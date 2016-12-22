Узбекистан: Власти нацелились на развитие туристического сектора

Ичан-Кала, исторический центр Хивы, является одной из самых популярных достопримечательностей Узбекистана. Эта центральноазиатская республика богата уникальными историческими и культурными объектами, но туристический сектор приносит гораздо меньше прибыли, чем мог бы. (Фото: Азиатский банк развития. Источник: Flickr.com. Дополнительная информация о фотографии здесь).

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Дмитрий Дагбаев и его жена Ирина из российского Улан-Удэ объездили практически всю Европу и насладились прекрасными пляжами стран Азии. Затем супруги решили поехать в Узбекистан, что они и сделали в марте этого года.

«Я с женой часто путешествую, и на этот раз решили поехать в Узбекистан, чтобы посмотреть Самарканд и Бухару», – рассказал Дмитрий.

Но по прибытии в аэропорт Ташкента Дагбаевы поняли, что совершили ошибку. «Первое впечатление было не слишком хорошим: в аэропорту выяснилось, что нужно декларировать все, что у тебя есть – и деньги, и телефон, – посетовал Дмитрий в разговоре с EurasiaNet.org. – Процедура заняла 30 минут, но все равно слишком много контроля».

Но они еще легко отделались.

Многие рассказывают, что у них отбирали деньги и вещи, а также подвергали длительным допросам и запугиваниям. А иногда случайно совершившие ошибку туристы и вовсе оказывались за решеткой, например, за то, что при них находили обезболивающие препараты, содержащие кодеин, входящий в Узбекистане в список запрещенных веществ.

Таких неприятных примеров в Узбекистан не счесть, и часто проблемы начинаются прямо на границе.

Понимая наличие системных проблем, новоизбранный президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о реформировании туристической отрасли. Глава государства намерен сделать туризм стратегическим сектором экономики страны. Самым заметным нововведением стала отмена виз для граждан ряда стран с апреля будущего года.

Цель превратить Узбекистан в магнит для туристов не столь уж нереалистична. Страна богата уникальными историческими и культурными объектами.

«Самарканд, Хива, Бухара и Ферганская долина являются одними из самых блистательных жемчужин Шелкового пути, – сказал историк Питер Франкопан (Peter Frankopan), автор опубликованной в 2015 году книги «Шелковые дороги: Новая история мира». – Узбекистан очень притягателен, и при условии продолжения инвестиций в инфраструктуру – дороги, транспорт, гостиницы, рестораны – следующее десятилетие может стать весьма радужным. Многое зависит от того, как в стране будут поддерживать этот рост».

Кроме хорошо известных туристических объектов в последнее время гости все чаще отправляются и в Каракалпакстан, чтобы увидеть кладбище кораблей на высохшем дне Аральского моря и шедевры русского авангарда 1930-х годов в Нукусском музее.

Тем не менее, туристический сектор приносит гораздо меньше прибыли, чем мог бы.

По оценке лондонского Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), вклад туризма в ВВП Узбекистана в 2015 году составил всего 3,2%. WTTC прогнозирует, что в денежном выражении туристическая отрасль будет расти до 2026 года, но в процентном соотношении к другим отраслям ее вклад в ВВП останется на нынешнем уровне в примерно 3%. Также по данным WTTC, в 2015 году сфера туризма прямо или косвенно создала 439 тыс рабочих мест, что составляет 2,8% от общего числа трудящихся граждан республики.

Многие посчитали визовые послабления очень хорошим началом.

Последовав примеру соседнего Кыргызстана, Узбекистан с 1 апреля отменит визы для граждан 15 стран, в том числе Австрии, Австралии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Швейцарии, Финляндии, Сингапура, Южной Кореи и Японии. Также не нужны будут визы достигшим возраста 55 лет гражданам 12 других государств, включая Бельгию, Индонезию, КНР, Малайзию, США, Францию, Вьетнам, Израиль, Польшу, Венгрию, Португалию и Чехию. Теперь желающим увидеть достопримечательности Узбекистана туристам из этих стран достаточно будет заплатить в аэропорту прилета пошлину в $50.

Некоторых туроператоров удивляет установленный возрастной ценз.

