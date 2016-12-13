Кыргызстан: Поправки к конституции продавили с помощью студентов

Женщина голосует на референдуме 12 декабря. Избиратели в Кыргызстане поддержали поправки к конституции, расширяющие полномочия премьер-министра и определяющие брак как союз между мужчиной и женщиной. (Фото: Анна Лелик)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Избиратели в Кыргызстане поддержали поправки к конституции, расширяющие полномочия премьер-министра и определяющие брак как союз между мужчиной и женщиной.

Критики утверждают, что данная конституционная реформа поможет правящей элите удержаться у власти после окончания первого и последнего президентского срока главы государства Алмазбека Атамбаева. Между тем, по словам сторонников, поправки к конституции расширят поддержку конституционного процесса среди сельских и традиционных общин. А власти заявляют, что данный шаг упрочит стабильность государства.

Согласно данным ЦИК, в референдуме 12 декабря приняли участие 42% избирателей или 2,8 млн человек, 79,6% из которых одобрили поправки к конституции. Хотя явка в 42% является низкой по центральноазиатским меркам, она все же значительно превышает планку в 30%, необходимую для признания плебисцита состоявшимся.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова назвала референдум – прошедший одновременно с выборами в местные кенеши в 22 городах и 389 селениях по всей стране – триумфом прозрачности и демократии. «Мы приложили все усилия для честных выборов и свободного голосования. Мы свели на нет возможность фальсификации итогов голосования», – сказала она.

По предварительным данным, почти треть голосовавших составляли молодые люди до 30 лет, что вызывает подозрения по поводу того, что преподаватели могли заставить студентов вузов принять участие в референдуме, чтобы повысить показатели.

Правозащитный активист Рита Карасартова, принимавшая участие в референдуме в качестве наблюдателя, опубликовала на своей странице в Facebook фотографии больших групп молодых людей, которых вели на избирательный участок вблизи Кыргызской государственной медицинской академии. По ее словам, наблюдатели отметили, что работники вузов присутствовали во многих избирательных пунктах и следили за тем, как голосовали студентов.

Многие молодые люди на избирательных участках не могли ответить на вопросы журналистов о сути поправок, за которые они голосовали. Между тем, хотя на референдум было выставлено значительное число поправок, варианты ответов на бюллетенях ограничивались выбором между «да» и «нет», а содержание предлагаемых поправок не включалось.

Безразличие общества к конституционной реформе блестяще отражено в сюжете кыргызской службы РС/РСЕ, проведшей опрос среди населения перед референдумом. Большинство опрошенных заявили, что намерены принять участие в голосовании, хотя плохо понимают суть предлагаемых поправок.

Не обошлось на референдуме и без технических проблем. В Кыргызстане в 2015 году была введена практика биометрической регистрации для участия в голосовании, благодаря которой на избирательных участках личность избирателей определяется по отпечаткам пальцев. Активисты гражданского общества тогда скептически отнеслись к данному нововведению, выразив опасения, что власти не смогут обеспечить безопасность личных данных избирателей. Но состоявшиеся в прошлом году парламентские выборы удостоились всяческих похвал со стороны международных наблюдателей.

Однако на референдуме все прошло не так гладко. В редакции новостных изданий поступило множество жалоб от граждан, заявлявших, что не смогли проголосовать из-за неполадок со считывателями отпечатков пальцев. По данным занимающегося мониторингом выборов объединения «Таза шайлоо», если после десяти попыток личность человека определить не удавалось, ему отказывали в возможности принять участие в голосовании. Иногда на ремонт оборудования уходило несколько часов, и голосовать оставались только наиболее терпеливые граждане, а остальные уходили домой.

Также, по сообщениям, возникли значительные проблемы со списками избирателей. Многие сталкивались с тем, что их нет в списках, хотя они голосовали на тех же участках в прошлом году. Иногда голосующие обнаруживали, что по их адресу зарегистрированы некие незнакомые им люди. Кроме того, некоторые пожаловались в ЦИК, что не смогли проголосовать, т.к. значились в системе как уже проголосовавшие.

Пока неясно, каких масштабов достигали подобные проблемы и будет ли инициировано расследование по этому поводу. Глава Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев заявил в день голосования, что многие сообщения о технических проблемах были слухами, целью которых являлся подрыв доверия электората к результатам референдума.

Не больше обеспокоенности высказал и президент Алмазбек Атамбаев. «Это машины. С ними неизбежно случаются неполадки. Что вы предлагаете, вернуться к старой системе? Машины лучше. Они ломаются, и приходится ждать час-другой, пока их починят, но зато голосование проходит честно», – сказал глава государства журналистам.

На референдуме присутствовали наблюдатели из дружественных постсоветских организаций, как обычно заявивших, что голосование прошло без нарушений. Представители БДИПЧ ОБСЕ не смогли приехать, сославшись на отсутствие средств.

На муниципальных выборах большинство голосов в крупных городах и селениях получила ассоциирующаяся с президентом Атамбаевым Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК). Исключением стал город Чолпон-Ата в Иссык-Кульской области, где одержала победу местная партия «Табылга».

На этих выборах также, возможно, сыграл роль административный ресурс. Студент Кыргызской государственной медицинской академии Ильяр Илахунов сообщил EurasiaNet.org, что преподаватели склоняли его к голосованию за СДПК, но он отказался, т.к. является активистом конкурирующей с СДПК партии.

Доминирование правящей партии особенно сильно ощущалось в Бишкеке, где четыре из пяти прошедших в городской совет партий являлись сторонниками нынешних властей страны. Четвертым крупнейшим объединением была партия «Мекеним Кыргызстан», которую некоторые политические обозреватели связывают с именем близкого помощника и бывшего водителя президента Икрамжана Илмиянова.

Единственной не проправительственной политической партией, прошедшей в городской кенеш, была «Онугуу-Прогресс», пришедшая к финишу третьей благодаря поддержке со стороны партии «Ата-Мекен», также выступающей против Атамбаева.