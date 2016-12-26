Таджикистан: Холода привели к энергетическому кризису

Нурекская ГЭС, главный источник электроэнергии в Таджикистане. Холода вызвали перегрузку ветхой системы электроснабжения республики и привели к сильнейшему за последние годы энергетическому кризису. (Фото: Азиатский банк развития. Источник: Flickr.com. Дополнительная информация о фотографии здесь).

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Когда в ноябре в Таджикистане выпал первый снег, многие удивились, особенно ответственные за систему электроснабжения.

За последние два года жители республики привыкли к необычно коротким зимам, что, похоже, убаюкало власти, которые теперь оказались неготовыми к холодам. Ноябрьские холода вызвали перегрузку ветхой системы электроснабжения республики и привели к сильнейшему за последние годы энергетическому кризису.

В ноябре стрелка термометра падала до уровня нескольких градусов ниже нуля, что является необычным в стране, где люди иногда встречают Новый год в легкой, весенней одежде. Затем заморозки повторились 10 декабря.

Многие жители страны попытались включить электрические обогреватели, но подача электроэнергии в этом году оказалась особенно непостоянной. Как обычно, с октября начались веерные отключения, проводившиеся по всей стране, кроме Душанбе и части Горно-Бадахшанской автономной области, энергетические нужды которого обеспечиваются управляемой Фондом Ага Хана компанией Pamir Energy. В сельских районах электричество дают по пять часов в день: частью по утрам, и частью по вечерам.

Но этой зимой даже в Душанбе, где подача электричества обычно более устойчива, неожиданные скачки потребления привели к сбоям. Из-за нехватки электричества многие греются при помощи печек на дровах и угле, керосиновых ламп, бутылок с горячей водой или даже свечей.

Кризис заставляет соседей объединяться. Мавлюда Обидова, 45-летняя жительница Душанбе, живет с двумя детьми в квартире пятиэтажного дома, где постоянно отключают электричество. «У моих соседей, как и у меня, по 2-3 ребенка, – сказала она EurasiaNet.org. – Мы вынуждены помогать друг другу. Мы по очереди дежурим на кухне, кипятя воду и готовя суп. Некоторые соседи разливают всем суп из больших кастрюль, чтобы сэкономить время».

В Интернете появилось много теорий заговора относительно того, действительно ли к отключениям в Душанбе привело увеличение потребления электроэнергии. Некоторые задаются вопросом, а не сваливают ли власти на погоду последствия своей неспособности обеспечить производство достаточного количества электроэнергии.

Частично давние проблемы страны с электричеством объясняются натянутыми отношениями с соседним Узбекистаном. В 1990-е годы Узбекистан прекратил поставки электроэнергии в Таджикистан, а в 2009-2010 годах отрезал и поставки природного газа. Также в значительной мере нынешние трудности объясняются обветшанием построенной еще в советские времена инфраструктуры.

Группа душанбинцев создала в Facebook страницу под названием «Холод и тьма» для обсуждения отключений электричества и связанных с этим проблем. Члены группы надеются, что, привлекая внимание к этой проблеме, заставят власти принять меры. Но пока эффект оказался незначительным.

Мэр Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев отреагировал на ворчание в социальных сетях, заставив своих заместителей и глав всех четырех районов города находиться на связи 24 часа в сутки. Были опубликованы контактные телефоны глав отделов городской администрации. Правда, пытавшиеся дозвониться до них с жалобами жители сетуют, что никто не отвечает на звонки.

Некоторые из принятых мер отдают отчаянием.

В целях экономии Убайдуллоев приказал прекратить работу функционирующих на электричестве бань и пекарен.

Душанбинская ТЭЦ-2 подает горячую воду всего в 1,2 тыс домов. Но даже этим счастливчикам Убайдуллоев велел пользоваться горячей водой только для отопления, а не для «домашних нужд».

Во многих многоэтажных домах столицы отопительные радиаторы не работают. Жители часто отпиливают массивные металлические радиаторы и сдают их в пункты приема металлолома.

Также жители для отопления пользуются газовыми баллонами, но это рискованно. Мавлюда Обидова призналась, что в ее доме подобный баллон есть только у нее, но его использование является нарушением правил пожарной безопасности, за которое положен штраф в 600 сомони ($75).

Но не всех зима застала врасплох. Кое-кто готовился к отопительному сезону еще с лета.

По словам 30-летней Гульбахор Шариповой, ее семья недавно сделала ремонт в доме, но они не стали ремонтировать одну из комнат, т.к. там предполагалось установить дровяную печь.

«Дым все равно выходил бы наружу и перепачкал бы всю отделку, – сказала она. – Поэтому мы решили не трогать эту комнату. Мы установили там печь, и теперь вся семья из девяти человек собирается в этой комнате, готовя пищу и кипятя воду».

«Естественно, не очень гигиенично, что мы все толпимся в одной комнате, но другого выхода нет», – добавила она.

Масштабы проблем системы электроснабжения Таджикистана были наглядно продемонстрированы 28 октября, когда почти вся страна погрузилась во тьму после поломки на важнейшей для республики Нурекской ГЭС.

Власти продолжают надеяться, что все проблемы будут решены с окончанием строительства первой стадии Рогунской ГЭС.

На следующий день после поломки на Нурекской ГЭС президент Эмомали Рахмон лично возглавил возобновление строительных работ на Рогунской ГЭС, но когда она будет запущена, пока неизвестно.