Украина: Мнение граждан о своем государстве через 25 лет после обретения независимости

Точка зрения автора статьи может не совпадать с мнением редакции EurasiaNet.
НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. 1 декабря 2016 года исполнилось 25 лет со дня всеукраинского референдума о независимости. Тогда гражданам Украинской ССР предложили поддержать или отклонить Акт о провозглашении независимости от 24 августа 1991 года. В референдуме приняло участие более 84% граждан, имевших право голоса. За проголосовали 90,32%, против – 7,58%. Большинство во всех регионах, включая Крым, поддержало провозглашение независимости (см. результаты по регионах в Википедии).
Однако, как однажды заметил французский историк и философ Эрнест Ренан, нация существует как ежедневный плебисцит. Причем такое молчаливое голосование происходит одновременно в отношении вопросов прошлого, проблем настоящего и надежд будущего. Это справедливо и в отношении украинцев, мнение которых о своем новом государстве, своем месте в нем и его месте в мире менялось довольно часто и в определенные исторические моменты – драматично.
Об этом свидетельствуют результаты социологических исследований и опросов, которые начали проводиться еще накануне референдума и в последующие годы самыми авторитетными и, пожалуй, независимыми социологическими службами Украины: Киевским международным институтом социологии, Фондом «Демократические инициативы», Центром Разумкова и Институтом социологии Национальной академии наук Украины.
Начнем с того, что на протяжении 25 лет отношение граждан Украины к независимости менялось в зависимости от внутреннеполитической ситуации, особенно от результатов президентских и парламентских выборов.
Если посмотреть на динамику поддержки независимости взрослым населением (КМИС 1991-2011), то можно увидеть, как в ходе избирательных кампаний (1994, 1998, 1999, 2002, 2004, 2006, 2007, 2009) количество сторонников суверенитета уменьшалось. А в периоды относительного затишья уровень поддержки независимости опять начинал расти. Причем эти колебания настроений в основном не зависели от экономической ситуации: лишь в 1992-1994 годах, когда Украина переживала период гиперинфляции, произошло заметное падение готовности граждан вновь проголосовать на референдуме за независимость. Но даже в 1994 году этот показатель не опустился ниже 56% среди всех опрошенных.
С другой стороны, как утверждает один из авторов многогодового исследования Валерий Хмелько, агрессивное поведение России всегда вызывало подъем патриотизма в Украине. Так было в 2003 году, когда РФ угрожала отобрать у Украины крохотный остров Коса Тузла в Керченском проливе, в 2008 году – во время Российско-грузинской войны, и в 2014 году, после аннексии Крыма и интервенции на Донбассе.
Третьим важным фактором, после политики и экономики, определяющим отношение украинцев к независимости, стала гражданская самоидентификация. Так, по данным другого постоянного социологического мониторинга, проводимого Институтом социологии НАН Украины, за время независимости укрепилась гражданская идентичность украинцев: в головах произошел кардинальный разрыв с советским прошлым. Если в 1992 году «гражданами» уже несуществующего СССР себя считали 12,7%, то в 2015 – всего лишь 3,9%. Для сравнения, гражданами Украины в 1992 году называли себя 45,6% отвечающих, а в 2015 – уже 57,3% (больше было только в начале войны с Россией в 2014 году – 64,4%). К слову, самые низкие результаты пришлись на годы глубокой экономической депрессии: в 2000 году всего 41% украинцев считали себя гражданами Украины.
С другой стороны, результаты социологических опросов показывают, что гражданство (как лояльность стране или государству) жители разных регионов понимают по-разному. Вторжение России показало, что большинство граждан ценит независимость не на словах, а на деле, пусть и с разной готовностью идти на крайние жертвы.
Это, например, видно по исследованию Центра Разумкова, проведенному в декабре 2015 года. Отвечая на вопрос «Готовы ли Вы защищать свою страну?», вариант «защищать с оружием в руках» выбрали 24% респондентов в западных регионах, 20% – в центре страны, 17% – в южных областях, 13% – в восточных, и всего 9% – на Донбассе. Принять участие в волонтерской работе в условиях внешней агрессии согласились 41% жителей на западе Украины, 33% – в центре, 23 – на юге, но 28% – в восточных областях, и 31% – на Донбассе. Не готовыми защищать свою страну оказались 18% опрошенных в западных областях, 26% – в центральных, 32% – в южных, 45% – в восточных, и 42% – на Донбассе.
Похожая картина с распределением готовности граждан жертвовать своим экономическим благосостоянием ради повышения уровня экономической независимости страны. На западе (46%) и в центре (37%) страны согласных идти на такие жертвы относительно больше, чем несогласных. А вот на юге и востоке доминирует количество несогласных терпеть нужду ради страны, причем в восточных регионах оно достигает 53%.
С другой стороны, жителей разных регионов Украины объединило понимание смысла патриотизма, то есть поступков и поведения, которые определяют, является человек патриотом Украины или нет. Так, одинаково важным для настоящего патриота своей страны украинцы со всех уголков страны считают: «желание воспитывать в свои детях любовь к Украине», «заботиться о стабильном благосостоянии своей семьи», «знание истории и культуры Украины», «работу на благо Украины», «стремление к равенству всех национальностей», «придерживаться украинских традиций в повседневной жизни». Причем отношение к трем последним позициям максимально близко у жителей западных областей и Донбасса.
Что же касается региональных отличий, то для жителей западных регионов «знание украинского языка» как атрибут патриотизма важнее, чем для соотечественников из восточных и южных областей, включая Донбасс. С другой стороны, по данным опроса КМИС и «Деминициатив» в августе 2016 года, 58,5% респондентов из восточных областей и 46,2% из южных согласились с утверждением, что главным языком преподавания в школах должен быть украинский, а против были 21,1% и 25,4% соответственно. Между тем, на Донбассе к такой идее относятся с настороженностью: за – только 14,21%, против – 36%, и почти 50% не смогли определиться с ответом.
В целом можно сказать, что за последние два с половиной года, когда Украина переживает сильное внешнее давление и даже потерю отдельных территорий, общество нашло в себе силы не подавлять и не заострять существующие внутренние противоречия. Наоборот, люди стали больше задумываться, в чем настоящий смысл существования государства и его институтов, искать не только причины, но и пути выхода из кризисных ситуаций. В 2016 году 49% граждан были уверены в том, что Украина все еще не стала по-настоящему независимой. Однако, несмотря на трудности, большинство граждан осторожно верят в то, что Украине по силам преодолеть существующие проблемы в отдаленной перспективе. При этом, количество таких реалистов в западных областях равняется такому же количеству на юге (46,7% и 46,3% соответственно), а доля ответивших утвердительно в центре страны почти такая же, как и на востоке (52,1% и 55,2% соответственно). И хотя того прежнего энтузиазма, который сопровождал голосование на референдуме 25 лет назад, уже нет, ему на смену пришла твердая, даже упрямая, решительность достигнуть настоящей независимости.
Точка зрения автора статьи может не совпадать с мнением редакции EurasiaNet.