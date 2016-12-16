Узбекистан: О чем говорит смещение Рустама Азимова с поста министра финансов?

Рокировки в правительстве, возможно, предвещают закат карьеры Рустама Азимова, а может его приняли в новую команду и используют для нейтрализации обструкционистов из числа старой гвардии Каримова. (Фото: Sputnik Узбекистан/Алексей Дружинин).

Заметка из блога EurasiaNet «Чойхона»

НОВОСТИ / БЛОГИ. Человека, еще недавно считавшегося возможным преемником покойного главы Узбекистана Ислама Каримова, выдавили с поста министра финансов, что указывает на сокращение его влияния при новом режиме. Но, возможно, все не так просто.

Рустам Азимов сохранит свое кресло заместителя премьер-министра, но в министерстве финансов его заменит другой аппаратчик-долгожитель Батыр Ходжаев.

По данным источников в правительстве, указ президента о смещении Азимова и назначении нового человека был подписан 15 декабря.

Ходжаев ранее занимал должности заместителя министра экономики и председателя частного «Ипотека-банка». Согласно информации из опубликованной в Интернете биографии, в 2006-2009 годах он был министром экономики Узбекистана, а затем и заместителем премьер-министра, но потом в 2011 году понижен до замминистра экономики.

Азимов занимал должность министра финансов с 2005 года. Он пока сохранит свой пост заместителя премьер-министра по макроэкономическому развитию, структурным реформам, иностранным инвестициям, образованию и науке.

Когда в конце августа поползли слухи о смерти Каримова, обозреватели начали лихорадочно гадать, кто станет преемником узбекского лидера. Тогда в качестве возможных кандидатов назывались Рустам Азимов и Шавкат Мирзиёев. Верх в борьбе за самое высокое кресло в стране одержал Мирзиёев, инаугурация которого в качестве президента Узбекистана состоялась 14 декабря.

Выбор между Мирзиёевым и Азимовым обычно представлялся как выбор между дружественным России сторонником жесткой политики и реформистом-технократом, желающим наладить отношения с более широким кругом экономических партнеров. Если бы подобное описание ситуации было правильным, передел власти после смерти Каримова должен был быть жестоким и безапелляционным, где победители получили бы все, а проигравшие – ничего. Но реальность, судя по всему, оказалась менее односложной.

В среде работников узбекских СМИ сейчас ходят слухи, что Азимов вскоре возглавит Центральный банк РУ вместо занимавшего эту должность с 1993 года 66-летнего Файзуллы Милладжанова.

Уроженец Самарканда Милладжанов был одним из самых давних и наиболее надежных соратников Каримова. Его оппоненты давно обвиняют его в махинациях на черном рынке валюты.

Мирзиёев назвал радикальную реформу рынка иностранной валюты одним из своих приоритетов. Это довольно амбициозная цель, и если он действительно намерен плотно заняться этим вопросом, то с самого наживет много врагов. Сейчас узбекский сум является неконвертируемой валютой, что дает значительное влияние игрокам черного рынка, от которых зависит деловое сообщество страны.

Если Азимову действительно поручат задачу борьбы с черным рынком валюты, что это, возможно, будет означать не закат его звезды, а, наоборот, то, что ему дали важное задание нейтрализовать обструкционистов из числа старой гвардии Каримова.

Но выйдет ли Азимов живым и невредимым из этой борьбы?

О Каримове всегда говорили, что он блестяще умеет стравить между собой различные лагеря в своем окружении. Мирзиёев, судя по всему, усвоил по опыту своего предшественника, что лучший способом избавиться от соперников – это не изгонять их из своего окружения, а стравить с другими потенциальными соперниками.

Перемены в Узбекистане, по всей видимости, действительно грядут, но суть их, похоже, тонко отражает афоризм из романа «Леопард» Джузеппе Томази ди Лампедуза: «Всё должно измениться, чтобы всё осталось по-старому».