Китай: Уйгуров заставляют сдавать паспорта полиции «на сохранение»

Вид на деловой район Урумчи, столицы Синьцзяна, с названиями улиц и магазинов на китайском и уйгурском языках. Уйгуры, которые стали в Синьцзяне этническим меньшинством, подвергаются дискриминации, включая языковые и религиозные ограничения, экономическую маргинализацию и ограничение свободы передвижения. (Фото: Азиатский банк развития. Источник: Flickr.com. Дополнительная информация о фотографии здесь).

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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Этнические уйгуры – народ, говорящий на языке тюркской группы и исповедующий ислам – давно сталкиваются в Китае с ограничениями, в основном в сфере свободы вероисповедания. А прошлой осенью власти ввели новые правила, ограничив их свободу передвижения. Теперь жители Синьцзяна, что на западе КНР, обязаны сдавать свои паспорта полиции «на сохранение».

Когда жителям провинции необходимо куда-либо поехать, им теперь приходится получать разрешение на возвращение своего паспорта, сообщает «Би-Би-Си». Иногда, по сообщениям, уйгурам отказывают в выдаче паспортов.

Уйгуров, которые теперь составляют около 45% населения Синьцзяна, также иногда заставляют проходить другие обременительные процедуры. Например, в июне полиция приказала жителям Йили при оформлении документов перед поездкой сдавать образцы ДНК. Также у жителей при этом брали образцы крови, снимали отпечатки пальцев, записывали голоса и делали 3D снимки.

Заставляя жителей Синьцзяна сдавать паспорта, китайские власти, видимо, надеются расширить свои возможности по слежению за передвижением уйгурских боевиков. Согласно циркулирующим в регионе неподтвержденным сообщениям, боевики, совершившие за последние несколько лет ряд нападений в Синьцзяне и других регионах Китая, ранее проходили подготовку в Пакистане и государствах Центральной Азии.

Последнее крупное нападение на китайской территории произошло в сентябре 2015 года, когда группа мужчин с ножами напала на отдыхавших рабочих угольной шахты, убив 45 рабочих и 5 полицейских. В 2014 году произошла целая серия нападений, включая произведенный смертником взрыв в Урумчи, унесший жизни как минимум 39 человек. Также имели место нападения с ножами на железнодорожных станциях в Гуанчжоу и Куньмине.

В августе произошел взрыв у китайского посольства в Бишкеке, в осуществлении которого подозревают уйгурских боевиков. Но официальное расследование пока не закончено.

Китайские власти обвиняют в организации этих актов насилия исламских боевиков и сепаратистов, которые, по словам чиновников, добиваются создания независимого государства (наподобие соседних центральноазиатских стран) под названием Восточный Туркестан или Уйгуристан.

Восточно-Туркестанская республика уже существовала дважды в 1931-1934 гг. и 1944-1949 гг., но затем Мао Цзэдун во главе Народно-освободительной армии Китая вернул Пекину контроль над регионом. В 1955 году Синьцзяну предоставили статус автономного района, частично чтобы задобрить тюркоязычное население территории.

Уйгурские националисты давно заявляют, что политика Пекина в отношении региона является дискриминационной и угрожает их самобытной культурной идентичности. Раньше ханьцы были в Синьцзяне меньшинством. Когда Мао Цзэдун пришел к власти 67 лет назад, мусульмане-уйгуры составляли 85% населения этого региона, а сейчас они стали этническим меньшинством вследствие наплыва ханьцев, которых уйгуры считают «нелегальными экономическими мигрантами».

Президент КНР Си Цзиньпин поддерживает переезд ханьцев в Синьцзян, а также переезд уйгуров в другие районы Китая.

Дискриминация, включая языковые и религиозные ограничения, а также экономическую маргинализацию, мешает уйгурам почувствовать себя полноценными гражданами Китая. Недавно студентам запретили поститься в месяц Рамадан, а также ввели запрет на религиозное образование для детей и ограничили получение образования на уйгурском языке. Кроме того, в городе Кашгар, являвшемся частью древнего Великого шелкового пути, снесли старые исторические районы ради постройки современных зданий, что разозлило местных жителей.

Все эти события способствуют радикализации некоторых уйгуров, подталкивая их к насилию, считают некоторые правозащитные группы.

Хотя на ситуацию влияет множество факторов, введенные в отношении уйгуров ограничения свободы передвижения, скорее всего, еще больше усилят их разочарование. Между тем маловероятно, что эти меры приведут к сдерживанию действий боевиков. Устойчивой стабильности в Синьцзяне удастся добиться только если будут устранены основные причины недовольства местного населения.