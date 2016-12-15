Казахстан: Раны Жанаозена затянулись, но осталось ощущение несправедливости

Сейчас обстановка в Жанаозене более жизнерадостная. Власти выполнили обещание вложить значительные средства в развитие города. В Жанаозене открылись новые объекты досуга и отдыха, школы и сады. Дома вдоль центральной улицы перекрасили в радужные цвета, а некоторые даже украсили стенными росписями. Появившаяся на площади Ынтымак, эпицентре беспорядков пять лет назад, огромная надпись «Я люблю Жанаозен» стала популярным фоном для селфи. (Фото: Джоанна Лиллис)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Нефтяники были шокированы, узнав, что городская администрация собирается провести праздничные мероприятия всего в нескольких метрах от места многомесячной забастовки, при помощи которой они пытались добиться повышения зарплат. Дело было 16 декабря 2011 года, и власти города Жанаозен на западе Казахстана намеревались, не обращая внимания на бастующих, шумно отпраздновать очередной День независимости.

Организаторы праздничных мероприятий установили на сцене большие акустические колонки. Посчитав это провокацией, группы разозленных людей прорвали полицейское оцепление, забрались на сцену, опрокинули колонки и вступили в пререкания с организаторами.

После месяцев мирного протеста напряжение на площади Ынтымак (Согласие) в центре Жанаозена достигло апогея. События развивались быстро, и вскоре полиция открыла огонь по демонстрантам. «Я хотела спрятаться за оградой, – сказала EurasiaNet.org Роза Тулетаева, отсидевшая срок в связи с теми событиями, указывая на низкую стену, окруженную деревьями. – Но это было бесполезно. Пули летели со всех сторон».

По официальным данным, в Жанаозене и соседнем Шетпе застрелили 16 человек. Еще один нефтяник умер от пыток после задержания полицией.

Версии развития событий разнятся. Астана отвергла призыв верховного комиссара ООН по правам человека провести международное расследование.

МВД настоятельно утверждает, что полицейские открыли огонь в целях самообороны, когда на них напала разъяренная толпа людей с ружьями и коктейлями Молотова. Но на удаленном ныне видео, снятом местным жителем, видно, как сотрудники стреляют убегающим демонстрантам в спину, а затем жестоко избивают одного из них, упавшего на землю после попадания пули.

«У нас не было оружия», – сказал Самат, получивший после событий условный срок и согласившийся пообщаться с EurasiaNet.org под вымышленным именем и на условиях анонимности.

«Я всегда в одной руке держала свод трудового законодательства, а в другой – конституцию. Они были моим оружием», – сказала Тулетаева, ставшая тогда известной среди нефтяников активисткой, выступавшей за права рабочих, начавших забастовку, чтобы добиться повышения зарплат и улучшения условий жизни и труда.

Тулетаева была одной из 34 осужденных после беспорядков жителей Жанаозена и Шетпе. Во время судебных процессов над ними неоднократно звучали обвинения в том, что признания выбивались при помощи пыток.

В конечном итоге 13 из них оказались за решеткой, включая Тулетаеву, приговоренную к семи годам заключения, которые после апелляции были сокращены до пяти лет. Также сроки получили пять сотрудников полиции низкого ранга, а еще одного полицейского посадили в связи со смертью заключенного от пыток.

Чтобы осознать всю важность событий в Жанаозене, необходимо взглянуть на общую политическую картину в стране.

Астана назвала беспорядки в Жанаозене частью заговора с целью свержения президента Нурсултана Назарбаева, организованного из-за рубежа беглым банкиром Мухтаром Аблязовым. Казахстан долго, но безуспешно, пытается добиться экстрадиции этого человека, а тот отрицает свою причастность к кровавым событиям 2011 года. На прошлой неделе суд во Франции отклонил прошение об экстрадиции Аблязова в Россию, где ему грозят обвинения в хищениях. Суд объяснил свое решение тем, что Аблязова пытаются «заполучить по политическим мотивам», а Россия действует в интересах Казахстана.

