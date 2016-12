Узбекистан на 2-м месте в списке горячих направлений для туризма в 2017 году

Если у туриста нет времени на турне по всему Шелковому пути, то поездка в Узбекистан позволит в «краткой версии» ознакомиться со всеми прелестями подобного путешествия. (Фото: Всемирный банк/Матлюба Мухамедова. Источник: Flickr.com. Дополнительная информация о фотографии здесь).

Заметка из блога EurasiaNet «В коконе»

НОВОСТИ / БЛОГИ. Узбекистан оказался на 2-м месте в списке горячих направлений для туризма в 2017 году, по версии издания Financial Times.

Рейтинг Financial Times был подготовлен на основе опроса лидеров туристической индустрии, включая владельцев и руководителей Wild Frontiers, KE Adventure Travel, Discover the World, Ampersand Travel, Oetker Collection, Red Savannah и Cazenove and Loyd.

«Наши клиенты все чаще отправляются в более долгие путешествия в уникальные места, и самым горячим направлением сейчас являются страны Шелкового пути, – сказал Джонни Билби, основатель туристической фирмы Wild Frontiers. По его словам, спрос на подобные туры подстегнули появившиеся в последнее время книги и телепрограммы о Шелковом пути, в том числе на каналах BBC и Discovery Channel.

По словам авторов рейтинга, если у клиентов нет времени на тур по всему Шелковому пути, то поездка в Узбекистан позволит в «краткой версии» ознакомиться со всеми прелестями подобного путешествия, включая мечети, мавзолеи, мозаику и минареты в древних городах Хива, Бухара и Самарканд.

В статье также отмечается, что раньше путешествия в Узбекистан омрачались сложностями с получением визы и проблемами на границе. Но теперь новоизбранный президент республики отменил с апреля 2017 года визы для граждан 15 стран, а также граждан еще 12 стран, достигших возраста 55 лет.

По предположению издания, возрастной лимит был установлен с целью привлечения в страну туристов из числа бэби-бумеров – людей, родившихся во время демографического бума после Второй мировой войны. Эта группа населения обладает значительными средствами, а Узбекистан ориентируется в основном на клиентов с деньгами.

По всей видимости, правительство Узбекистана определило развитие туризма в качестве приоритетного направления. Судя по предварительному интересу со стороны крупных турфирм, надежды узбекских властей могут оправдаться.

Также в список Financial Times попали Непал, Кения, Финляндия, Андаманские острова, Великобритания, Мадагаскар, Камбоджа и Новая Зеландия.

Financial Times является одним из крупнейших мировых изданий в сфере бизнеса, которое ежедневно читают около 2,3 млн человек. Большинство аудитории издания составляют управленцы, и свыше 70 процентов читателей являются работниками международных компаний, регулярно совершающими международные поездки.