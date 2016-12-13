Приднестровье: Коррекция курса

Предвыборный баннер, призывающий голосовать за спикера Верховного совета Приднестровья Вадима Красносельского. (Фото: Марианна Присяжнюк)

Комментарий

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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. В воскресенье 11 декабря в Приднестровье прошли президентские выборы. По данным Центральной избирательной комиссии, победил спикер Верховного совета Вадим Красносельский, за которого проголосовало более 62% избирателей. Данный выбор, вероятнее всего, приведет к коррекции курса Приднестровья назад к исключительной связи с Россией, ставя под вопрос судьбу первых скромных шагов к легализации статуса этой самопровозглашенной республики.

Отколовшаяся от Молдовы Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), непризнанная территория с фактическими признаками государства, появилась на фоне распада СССР в 1991 году. В 2006 году в Приднестровье провели референдум о независимости и дальнейшем присоединении к Российской Федерации. Однако пока признание ПМР получила только от подобных себе самопровозглашенных непризнанных образований – Республики Абхазия, Нагорно-Карабахской Республики и Республики Южная Осетия, которые неформально поддерживаются Россией.

На пост главы ПМР претендовало шесть человек. Лидировали в гонке действующий президент Евгений Шевчук, в конечном итоге получивший на выборах 27% голосов, и спикер местного Верховного совета Вадим Красносельский, за которого проголосовало 62% избирателей. В распоряжении Шевчука были структуры исполнительной власти, спецслужбы и государственная пропаганда, а за Красносельским – парламентское большинство и крупная торгово-промышленная группа «Шериф». Программа у всех кандидатов была похожая – тесные отношения с Россией и широкие социальные дотации.

«Шериф» является тотальным монополистом в Приднестровье. Компания контролирует в ПМР большинство производств и владеет практически всеми основными предприятиями бытового обслуживания, включая супермаркеты, ключевого оператора телефонной связи, заправки, автосалоны, и даже стадион.

Шевчук, осознавая серьезность позиции Красносельского, шел под предвыборными лозунгами «Государство или монополия?» и «Единственный выбор – Шевчук!», отождествляя себя с государством и бросая вызов «Шерифу».

Красносельский был щедр на предвыборные обещания: бесплатная медицина, бесплатный транспорт для пенсионеров, всевозможные льготы и выплаты, жесткая политика в отношении преступности, дешевые квартиры и так далее.

Значительную часть бюджета Приднестровья составляют прямые дотации из России, за счет которых и предполагается оплачивать предвыборные посулы. Но российские дотации, конечно, не бесплатны. Основная цена – это продвижение политики, которая важна России. Красносельский, похоже, готов придерживаться линии России.

Повторимся, Приднестровье сильно зависит от российских дотаций. Так, в 2012 году финансовые вливания из РФ составили 800 млн долларов США. Правда в 2013 году эта цифра значительно сократилась до 200 млн долларов (данных на 2014 и 2015 гг. нет). К тому же Приднестровье не оплачивает поставки газа из России, задолженность за который достигает уже нескольких миллиардов долларов. Хотя приднестровцы думают, что газ для них бесплатный, все цифры подсчитываются и «записываются в блокнотик», а долг вешается на Молдову.

Шевчук, в свою очередь, похоже, хотел сесть на два стула – и российскую линию выдержать, и выйти на более широкое пространство. В 2014 году, на фоне экономического кризиса в России и обвала рубля, Приднестровье увидело пустые полки в сетях магазинов «Шериф». В это же время на местный рынок вышла сеть магазинов «Фуршет» из Украины с богатым ассортиментом, и ПМР также стала увеличиваться импорт других товаров из Украины. Кроме того, был разрешен экспорт в Евросоюз по молдавским документам. Такого рода политика создавала трудности для Кремля в плане продвижения его интересов в сфере отношений с ЕС, НАТО, Молдовой и Украиной. Также эта политика напрямую бросала вызов монополии «Шерифа».

Во время парламентских выборов в 2015 году Шевчук уже не располагал поддержкой российских патронов, и его партия «Возрождение» с треском проиграла партии «Обновление», финансировавшейся «Шерифом».

Между тем, Кремль не заявлял напрямую о поддержке конкретного кандидата в этой «президентской гонке», так как кто бы ни победил, общий пророссийский курс был бы сохранен.

Избирательные участки в день выборов начали работу в 6 утра. Место голосования можно было определить по праздничной музыке, популярной в Советском Союзе. На одном из участков включили песни Аллы Пугачевой и поставили буфет с пирожками. На этот праздник пришли в основном пожилые избиратели, а молодых людей было очень мало.

У дверей избирательных участков и в их помещениях дежурила милиция, что создавало несколько устрашающую обстановку, даже на фоне веселой музыки. В городе мы также неоднократно встречали военных, которые группами из трех человек патрулировали главные улицы Тирасполя.

Общий принцип транспарентности на выборах здесь понимают по-своему: никакой съемки проводить нельзя. После попытки снять на видео процесс голосования, что приветствуется международными нормами, нас, журналистов, задержала милиция. Около полутора часов мы под присмотром милиционеров находились в отдельном кабинете на одном из избирательных участков. Затем нас доставили для дальнейшего разбирательства в городское отделение милиции, откуда нас забрал сотрудник Комитета государственной безопасности (КГБ) на воспитательную беседу на тему правил пребывания на территории ПМР и политических убеждений журналистов.

В КГБ интересовались отношением к непризнанной республике, настаивали на местной аккредитации и посоветовали «вести себя хорошо», иначе въезд на территорию ПМР будет ограничен. Аккредитацию, полученную в Молдове и Украине, местные власти принимаю через раз, в зависимости, когда и что более угодно. Перед тем как нас отпустить, сотрудник КГБ еще раз посоветовал «вести себя нормально», иначе они (в ПМР – ред.) «очень расстроятся».

Такое отношение показывает, что Приднестровье сохраняет курс на закрытость и ограничение свободы слова. Предположительно, спецслужбы намерено ограничивают публичность избирательного процесса. Однако, в КГБ, желая таким образом что-то от нас скрыть, наоборот, во всей красе показали, как работает в Приднестровье государственная машина.