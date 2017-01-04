Внешнеторговый оборот стран ЕАЭС падает второй год подряд

Участники заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге 26 декабря 2016 года. (Фото: Пресс-служба президента РФ)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Объем внешней торговли стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с государствами, не являющимися членами блока, существенно сокращается второй год подряд, отмечается в последнем докладе регулирующего органа ЕАЭС, Евразийской экономической комиссии.

Начало работы ЕАЭС – а договор о его создании вступил в силу 1 января 2015 года – совпало со сложным экономическим периодом для его стран-участников, включая падение мировых цен на сырьевые товары, что и обусловило снижение внешнеторгового оборота.

Экспорт и импорт ЕАЭС

Объем внешней торговли товарами ЕАЭС с третьими странами за 9 месяцев 2016 года сократился на 17,2% до $361,7 млрд по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В том числе, экспорт уменьшился на 23,5% до $218,5 млрд, а импорт – на 5,3% до $143,2 млрд.

Таким образом, в значительной мере сохранилась резко проявившаяся в предыдущем году тенденция падения внешнеторгового оборота стран блока. За весь 2015 год по сравнению с показателями 2014 года объем внешней торговли участников ЕАЭС с третьими странами обвалился на 33,6% до $579,5 млрд.

«Основа экспорта стран, входящих в ЕАЭС, – сырье и продукция первичного передела. Большая часть контрактов на поставку этих товаров подразумевает привязку к биржевым ценам с временным сдвигом от 6 до 9 месяцев. Поскольку в 2015 году произошло сильное снижение цен на сырьевые товары, «эхо» этого снижения и отразилось в этом году на объемах торговли со странами, не входящими в ЕАЭС», – пояснил советник по макроэкономике гендиректора инвестиционной компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов.

Значительная доля экспорта ЕАЭС в третьем квартале 2016 года приходилась на минеральные продукты (60,9% общего объема экспорта или $133,1 млрд). По сравнению с аналогичным периодом 2015 года их поставки сократились в долларах на 30,7%. Основу минеральных продуктов на экспорт в основном составляли «топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные». За 9 месяцев 2016 года их было продано на $130,6 млрд. Кроме того, ЕАЭС экспортирует руду, шлак, золу, а также соль, серу, землю, штукатурные материалы, известь и цемент. Но их объемы незначительны по сравнению с нефтегазовыми продуктами – всего на $2,5 млрд.

Такое сильное падение минеральных продуктов в значительной степени объясняется сокращением экспорта топливно-энергетических товаров из России. В рамках союза 84% объема товаров экспортирует (за пределы ЕАЭС) и 83,9% импортирует Российская Федерация.

Так, по данным ФТС РФ, доля топливно-энергетических товаров в российском экспорте за последние два года снизилась в стоимостном выражении с 74,8% (на 1 октября 2014 года) до 62,3% (на 1 октября 2016 года). За 9 месяцев 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, стоимостный объем этой категории упал на 29,6%. При этом физический объем топливно-энергетического экспорта за последние два года вырос: Россия в последнее время бьет постсоветские – и даже советские – рекорды по добыче и экспорту нефти и газа.

Вторую строчку по объемам в структуре экспорта ЕАЭС в третьи страны занимают «металлы и изделия из них» (10,7% общего объема экспорта или $24,3 млрд). Они также показали падение в долларах по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – на 15,6%.

Третье место приходится на продукцию химической промышленности (6,4% или $11,4 млрд), объемы экспорта которой сократились на 28,5% в денежном выражении.

В импорте тройка лидирующих категорий также не изменилась по сравнению с 2015 годом, однако объемы сократились. Это машины, оборудование и транспортные средства (42,6% совокупного импорта или $61 млрд), продукция химической промышленности (18,7% или $18,4 млрд), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (13% или $18,6 млрд).

В целом за три квартала 2016 года ЕАЭС сократил импорт на 5,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В частности, объемы импорта Армении и России снизились на 2,8%, Белоруссии – на 10,5%, Казахстана – на 25,5%, и лишь Кыргызстан увеличил ввоз товаров на 19%.

Перспективные направления

На фоне общего обвала доходов от экспорта небольшой рост показали некоторые виды продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, а также определенные позиции в сфере химической промышленности. И хотя в деньгах они составили небольшую долю от общего объема вывозимых товаров – всего около 6% – но, по крайней мере, продемонстрировали положительную динамику.

Так, например, за 9 месяцев 2016 года экспорт мяса и пищевых мясных субпродуктов в долларовом выражении вырос в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года; сахара и кондитерских изделий – на 40%; овощей – на 31%, молочной продукции, яиц, меда – на 27%; кофе, чая, пряностей – на 21,5%.

Живых животных было экспортировано на 3,7% больше, чем годом ранее; рыб, ракообразных, моллюсков – на 2,5%; плодов, семян, лекарственных растений – на 7%.

«В случае с продтоварами, поддержку экспорту оказали значительное упрощение соответствующих административных процедур, контрсанкции (местные производители нарастили долю рынка и повысили цены в рублях, то есть получили ресурсы для инвестиций) и активная господдержка», – сказал финансовый аналитик группы компаний «ФИНАМ» Тимур Нигматуллин.

Что касается химической продукции и связанных с ней отраслей промышленности, то в целом эта категория показала падение, однако некоторые позиции продемонстрировали неплохой рост. Так, в частности, фармацевтических товаров было вывезено на 10,7% больше, чем годом ранее; эфирных масел, парфюмерных вод – на 18%; фото и кинотоваров (также учитываются в химической промышленности) – на 14%.

При этом эксперты отмечают, что ждать кардинальных изменений в экспортно-импортных операциях ЕАЭС не стоит. «Структура экспорта любой страны консервативна, и изменяется очень медленно. Как правило, заметное ее изменение требует не менее 10-15 лет», – отметил Сергей Хестанов.