После событий в Жанаозене гнев властей обрушился также на Владимира Козлова, живущего в Алматы оппозиционного лидера, приговоренного к семи с половиной годам тюрьмы по обвинениям в попытке свержения конституционного строя. Козлов настаивает на своей невиновности. Во время суда над ним посольство США выразило обеспокоенность в связи с «очевидным использованием уголовной системы с целью заставить оппозиционные голоса замолчать».

Обкатанная властями на Аблязове и Козлове система очернения в СМИ теперь используется и в отношении других лиц. Например, отговоркой правительства по поводу причины прошедших весной земельных протестов стало заявление о том, что они якобы были прелюдией к захвату власти бизнесменом Тохтаром Тулешовым. В прошлом месяце Тулешова приговорили к 21 году тюремного заключения, а активисты гражданского общества Макс Бокаев и Талгат Аян получили по пять лет за соучастие в якобы имевшем место заговоре.

Некоторые из принимавших участие в забастовке нефтяников высмеяли заявление о том, что Аблязов и Козлов (которого в августе досрочно выпустили из тюрьмы) были зачинщиками беспорядков в Жанаозене. «Я даже не знаю этих людей, – сказала Тулетаева, пожимая плечами. – Возможно, кому-то это было нужно, но рабочий человек – не овца. Почему обязательно ему кто-то должен говорить, что делать?».

Власти ищут «козлов отпущения … и повесили все на Аблязова, – сказал Самат. – Это был трудовой конфликт, никакой политики не было. Рабочих не устраивали зарплаты, а также условия жизни и работы».

Как и многие уволенные в 2011 году после вердикта суда о незаконности забастовки, Самат теперь работает в государственной компании «Бургылау жумыстары баскармасы», учрежденной специально для трудоустройства таких рабочих. Тулетаева, которой сейчас 52 года, после досрочного освобождения в 2014 году устроилась туда же.

Опрошенные EurasiaNet.org рабочие компании в целом довольны своими зарплатами, составляющими около 300 тыс тенге ($900), что вдвое больше, чем в среднем по Казахстану.

Работники этой и прочих государственных компаний не продемонстрировали никакого желания присоединиться к забастовке, объявленной в одной частной компании этой осенью. Власти быстро пошли навстречу бастующим и уладили конфликт.

Согласно опубликованному недавно докладу международной правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч», власти по-прежнему придерживаются политики кнута и пряника в подобных вопросах, прибегая к мерам в виде запугивания и слежки для разрешения трудовых конфликтов и ограничивая деятельность профсоюзов.

Сейчас обстановка в Жанаозене более жизнерадостная. Власти выполнили обещание вложить значительные средства в развитие города. В Жанаозене открылись новые объекты досуга и отдыха, школы и сады. Дома вдоль центральной улицы перекрасили в радужные цвета, а некоторые даже украсили стенными росписями. Появившаяся на площади Ынтымак, эпицентре беспорядков пять лет назад, огромная надпись «Я люблю Жанаозен» стала популярным фоном для селфи.

Город старается забыть о прошлом и жить дальше. То же самое пытается сделать и Тулетаева. Она настаивает на своей невиновности, но философски относится к времени, проведенному в за решеткой. «Это ничто по сравнению с Гуантанамо. Нас там всю жизнь не держали», – сказала она.

Но некоторые из участников тех событий не столь великодушны. Нурлибеку Нургалиеву попавшая в челюсть пуля необратимо повредила сухожилия на лице. «Когда началась стрельба, я стоял на площади, и в меня попала пуля, – поделился он воспоминаниями. – Она угодила мне в подбородок и застряла глубоко в челюсти».

Но Нургалиева больше расстраивает не увечье, а ощущение несправедливости. Нефтяники «не брались за оружие», сказал он, и именно они были пострадавшей стороной, их «пытали и избивали».