особо не утруждали себя их агитацией. Умаров и Кетмонов участвовали в предыдущих выборах, состоявшихся в 2015 году, но ни один из них не набрал больше 3% голосов.

«Поэтому сейчас достигшие консенсуса друг с другом политические элиты Узбекистана пытаются провести формально альтернативные выборы, заявляют о важности дальнейшего развития парламентаризма в стране, либерализации экономики и судебно-правовой системы и даже появления в стране подконтрольной оппозиции. Элемент популизма в этом есть, но главная цель таких деклараций – укрепить легитимность пока еще неокрепшей посткаримовской политической системы», – сказала EurasiaNet.org Галия Ибрагимова, консультант российского ПИР-Центра политических исследований.

Несмотря на заявления о переменах, старые привычки дают о себе знать. Высокопоставленный работник одной государственной газеты сообщил EurasiaNet.org, что несколько десятков иностранных журналистов получили аккредитацию для освещения выборов, но власти будут пристально следить за их действиями.

«Были сформированы группы из редакторов или заместителей редакторов, а также переводчиков и водителей, для сопровождения каждого из иностранных журналистов, – сообщил EurasiaNet.org этот источник. По его словам, аккредитованных журналистов будут встречать у трапа самолета и не выпускать из виду на протяжении всего визита.

Учитывая предрешенность победы Мирзиёева, платформы его формальных конкурентов не особо важны, за исключением того, что они очерчивают рамки открытых властями для обсуждения вопросов.

Кетмонов, называемый в народе «дежурным» кандидатом, является обычным объектом шуток, частично по причине того, что его фамилия созвучна с названием рабочего инструмента для обработки земли, и это вызывает ассоциации с тем, что власти тоже используют его в качестве инструмента.

Основной акцент в своей кампании Кетмонов, которому сейчас 47 лет, делает на социальной защите, в особенности положении людей с ограниченными возможностями. Он предлагает создать специализированные предприятия для людей с ограниченными возможностями. В случае избрания президентом страны он также обещает добиться достойных зарплат для рабочих.

Отамуратов, социолог, родившийся в 1973 году, делает акцент на национальном возрождении и укреплении национального самосознания. Он выступает за повсеместное использование государственного языка на основе латинской графики.

Умаров, самый старший по возрасту среди кандидатов, которому сейчас 64 года, обещает доступное высшее образование талантливой молодежи. В случае избрания он намерен пересмотреть систему квот при поступлении в вузы, повысить качество отбора и упростить систему признания дипломов иностранных вузов. Умаров считает, что основные вузы сконцентрированы в Ташкенте, и выступает за перевод некоторых из них в регионы.

Программа Мирзиёева, естественно, самая насыщенная и детальная. Основные положения сводятся к защите бизнеса и привлечению иностранных инвестиций. Мирзиёев обещает вдвое увеличить ВВП к 2030 году и довести долю промышленности в экономике до 40%. Он анонсировал запуск 657 инвестиционных проектов на сумму $40 млрд в течение пяти лет. Благодаря этому планируется увеличить объемы текстильного производства в три раза, а фармацевтического – в 2,5 раза.

Также серьезное место в программе Мирзиёева занимают проект строительства 15 тысяч домов для малообеспеченных семей в 2017 году и двукратное снижение размера первичного взноса для получения ипотечного кредита. Всего Мирзиёев хочет построить в течение ближайших трех лет 50 тыс квартир в многоэтажных домам в крупных городах страны.

Но, несмотря на некоторые новшества, Мирзиёев явно позиционирует себя в качестве сторонника продолжения нынешнего курса.

«Шавкат Мирзиёев, как самый опытный политик и практик в сфере государственного управления, хорошо понимает, что стабильность и развитие социальной сферы являются главной основой существования Узбекистана, – сказал EurasiaNet.org специалист по истории ЦА Максим Матназаров. – От этого зависит и мир в Центральной Азии. Поэтому акцент в предвыборной программе сделан именно на этих двух составляющих».