«Большинство приезжающих к нам иностранных туристов в возрасте от 50 до 60 лет. Это пенсионный возраст, видимо, проверять их не обязательно. Может быть, поэтому определили этот возраст», – сказал EurasiaNet.org Азиз Нишанов, менеджер по продажам ташкентской туристической компании «Сарбон Тур».

Но для развития туризма предстоит преодолеть еще целый ряд трудностей.

Сардор Яхъяев, руководитель одного из туристических агентств Самарканда, отметил, что поездки в Узбекистан предлагают многие зарубежные фирмы, но цены на них кусаются, прежде всего, из-за дорогого перелета. По мнению Яхъяева, стоимость турпакетов необходимо снизить.

«Туристы из Франции, Великобритании, Бельгии и Германии жалуются, что билеты узбекской авиакомпании очень дорогие. Необходимо улучшить инфраструктуру Самарканда и Бухары: дороги ужасные, а еще туристам нужны чистые туалеты. Но, самое главное, без постоянного обеспечения газом и электричеством туризм немыслим», – сказал он EurasiaNet.org.

Яхъяев привел пример, когда в прошлом году группа туристов из Германии и Франции была очень недовольна тем, что в их гостинице в Самарканде в течение двух дней девять раз отключали свет. Яхъяеву тогда пришлось выплатить своим партнерам в Европе штраф в размере $2 тыс.

Стив Хёрманс (Steve Hermans), основатель блога для путешественников «Караванистан», согласился с этой точкой зрения и отметил, что в стране действительно мало маленьких и недорогих гостиниц и хостелей. «Самым больным вопросом является проживание. Для велосипедистов не созданы достаточные условия … в маленьких городах. В Ферганской долине почти нет бюджетного жилья», – сказал он.

Узбекистан, основой туристической отрасли которого являются исторические и культурные памятники, отличается от Кыргызстана и Таджикистана, привлекающих хайкеров и любителей приключений. Поэтому Узбекистан больше привлекает людей более старшего возраста и со средствами. Но соответствующие условия для таких более элитных клиентов пока не созданы.

«Люди, у которых есть деньги, но мало времени, и которые хотят остановиться в приличном месте, также сталкиваются с проблемой [нехватки гостиничных мест]. В Самарканде и Бухаре уже тяжело найти что-нибудь приличное, – добавил Хёрманс. – Приходится бронировать номера за много времени вперед, т.к. на пике сезона ничего не найдешь. Если поток приезжающих увеличится, то очень остро встанет вопрос о необходимости строительства новых гостиниц, что не должно стать проблемой для узбекистанцев, т.к. они очень любят строить».

Узбекский экономист Юлий Юсупов, принявший участие в разработке нескольких проектов по развитию туризма в Узбекистане, считает, что также необходимо обратить внимание на развитие смежных секторов, особенно индустрии развлечений.

«Туристам быстро приедается стандартный набор нашего исторического туризма – так называемые четыре «М» – минареты, мечети, мавзолеи и медресе. Они хотят вечером отдохнуть в красивых ресторанах, потанцевать, посмотреть представления, поиграть в боулинг. К сожалению, сопутствующая инфраструктура и индустрия развлечений в Узбекистане, мягко говоря, не на высоте», – сказал он EurasiaNet.org.

Но для решения всех этих проблем необходимо будет исправить проблемы, касающиеся инвестиционного климата в целом, состояние которого усугубляется коррупцией и высокой забюрократизированностью. По словам Юсупова, следующим шагом должно стать ослабление государственного регулирования в туристическом секторе.

Именно такие задачи ставятся перед созданным по указу Мирзиёева на базе национальной компании «Узбектуризм» новым Государственным комитетом по развитию туризма. На новую структуру возложены функции по лицензированию туроператорской деятельности и гостиничных услуг, продвижению туристического продукта и подготовке кадров в сфере туристической индустрии.

Подготовка специалистов, судя по всему, должна стать одним из приоритетов. Сотрудник пресс-службы комитета по имени Дильмурод затруднился назвать точное число туристов, посетивших Узбекистан в 2015 и текущем году. «Вам лучше сослаться на данные в Интернете, а «Узбектуризм» такую статистику не ведет», – сказал он.